Bålforbud: Slik kan du bruke grill og tenne bål trygt i skog og utmark

Torsdag 15. april trer generelt bålforbud i kraft, men noen steder vil det fremdeles være lov å tenne bål – så lenge du bruker hodet. Dette er grill- og bålvettreglene du må forholde deg til.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Dagene blir kortere, sola skinner stadig varmere og for mange er det en ideell tid å oppholde seg under åpen himmel ute i naturen, komplett med både telt og turkjøkken , sovepose og liggeunderlag. Det å kunne samles rundt et bål er en viktig, tradisjonsrik del av nordmenns kultur, og bålet er blitt selve symbolet på friluftslivet.

Er du glad i å gå på tur og lage mat ute, bør du investere i et solid og godt stormkjøkken. Primus PrimeTech Stove Set hos Sportsnett er et energieffektivt stormkjøkken perfekt for lengre turer. Integrert brenner sikrer enkel bruk og transport, og stormkjøkkenet gir god vindbeskyttelse og sikrer stødig kokkelering.

(Saken fortsetter under)

Klikk på bildet for å gå til produktet.

Samtidig er det viktig å huske å respektere bålreglene, bruke hodet og vise aktsomhet.

Se etter tilrettelagte bålplasser

For å forhindre skog- og lyngbrann, er det fra torsdag 15. april og frem til 15. september generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark.

Bålreglene åpner samtidig for bruk av skjønn og mange kommuner har egne tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent til bruk hele året, selv under bålforbudet. Sjekk på din kommunes nettsider for lokale regler før du tenner opp.

Du kan tenne opp bål i tilfeller hvor det ikke åpenbart kan medføre brannfare. Det kan for eksempel være etter mye nedbør, eller på sand, i god avstand fra vegetasjon. Dersom du er usikker på forholdene, er det beste å bruke godkjente bålplasser eller rett og slett la være å tenne bål. For selv om båltenning er en del av den norske allemannsretten, er det viktig å ta hensyn.

Dette er grill- og bålvettreglene: 1. Unngå bruk av engangsgrill Engangsgriller er et stort forsøplingsproblem

Kjøp en liten flerbruksgrill som du enkelt kan ta med deg hjem igjen

Bruk kommunens offentlige griller

2. Bruk gjenbruksprodukter Ta med tallerkener, bestikk, kopper og fat hjemmefra

Engangsprodukter som papptallerkner, kopper mm fører til mer forsøpling

Begrens bruk av tennvæske og opptenningsbriketter

3. Respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og mark med unntak av godkjente grill- og bålplasser

Det er lov å fyre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann

4. Unngå å gjøre skade på friske trær Ta med ved hjemmefra hvis du skal fyre bål

Bruk tørre kvister fra døde trær om du ikke har med egen ved

Husk at verneområder og nasjonalparker har egne bestemmelser knyttet til sanking av ved, bruk av etablerte bålplasser, forbud mot åpen ild m.m.

5. La grillen bli helt avkjølt etter bruk Vær sikker på at grillen er kald før den pakkes ned

Ha med en stor flaske til slukking av grill og eventuelt bål

Hvis du må bruke engangsgrill påse at denne er helt kald før du tar den med hjem eller kaster den i en avfallsdunk

6. Ta med alt avfall hjem Ta alltid med avfall og matrester hjem, dette kan skade dyr og miljø – og det er hyggeligere for de som kommer etter deg Kilde: Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent

Bålpanne og stilfullt ildsted

Det finnes gode alternativer til det tradisjonelle bålet, så lenge du passer på at du ikke oppholder deg for tett på vegetasjon. Bålpanner er i vinden som aldri før, som denne fra Netthandelen som kommer komplett med grillrist. Du kan enkelt justere høyden på både rist og selve bålpanna.

(Saken fortsetter under)

Klikk på bildet for å gå til produktet.

For deg som foretrekker et mindre og mer mobilt ildsted, kan FireGlobe fra Eva Solo være midt i blinken. Her har du et flyttbart ildsted som enkelt kan skjermes mot vinden og bli et naturlig samlingssted når det er klart for å nyte deilig grillmat. FireGlobe fås kjøpt hos Bakeren og Kokken.