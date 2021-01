Gratis strikkeoppskrift: Finlandshette for kalde dager

Balaklava, finlandshette eller hettelue. Det er ingen tvil om at plagget holder deg god og varm. Og strikket på denne måten kler hettelua til og med voksne.

I denne strikkeoppskriften har vi brukt et tykt, mykt og deilig garn med alpakka og merino, som ikke vil plage ømfintlig hud. Du kan selvsagt bytte til hvilket garn du måtte ønske, som passer med strikkefastheten. Med dobbelt garn og tjukke pinner er denne hettelua ferdig på én kveld.

Vi har brukt garnet Drops Air i denne oppskriften. Garnet er tjukt og luftig i 70 prosent alpakka, som ikke gjør at det føles tungt. Til denne oppskriften strikker du med dobbel tråd, og du trenger to nøster av garnet.

Alternativt kan du gå for Mayflower New Sky med 42 prosent alpakka. Også her vil du trenge to nøster, og strikke i dobbel tråd.

Om du ønsker å strikke i bare én tråd kan Infinity Hearts Snowdrop i 100 prosent ull være et godt valg. Husk bare at dette garnet nok klør litt mer enn de andre alternativene, om du strikker til en med ømfintlig hud.

Hettelua er strikket på pinne 12. Hva slags materiale man foretrekker at pinnene er laget av, er individuelt, men her har vi plukket ut et knippe kvalitetspinner som varer:

Strikkeoppskrift på finlandshette for voksne:



Strikkefasthet: 8 masker = 10 cm.

Begynn med å legge opp 36 masker på en rundpinne 12 mm.

Strikk rundt i ribbestrikk: 2 rett, 2 vrang. Fortsett til arbeidet måler 10 cm, eller så lang du ønsker halsen.

Fell av 5 masker i begynnelsen av runden. Fra nå av skal du strikke fram og tilbake i rillestrikk for å lage luedelen. Sett et merke i den 16. masken, og øk én maske på hver side av maskemarkøren. Gjenta økningen én gang til neste rad du strikker fra retta. Du skal nå ha 35 masker på pinnen.

Tips! For å få en fin kant, slik at du slipper å plukke opp masker og strikke avslutningsbord i etterkant, anbefaler vi å bruke teknikken som er vist i videoen lenger ned i artikkelen.

Fortsett med rillestrikk til arbeidet måler cirka 32 cm. Strikk siste rad fra vrangen. Fell av ved bruk av sammenvevingsteknikken beskrevet i videoen under.

Voila! Hettelue til kalde halser og og ører er ferdig.

Her kan du se strikkingen av finlandshetten steg for steg: