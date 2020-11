Julelys og julepynt som sikrer julestemning ute

Trygg belysning i hagen



1) Sjekk at lysene er laget for å tåle fukt og snø

Vinteren er en kald årstid, men også våt. Elektriske koblinger er ikke spesielt glade i fuktighet, og kan resultere i kortslutninger og – i beste fall – sikringer som går. Men det kan også gi varmgang i ledningene, som kan føre til brann. Kabling og lys skal derfor være laget for å tåle fukt og bli helt nedsnødd. Mange tar imidlertid lett på dette, og kopler til lysarrangementer med en ordinær skjøteledning uten å beskytte kontaktene og tilkoplingene mot fukt. Det kan i verste fall føre til katastrofe!

2) Bruk egen utendørs stikkontakt

Til utendørsbelysning skal det også brukes egen utendørs stikkontakt, som alltid skal være utstyrt med lokk, slik at det ikke skal komme fuktighet inn i strømførende elementer. La aldri ledningen gå over dørterskelen eller gjennom vinduet, slik at den kommer under press eller får bruddskader.

3) Bruk helst LED-lys

Vi vil på det sterkeste anbefale LED-belysning utendørs. Den er dekorativ, trekker lite strøm og gjør dermed lite utslag på strømregningen. Og ikke minst; den finnes i uendelig mange varianter. Om du er avhengig av flere strømforsyninger til LED-basert utelys, er det derfor i utgangspunktet risikofritt å bruke godkjente skjøteledninger med flere kontakter. En god tommelfingerregel er at produkter som bruker mer enn 1000 watt ikke skal kobles via skjøteledning. Disse bør ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kobles rett til en stikkontakt i veggen.

4) Sjekk at produktene er CE-merket

Handler du i en norsk butikk, er du sikret utstyr som er godkjent til bruken, men stadig flere kjøper utendørs belysning via netthandel i utlandet og kan fort ende opp med utstyr som ikke er godkjent for bruk i Norge. Om slikt utstyr skulle føre til brann, vil du trolig få trøbbel med forsikringsselskapet. Det er også anbefalt å ikke kople sammen utstyr fra forskjellige leverandører, som i verste fall kan skape brannfare. Kontroller alltid at produktet er CE-merket!

5) Plasser strømforsyningen innendørs

Hva er så en god og trygg løsning for utebelysning? Jo, først og fremst av en strømforsyning som befinner seg trygt plassert innendørs og ikke er utsatt for fuktighet. Strømforsyningen leverer lavvolt til et LED-basert lysopplegg. Ledninger fram til lyspunktene legges trygt med tanke på eventuelle snøfresere og andre potensielle faremomenter som kan skade dem. For å være på den sikre siden, kan du legge dem i rør og grave dem ned, alternativt feste dem under en treplanke som er festet med jordspiker, eller hengt opp i takhøyde.

6) Ring en elektriker!

Et godt råd til sist: Skal du dekorere hele huset med belysning, bør du ringe en elektriker. Da kan du være trygg på at anlegget tåler bruken og at du unngår farlig overbelastning!

Kilde: Smart energi