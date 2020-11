Gi en personlig julehilsen: Hvordan lage hjemmelaget julekort

Artikkelen inneholder annonselenker.

Fargelegg og send som julehilsen til en venn eller dekorer dine fineste julegaver med en personlig vri. Klikk på bilde for å gå til varen.

Hvert år sender nordmenn flere millioner julekort og julebrev til både familie og venner, en tradisjon som har stått stødig gjennom mer enn 135 år. Og det er foreløpig – heldigvis, vil kanskje mange si – lite som tyder på at fysiske, håndskrevne julekort vil komme til å bukke under for det siste innen digitale hilsener.

De tradisjonelle julekortene med motiver av mennesker på vei til julegudstjeneste, vinteraktiviteter som skigåing og aking, snøkledde vinterlandskap, dompaper og nisser synes å motstå tidens tann og er fremdeles å finne rundt om i butikkhyllene i disse tider.

Men minst like populært de siste årene, er trenden med å lage egne julekort med fargede ark, julepynt, glitter og tusjer i alle regnbuens farger. Det er unektelig noe ekstra med det å kunne gjøre julen ekstra spesiell med et personlig julekort, og her gir vi deg noen tips til hvordan du både kan lage egne kort fra bunnen, og bruke private bilder til å gi en hyggelig førjulshilsen til noen du er glad i.

Den norske moteskaperen Fam Irvoll er kjent for sine fargerike og lekne kolleksjoner for kvinner, inspirert av eventyr, tegnefilmer og leker. Denne vakre julekortboken i A5-format på 12 sider er fylt med tradisjonsrike julemotiver som julenisse, reinsdyr og julekranser tegnet av Irvoll.

Men det er du selv som får sette ditt eget personlige preg på kortene med fargeblyanter og hyggelige juleønsker til kjente og kjære.

For deg som elsker å koble av med noen fargeblyanter og tusjer, er det flere flotte julekort med motiver i sort-hvitt å velge mellom på markedet.

Denne hendige julekortboken (19x13 cm) er fylt med 20 motiver hentet fra kjente julesanger, illustrert av Jeanett Hanvik, det eneste som gjenstår er for deg å selv bestemme hvordan motivene til syvende og sist skal se ut.

Og underveis kan du jo nynne på den aktuelle julesangen du har valgt deg ut.

Når man først skal sende en personlig hilsen med ønske om en god jul og et riktig godt nytt år, hvorfor ikke gjøre det med ditt favorittbilde? Hos cewe.no kan du velge mellom ulike designmaler, og du kan dekorere julekortene dine med effektlakk i sølv eller gull.

Du kan velge mellom en rekke skrifttyper når du skal skrive din personlige julehilsen. Eller kanskje du skal la det være igjen plass på kortet slik at du selv kan skrive hilsenen din før du sender dem videre til sine heldige mottakere?

Personaliserte julekort med fotografier er blitt stadig mer populært etter hvert som vi tar stadig flere – og ikke minste bedre – bilder med egen mobiltelefon. Hos fotoknudsen.no kan du enkelt skreddersy dine egne julekort direkte på nett og få de raskt tilsendt.

Du kan velge mellom et bredt spekter av designmaler som kommer i pakninger på 10 kort inkludert hvite konvolutter. Kortene er trykket på høykvalitetspapir, med design på begge sider.

CC Hobby: Hjemmelagde julekort

For deg som vil ta det et ekstra skritt lenger i den kreative retningen og virkelig utforme flotte julekort som du kan glede de du er glad i med, så har CC Hobby flere fine oppskrifter på hjemmelagde julekort.

Her er oppskrift og steg for steg-instrukser på to utvalgte kort som du kan gjøre enten på egen hånd eller sammen med noen:

Dette julekortet i de klassiske julefargene rødt og hvitt, pyntet med hjerter og stjerner, er som en juledekorasjon i seg selv. Og det er overraskende enkelt å lage.

Slik går du frem:

Først klipper du ut mønstret kartong og papir i ulike størrelser, deretter taper du dem lagvis på det røde kortet. Pynt så kortet med bånd som tapes fast. Klipp ut et hjerte, eventuelt kan du dekorere med to flettede stjerner. Tape til slutt hjertet (eller stjernene) fast til kortet og dekorer det eventuelt med halvperler om du ønsker å gi det det lille ekstra.

Dette dobbeltsidige julekortet har et juletre laget av harmonikapapir i den innvendige bretten som folder seg ut når kortet åpnes. Topp det hele med glitrende snø som du lager med Paper Pen og Glitter Paste.

Slik går du frem:

Marker på begge siden av midten i det åpne kortet der treet skal plasseres når du har ferdigstilt det. Her anbefales det å bruke blyant slik at du senere enkelt kan viske ut merkingen. Bruk sjablongen på mønsterarket til hjelp (klikk her for å laste ned mønsterarket som PDF ). Skriv så hilsenen med permanent tusj. Tegn en horisontlinje og sett så prikker som snøfnugg med en Paper Pen. Visk bort blyantstreker og markeringer, bruk deretter en flat pensel og pensle ut Glitter Paste under horisontlinjen. Bruk mønsterarket du har lastet ned og tegn opp grantreet på harmonikapapir. Her er det viktig at du plasserer treet loddrett langs den limte ryggen på papiret.

Klipp ut treet som inntil videre utgjør en halvdel. Klem de tynne papirsidene mellom fingrene mens du fester dobbeltsidig tape på yttersidene av treet mens det er sammenbrettet. Fjern ytterste lag av tape slik at treet er klart til å settes på plass i midten av kortet. Sørg for at treet plasseres så langt inn mot kortets brettekant som overhode mulig. Fest den ene siden ned mot kortet før du lokker det slik at begge sider festes.





Og så er kortet klar til å sendes til en heldig mottaker.

Noen ganger er det enkle det beste og fineste. Dette søte julekortet er laget på null komma niks, samtidig som det sprer deilig julestemning til de du velger å sende det til for å ønske en god jul og et riktig godt nytt år.

Slik går du frem: