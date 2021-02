Hjemmekontor: Hold deg i form med gåmølle

Få inn dagens aktivitet samtidig som du svarer ut epost og deltar i videomøter med gåmølle på hjemmekontoret.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Over natten ble hjemmekontor den nye normalen for mange nordmenn i mars i fjor. Fortsatt jobber en stor andel av de som har mulighet hjemmefra og mange har innsett at det kan være smart å lage seg en litt mer permanent hjemmekontor-løsning.

Du har kanskje skaffet deg en god stol, en pult med nok plass til flere skjermer og andre ergonomiske duppeditter? Men hva med bevegelse?

Øk aktiviteten på hjemmekontoret

I løpet av en kontordag før mars 2020, ble det trolig flere skritt på deg enn det gjør på hjemmekontoret i dag. Veien til kjøkkenet er sjelden like lang som veien til kantina. For ikke å glemme lufteturen til nærmeste kafé for kaffepausen klokken 14 eller ut til andre siden av byen for et møte.

Det er fort gjort å glemme disse små aktivitetene som i dag er komprimert til et videomøte og noen små skritt til kaffetrakteren hjemme. Og la oss ikke engang snakke om hvor lang dørstokkmila er når arbeidsoppgavene hoper seg opp og hodet skriker etter å slappe av på sofaen.

Er dette en kjent arbeidsstilling for deg? Da kan nok både kropp og sjel ha godt av litt bevegelse i løpet av arbeidsdagen. Foto: Colourbox

Nå kan du enkelt presse inn mer bevegelse i arbeidsdagen med en liten, sammenleggbar tredemølle som får plass under pulten. WalkingPad er verdens minste tredemøller og de har blitt kåret til best i test av GetFitness.no i Norge og vunnet prisen for beste design i Europa (Red dot Award).

Sammenlignet med mer tradisjonelle tredemøller, er WalkingPad laget for å ta så liten plass som mulig. Det skal samtidig ikke være en for stor jobb å hente frem gåmøllen når du først ønsker å bruke den. WalkingPad kommer i to ulike varianter - A1 og R1 Pro. Begge legges enkelt sammen på midten og kan enten plasseres under sengen eller settes i et hjørne.

Det hele startet med WalkingPad A1

WalkingPad er produsert av de kinesiske selskapene Xiaomi og KingSmith som spesialiserer seg på elektronikk for hjemmet og hverdagen. Den første utgaven som ble laget, er WalkingPad A1 som er en enkel gåmølle uten håndtak. Modellen har en toppfart på 6 km/t, veier kun 30 kilo og er utstyrt med to silikonhjul som gjør det lettere å flytte den.

Anbefalt produkt WalkingPad A1 Stillegående gåmølle med toppfart på 6 km/t. Maksbelastning: 100 kg. Kjøp her 7990 kr MyStuff

WalkingPad A1 passer perfekt under pulten på kontoret. Foto: WalkingPad

Farten på gåmøllen styres enkelt med en fjernkontroll eller med Smart-teknologien tredemøllen er utstyrt med som registrerer hvor du går. Ved å gå på den øverste delen av møllen vil farten øke, ved å gå på midten av møllen vil farten opprettholdes, og ved å gå på bakerste del vil tredemøllen senke farten.

For kontorarbeid anbefaler WalkingPad å holde farten under 4 km/t for å få best effekt av både kontorarbeid og møllen. WalkingPad A1 tåler en maksvekt på 100 kilo.

Den oppgraderte WalkingPad R1 Pro

Da selskapet så at A1-modellen var svært populær, valgte de å lage en forbedret utgave. Også denne veier kun 30 kilo, men er samtidig utstyrt med et justerbart håndtak og har en toppfart på 10 km/t. WalkingPad R1 Pro har både gå- og løpemodus og tåler en maksvekt på opptil 110 kilo. Den oppgraderte modellen er utstyrt med samme Smart-teknologi som A1-modellen og kommer også med fjernkontroll.

Anbefalt produkt WalkingPad R1 Pro Toppfart på 10 km/t, svært stillegående. Maksbelastning: 110 kg. Kjøp her 9990 kr MyStuff

WalkingPad R1 Pro kan enkelt settes opp mot en vekk når den ikke brukes. Foto: WalkingPad

WalkingPad R1 Pro-modellen er spesielt godt egnet for eldre eller for deg som ikke er vant med å trene på tredemølle. Med både stativ å holde i og en sikkerhetssnor om kan festes på brukeren, er det lettere å stoppe gåmøllen om man skulle miste balansen.

Gåmøllene fra WalkingPad er enkle å ta frem når du ønsker å bevege deg enten det er på hjemmekontoret, foran TV-en med favorittserien på eller på treningsrommet i kjelleren.

Lykke til med treningen!