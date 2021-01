Strikkeoppskrifter 2021: Vårens strikkegensere, topper og cardigans

Gå våren i møte med lekker strikk i vårlige farger.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Fargene i strikkeplaggene «Sorbet» fra Mille Fryd Knitwear er til å bli glad av. Klikk på bildet for å se utvalget oppskrifter og strikkepakker.

Sorbet-serien fra Mille Fryd Knitwear er virkelig en sukkerspinndrøm som dufter vår. I friske farger i det pusete og lette garnet Drops Kid-Silk, er dette strikkeplaggene å gå våren i møte med. Drops Kid-Silk består av 75 prosent mohair og 25 prosent silke. Bruk fargekombinasjonene som er foreslått i strikkepakkene, eller bytt ut med fargene du ønsker.

Sorbet-strikk fra Millie Fryd Knitwear Strikkepakker:

Kathrine Sørland har en rekke herlige plagg for våren i kolleksjonen sin. Trykk på bildet for se alle strikkepakkene til Kathrine Sørland.

Kathrine Sørlands flotte strikkekolleksjoner inneholder en rekke lyse og lette plagg for våren. Blandingen av ullgarn i luftige kvaliteter, og myk bambus og bomull er perfekt for vårværet. Her finner du et stort utvalg strikkepakker:

Strikkekolleksjon fra Kathrine Sørland Strikkepakker:

Klikk på bildet for å se enda flere strikketopper.

Strikketopper med korte eller ingen ermer er perfekt for vårens skiftende temperatur. Ha en langermet trøye under på kalde dager, og gå med armene bare når sola tar litt mer i.

Strikketopper til vår og sommer Strikkepakker:

Klikk på bildet for å se flere strikkejakker.

Strikkejakker og cardigans er et praktisk plagg for våren. Bruk den som ytterjakke på varmere dager, og som et ekstra lag under jakka på de litt kjøligere.