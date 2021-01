Kjært barn har mange navn: Finlandshette, balaklava eller hettelue. Plagget varmer godt om vinteren, og er nå den heteste trenden – også for voksne.

Hetteluen, eller balaklavaen, er både å få kjøpt i en rekke butikker, eller du kan lage en selv med strikkeoppskriftene vi har lagt ved under. Her får du tipsene til hvor du kan få tak i vinterens store trendplagg.

For å få akkurat den fargen og passformen du vil, er kanskje det enkleste å strikke finlandshetten selv. Vi har laget en oppskrift som nybegynnere også skal få til, og som mer erfarne strikkere klarer å strikke på en liten kveld.



Vi har brukt garnet Drops Air i denne oppskriften. Garnet er tjukt og luftig i 70 prosent alpakka, som gjør at det ikke føles tungt. Til denne oppskriften strikker du med dobbel tråd, og du trenger to nøster av garnet.

Alternativt kan du gå for Mayflower New Sky med 42 prosent alpakka. Også her vil du trenge to nøster, og strikke i dobbel tråd.

Hettelua er strikket på pinne 12. Hva slags materiale man foretrekker at pinnene er laget av, er individuelt, men her har vi plukket ut et knippe kvalitetspinner som varer:

Utvalg strikkepinner Rundpinner som varer:

Strikkeoppskriften ser du i videoen over, men vil du ha det hele i tekst finner du det her.

Er du ikke en strikker? Ta det med ro, vinterens smarteste plagg får du også kjøpt i butikk. Her er de fineste balaklavaene og hetteluene som er å få kjøpt nå:

Disa Hood fra Weekday er en hettelue strikket i økologisk bomull og resirkulert polyester som sitter tett rundt hodet. Luen er ribbestrikket, som vil si at den passer alle voksne hodestørrelser og er enkelt å ta på og av.

Hetteluen Disa Hood får du kjøpt hos Weekday her.

Fryser du lett på hodet, er dette plagget for deg. Denne boble-luen fra COS er det perfekte tilbehøret når gradestokken kryper nedover og iskald, sur vind nesten blåser deg over ende. Hetteluen har knapper i halsen som gjør det enkelt å ta den på og en liten cap foran for ekstra beskyttelsen mot vinterkulden.

Balaklava som holder deg varm i den kaldeste vintertrekken får du kjøpt hos COS her.

Balaklava er ikke bare et moteplagg denne sesongen, men et velbrukt tilbehør til uteaktiviteter i vinterkulden. En finlandshette i merinoull holder deg god og varm under for eksempel en hjelm når du sykler eller står i slalåmbakken, eller når du er ute på langrennstur på ekstra kjølige dager.

Praktisk finlandshette i merinoull får du kjøpt hos Devold her.

Denne hetteluen fra NLY Accessories har stor åpning for hele ansiktet og bred, tjukk kant nederst. Luen er strikket i akryl med striper og innstrikkede glittertråder.

Den stripete balaklavaen får du kjøpt hos Nelly her.

En supermyk og enkelt strikket hettelue for voksne designet av Slow Knitwear. Strikket i deilig alpakka passer denne definitivt til kalde dager. Oppskriften er gratis, og av garn anbefales to nøster av av Drops Air. Du strikker dette garnet med dobbel tråd.

Her finner du oppskriften.

Her finner du Drops Air i en rekke ulike farger.

Du kan også bruke Drops Snow i 100% ull i 1 tråd for et strammere uttrykk.

Drops Snow finner du her.