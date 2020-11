Helgen, superhelt og globalt fenomen: Historien om julenissen

Artikkelen inneholder annonselenker.

Julenissen er selve symbolet på julen i vestlig populærkultur. For millioner av barn representerer denne eldre og vennlige mannen med kritthvitt skjegg, rød lue, smilende øyne og trillende latter selve høydepunktet på årets kanskje beste dag.

Den moderne julenissen kommer fra ulike land og ulike typer inspirasjoner. Til dels fra Europa, med inspirasjon fra nasjonale St. Nikolas-feiringer og lokale varianter. Immigranter som reiste til USA lekte seg med Santa Claus-figuren og støpte den moderne, rødkledde ho-ho-nissen på 1800-tallet.

Så har du Coca-Cola som med sine reklametegninger og dyktige illustratører var med på å skape den figuren vi i dag har tatt for gitt. Men i bunn og grunn er julenissen inspirert av den katolske helgenen St. Nikolas.

Reddet ungjenter fra prostitusjon

St. Nikolas var opprinnelig biskop i Myra i Lilleasia på 300-tallet. Han var kjent som gavmild og barmhjertig, og ble dyrket som helgen fra 500-tallet. Kulten hans spredte seg over hele Vest-Europa og han ble den mest folkekjære helgen etter jomfru Maria.

Sankt Nicholas, malt av Uroš Predić i 1903.

St. Nikolas var en helgenfigur som det tidlig ble knyttet ulike historier til. De som bidro til å gjøre ham hellig, er der han fremstår som en gavegiver. I en fortelling gir han anonymt gullpenger til en far som ser seg tvunget til å selge sine tre døtre til prostitusjon fordi han ikke har råd til jentenes medgift. I andre historier redder han barn fra fornedrelse eller ulykke.

Disse historiene er utgangspunkt for skikken med å gi barn gaver i hemmelighet på St. Nikolas' bursdag som er 6. desember. Denne skikken lever fremdeles i blant annet Nederland.

I dagens julefeiring er julenissen blitt en sekulær figur som kun har to oppgaver i livet: oppfordre til snillhet, og bidra til en slags disiplinering i form av trussel om at du ikke får gaver om du har vært slem. Dagens julenisse er med andre ord ikke den samme som St. Nikolas og kan derfor være i full aktivitet på julaften siden julenissen ikke konkurrerer med andre helgener.

Rudolf ankommer Juleland

Det er særlig to amerikanske forfattere som har fått æren av å ha lagt grunnlaget for utviklingen fra St. Nikolas til dagens julenisse, der slede og reinsdyr står øverst på listen over naturlig tilbehør.

Den ene var Washington Irving (1783-1859) som på begynnelsen av 1800-tallet skrev en novelle om en julenisse som flyr i en slede trukket av reinsdyr.

Den andre var Clement Moore (1779-1863) som skrev et dikt i julegave til sin sønn i 1822. I diktet, som senere ble utgitt og fikk tittelen «The Night Before Christmas», flyr julenissen over hustakene i en slede trukket av reinsdyr med Rudolf i front. Det er gjennom disse litterære verkene at den moderne julenissen ble sementert i vår bevissthet.

Selve navnet Santa Claus dukker første gang opp i en barnebok kalt «The Children's Friend» som ble utgitt i 1821 i New York. I 1933 uttalte han for første gang sitt velkjente ho-ho-ho, i Walt Disneys tegnefilm «Julenissens verksted». Med Disneys bruk av julenissen, tok det ikke lang tid før Hollywoods drømmefabrikk omfavnet nissefar og opp gjennom tiårene er det produsert utallige filmer.

Coca-Cola-nissen

Parallelt med bøkene på 1800-tallet fulgte illustrasjonene. Det er spesielt to tegnere – Thomas Nast (1840-1902) og svenskættede Haddon Sundblom (1899-1976) – som fikk stor betydning for hvordan vi ser for oss julenissen i dag.

I tidligere illustrasjoner fremstår julenissen som en totalt overvektig mann som elsker godt drikke og er ivrig storrøyker. På slutten av 1800-tallet gjør Nast ham mer barnevennlig og lattermild, og ikke fult så hårete, skitten eller stirrende slik julenissen var blitt fremstilt tidligere.

På midten av 1900-tallet gjør den såkalt Coca-Cola-nissen sin entré. Haddon Sundblom var i en årrekke reklametegner for brusgiganten. Gjennom hans strek ble Santa Claus forvandlet til en godmodig og ufarlig bestefar som nyter en kald Cola på slutten av en hektisk arbeidsdag. Julenissen har riktignok beholdt en solid pondus, så faren for å sette seg fast i pipa er der fremdeles.

Den første tegningen er fra 1881 viser hvordan Thomas Nasts fremstilling av julenissen nærmer seg dagens utgave. Til høyre ser vi Haddon Sundbloms første nissetegning for Coca-Cola.

Fremtidens julenisse



Hvordan ser fremtiden ut for julenissen? Vil reinsdyr og slede forsvinne til fordel for raskere fartøy, eller vil han kanskje bli slankere som følge av kroppsfokuset som møter oss fra utallige magasinforsider og reklameplakater?

Uansett hvor mye man trekker linjer til kristen tradisjon og aner til St. Nikolas, er den moderne julenissen fremdeles et av de mest anvendelige symbolene vi har. Han er blitt et globalt fenomen og et symbol som går på tvers av religion, etnisitet og nasjonalitet.

Men når alt kommer til alt, er det først og fremst den nissen vi kler oss ut som for å dele ut julegaver til barna våre som er den vi har det sterkeste forholdet til.

Over 1700 år med myter, historier og forestillinger har resultert i en rødkledd superhelt som bringer glede til millioner av barn verden over. Og han dukker nok opp igjen i år også. Vel og merke hvis du har vært snill, da.

Kilder: Store Norske Leksikon , Wikipedia