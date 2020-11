Kunstig juletre: Populære trær som setter julestemningen

Artikkelen inneholder annonselenker.

For de fleste av oss blir det ingen skikkelig jul uten et pyntet juletre, og vi møter gjerne opp for å se når lysene tennes på det enorme grantreet som er plassert i hjertet av byen der vi bor.

Tre kvinner pynter juletre i Oslo cirka 1902. Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum

Selve skikken med å pynte juletrær utendørs eller i offentlige lokaler, er kjent fra Sør-Tyskland, Sveits og den tyske hansabyen Riga fra 1500-tallet. I begynnelsen var det håndverker- og kjøpmannslaug som pyntet trær med epler og søtsaker, og trettende dag jul fikk medlemmenes barn høste treet.

Senere spredte skikken seg senere til private hjem, der de første er dokumentert i det sørlige Vest-Tyskland. Levende lys ble først en del av juletrepynten i 1632, men det var ikke før i 1822 at juletreet ble dokumentert for første gang her i Norge.

I tidligere tider var det pyntede treet et bibelsk symbol, der det symboliserte livets tre i paradisets hage. I dag står juletreet som et symbol på at året nærmer seg slutten og er gjenstand for feiringer rundt om i verden. Og det er utvilsomt mange flotte trær å velge mellom i den kunstige skogen.

Klikk på bildet for å bestille. Foto: Celis.no

Det finnes hovedsakelig to ulike typer nåler på kunstige juletrær, og det er PE (hardplast) som er mest eksklusivt, og PVC. Dette vakre juletreet er produsert i 100% PE, med intet mindre enn 2176 tupper. Treet har en grønnfarge som fort kan forveksles med ekte gran, med nåler som ser svært naturtro ut. Treet er 180 centimeter høyt og kommer ferdig med 400 varmhvite LED-lys.

Juletreet med den naturlige grønnfargen får du bestilt hos Celis.no.

Klikk på bildet for å bestille. Foto: GardenStore.no

Vakkert og stemningsfullt pyntet med røde sløyfer med gullkant, skinnende røde julekuler og 144 LED-pærer som avgir varmt, hvitt lys – dette juletreet sprer fantastisk julestemning hvor enn det settes opp. Treet er lekende lett å sette opp – i løpet av noen få minutter setter du bare opp «stammen», monterer på toppen og trekker det enkelt ned i en kjegleform. Sett på lyset og la julestemningen flomme. Treet er 185 centimeter høyt.

Klikk her for å lese mer og bestille juletre fra GardenStore.no.'

Klikk på bildet for å bestille. Foto: GardenStore.no

Det majestetiske juletreet er beregnet på utendørs bruk, men gjør seg også svært godt innendørs om du har takhøyden til det – 210 centimeter strekker det seg mot himmelen, i tillegg til å være 140 centimeter bredt. Treet settes enkelt opp ved å hekte de ulike grenene på plass på stammen.

Klikk her for å bestille juletreet fra GardenStore.no.

Klikk på bildet for å bestille fra GardenStore.no Foto: GardenStore.no

Det er lite som gir så mye julestemning som et tent juletre. Lys opp hagen med dette flotte grantreet i paraplykonstruksjon som kommer komplett med snø på grenene og 320 lysdioder i varmt hvitt lys. Treet kan naturligvis også brukes innendørs. Høyden er på 210 centimeter.

Bestill ditt neste utendørs julegrantre her på GardenStore.no.

Klikk på bildet for å bestille. Foto: GardenStore.no

Dette mektige juletreet har en solid høyde på 225 centimeter og er vakkert dekorert med kongler. Treet, som kan brukes både innendørs og utendørs, har en såkalt paraply-konstruksjon. Granen er permanent fastsatt ved stammen og felles ned når man monterer det. Lyskilder er ikke inkludert.

Klikk for å bestille det vakre treet fra GardenStore.no.

Klikk på bildet for å bestille. Foto: GardenStore.no

Et 210 centimeter høyt og 136 centimeter bredt grønt juletre som gir deg julestemning, utendørs som innendørs. Grenene er permanent festet til stammen og felles automatisk ned når treet monteres, med andre ord en paraplykonstruksjon. Juletreet, som passer perfekt utendørs som innendørs, er utstyrt med 600 LED-lys som avgir et varmt hvitt lys.

Juletreet med 600 LED-pærer kan bestilles fra GardenStore.no.

Klikk på bildet for å bestille. Foto: GardenStore.no

Kan det bli for mange lyskilder på et juletre? For de som mener det korrekte svaret er et rungende «Nei!», er «Vancouver»-juletreet midt i blinken med sine 550 varmhvite lysdioder. Det grønne juletreet med lyshvite topper som gir følelsen av snø, er 225 centimeter høyt og 130 centimeter bredt. Treet har paraply-konstruksjon, der grenene er festet til stammen som hengsler og foldes ned når granen monteres.

Det «snøkledde» juletreet kan bestilles her hos GardenStore.no.

Klikk på bildet for å bestille. Foto: GardenStore.no

Hvis man først skal gå for et kunstig juletre, hvorfor ikke gå for en glitrende hvit utgave som formelig får deg til å nynne på Bing Crosbys «White Christmas» når du tenner de 260 LED-lyskildene. Det hvite juletreet er 210 centimeter høyt, 120 centimeter bredt og har faste grener. Du kan justere grenvinkelen på treet slik som du vil ettersom det ikke finnes noen stopp på grenene.

Det vakre, kritthvite juletreet kan bestilles fra GardenStore.no.

Klikk på bildet for å bestille. Foto: GardenStore.no

Dette hvite juletreet sprer like solide doser julestemning utendørs som innendørs. Treet er 210 centimeter høyt, 130 centimeter bredt og kommer med faste grener som lar deg justere grenvinkelen etter eget ønske. Lyskilder er ikke inkludert.

Det nydelige juletreet kan bestilles hos GardenStore.no.

Klikk på bildet for å bestille. Foto: GardenStore.no

Et tre som virkelig skaper stemning samtidig som det henter frem en trendy juleatmosfære, er dette vakre, kullsvarte juletreet som rager 210 centimeter til værs og har en omkrets på 130 centimeter. Treet har faste grener, og lyskilder er ikke inkludert.

Det stilfulle, svarte juletreet kan du bestille hos GardenStore.no.

Klikk her for å se hele utvalget av kunstige juletrær hos GardenStore.no.