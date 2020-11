Artikkelen inneholder annonselenker.

Det er en kjensgjerning at norske TV-kanaler opplever ramaskrik og illsinte telefoner dersom det hellige film-firkløveret ikke kan oppleves i løpet av julaften: «Tre nøtter til Askepott», «Reisen til Julestjernen», «Tante Pose» og «Flåklypa Grand Prix». Men det er fortsatt mange dager igjen, med nok av kveldstid til å benke seg i sofakroken med stemningsskapende julefilm.

ABC Brand Studio gir deg vår liste over filmer som alle har gjort seg fortjent til fornavnet «Julen er ikke den samme uten …», samt tips til hvordan skape de beste rammene for filmkvelden hjemme i egen sofa.

Regi: Richard Curtis

Richard Curtis Med: Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Bill Nighy, Laura Linney, Keira Knightley, Martin Freeman, Rowan Atkinson

Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman, Bill Nighy, Laura Linney, Keira Knightley, Martin Freeman, Rowan Atkinson Sjanger: Romantisk komedie

Romantisk komedie Produksjonsår: 2003

2003 Spilletid: 2 timer, 9 minutter



Denne stjernespekkede ensemblefilmen klarer på mesterlig vis å skildre ti ulike par uten å miste oversikten, før de samles i et deilig, julete klimaks. For mange er den blitt et must før London inntas i jakten på årets julegaver.

(Saken fortsetter under)

Den ferske statsministeren faller for en av sine ansatte, en forfatter har rømt til Sør-Frankrike etter å ha fått hjertet knust, en gift kvinne mistenker at ektemannen er utro, og en skolegutt forsøker å vinne oppmerksomheten til Drømmedama på skolen. Dette er bare noen av de vidt forskjellige menneskene vi møter som alle får sine skjebner viklet sammen på julaften.

Kjærlighet er fellesnevneren for samtlige, med det som hører med av morsomme og bittersøte konsekvenser for de involverte. «Love Actually» er rik på småfrekk humor, og den umiskjennelige britiske formen gir rom for evigrørende scener fri for bitter ettersmak.

«Love Actually» er tilgjengelig hos Viaplay.

Pleddet med innebygde ermer som lar deg gjøre hva du vil uten at det glir ned. Foto: Coolstuff.no

Mørke vinterkvelder og filmaften i sofaen hjemme er ikke det samme uten et godt og varmt pledd som holder deg varm mens du koser deg med film. Snug Rug Deluxe er neste generasjons pledd som med sine innebygde ermer lar deg bevege deg fritt uten at det glir ned.

Pleddet måler 152 x 213 centimeter, det er laget i 100% polyester og er utstyrt med praktisk lomme. Du kan velge mellom flere farger, blant annet grønn, blå og rød. Et tips er å vaske det før du tar det i bruk, da loer pleddet mindre.

Pleddet får du bestilt her hos CoolStuff.no.

Sjekk samtidig ut Cozy elektrisk varmepledd deluxe som har ni temperaturinnstillinger, beskyttelse mot overoppheting og funksjon for automatisk avstengning.

Regi: Joe Dante

Joe Dante Med: Zach Galligan, Hoyt Axton, Corey Feldman, Phoebe Cates, Keye Luke, Peter Cullen

Zach Galligan, Hoyt Axton, Corey Feldman, Phoebe Cates, Keye Luke, Peter Cullen Sjanger: Grøsser



Grøsser Produksjonsår: 1984

1984 Spilletid: 1 time, 41 minutter



Ikke sterkt lys, hold vannet unna og aldri mat etter midnatt – tre enkle regler som ignoreres og får følger. Skrekkomedien «Gremlins» har i likhet med actionfilmene «Die Hard» , «Dødelig våpen» og «Batman Returns» gjort seg fullt fortjent til betegnelsen «julefilm», der høytiden foregår rundt handlingen fremfor å utgjøre selve kjernen.

(Saken fortsetter under)

Billy (Galligan) får et høyst uvanlig kjæledyr i julegave fra faren – den lodne og utrolig søte mogwaien Gizmo. Sammen med det nye kjæledyret følger det tre regler som må overholdes, og naturligvis ryker de i tur og orden. Resultatet er onde, øgleaktige monstre – gremlins – og dermed bryter helvete løs.

Produsent Spielberg viser sin enestående evne til å trollbinde oss inn i et univers med appell til både barn og voksne. Phoebe Cates' monolog om hvorfor hun har et anstrengt forhold til alt som minner om jul, må sies å være en av de mest minneverdige i julefilmhistorien.

«Gremlins» kan du leie her via Viaplay.no.

Ta med deg minikjøleskapet til kontoret, på bilferie eller gi det hedersplassen i stua. Foto: Coolstuff.no

Når man skal kose seg med en film hjemme i sofaen, smaker det godt med litt iskald brus til snacksen. For mange er det Coca-Cola som er den ultimate filmdrikken, og med dette minikjøleskapet kan du både ha brusboksene innen armlengdes avstand, samtidig som du gir favorittdrikken din den hyllesten den fortjener.

Kjøleskapet er formet som en brusboks, kan romme tolv bokser og er i seg selv en stilig interiørdetalj. Ringen på toppen fungerer som bærehåndtak, og kjøleskapet kan enkelt kobles til stikkontakt og strømuttak i bilen. Sist men ikke minst: selvfølgelig kan du fylle det med andre typer drikke på boks.

Det stilige minikjøleskapet er et offisielt lisensprodukt og kan bestilles fra CoolStuff.no.

Sjekk samtidig ut dette minikjøleskapet som er tilgjengelig hos CoolStuff.no

Regi: Nancy Meyers

Nancy Meyers Med: Kate Winslet, Jude Law, Cameron Diaz, Jack Black, Eli Wallach

Kate Winslet, Jude Law, Cameron Diaz, Jack Black, Eli Wallach Sjanger: Drama / Komedie



Drama / Komedie Produksjonsår: 2006



2006 Spilletid: 2 timer, 10 minutter



Denne romantiske komedien fra 2006 er blitt et kjært førjuls-must for evige romantikere med sans for feelgood, hjertevarme og deilig sødme. Selve handlingen er som tatt ut av et klassisk Hollywood-eventyr.

(Saken fortsetter under)

Engelske Iris (Winslet) og amerikanske Amanda (Diaz) i California trenger sårt pause fra mannetrøbbel. De bestemmer seg for å bytte hus et par uker i juleferien, men det tar ikke lang tid før deres knuste hjerter får grunn til å banke igjen.

Selv om filmen spiller på det som nærmest er å oppdrive av klisjeer, er «The Holiday» en gjennomført feelgood film om kjærlighet, fylt med sjarm, hjertevarme og deilig julestemning med sanger, snø og julefeiring.

Du kan leie «The Holiday» via Viaplay.

Søte saker til søte mennesker. Foto: Superkul.no

Vi vet jo inderlig godt at det ikke er spesielt sunt eller bra for tennene, likevel er det som om noe mangler under en filmkveld uten noe form for godteri tilgjengelig. Hos Superkul.no kan du velge mellom et stort utvalg av slikkerier og søtsaker i alle former og smaker – uavhengig av om du foretrekker søtt, salt eller syrlig så finner du garantert noe som bør falle i smak.

Hva med en boks fylt med 600 Jelly Beans fra Haribo , karameller med fruktsmak fra Maoam , eller 1,1 kilos boks salmiakkstenger fra Malaco ? Klikk her og sjekk ut godteriutvalget hos Superkul.no.

Hva med å legge opp et godterilager som skal holde julen gjennom? Sjekk ut Superkuls utvalg av store forpakninger.

Regi: Chris Columbus

Chris Columbus Med: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, John Heard, John Candy

Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, John Heard, John Candy Sjanger: Komedie / Familiefilm

Komedie / Familiefilm Produksjonsår: 1990

1990 Spilletid: 1 time, 38 minutter

Ingen julefilmliste er den samme uten guttungen Kevin og hans kreative triks for å forsvare hus og hjem mot innbruddstyver. Både runde en og to i en filmserie på totalt fire er i dag etterspurte gjengangere på norske TV-skjermer.

(Saken fortsetter under)

Vi kjenner alle godt til historien: Kevin blir ved et uhell glemt igjen hjemme når resten av storfamilien reiser på juleferie til Florida. Først synes han livet er herlig uten foreldre og søsken, men så blir han oppmerksom på to innbruddstyver som planlegger å renske huset for verdisaker. Dermed legger han snedige, kreative feller for de to skurkene.

I Polen har «Hjemme alene» vært vist årlig siden 1990 og nyter samme status som tsjekkiske «Tre nøtter til Askepott» gjør hos oss. En av grunnene er at dette var den første vestlige filmen som ble vist på polsk TV etter kommunismens fall.

«Hjemme alene» kan du leie her hos Viaplay.

En virkelig god TV med fremragende bildekvalitet og alle finessene du kan ønske deg. Foto: HiFi Klubben

Kunne du tenke deg å skifte ut TV-en med en ny og bedre modell? QLED TV fra Samsung løftes gjerne frem som den optimale TV for nordiske hjem ettersom den gir strålende bildekontrast uansett om det er midt på lyse dagen eller bekmørk kveld. Samsung QLED er utviklet for enkel installasjon, hvor du slipper masse unødvendige og skjemmende kabler.

Klikk deg inn på HiFi Klubben og sjekk ut deres utvalg av QLED-TV fra Samsung.

Sjekk samtidig ut utvalget av trådløse høyttalere hos HiFi Klubben.

Regi: Jeremiah Chechik

Jeremiah Chechik Med: Chevy Chase, Beverly D’Angelo, Randy Quaid, Juliette Lewis, Johnny Galecki

Chevy Chase, Beverly D’Angelo, Randy Quaid, Juliette Lewis, Johnny Galecki Sjanger: Komedie

Komedie Produksjonsår: 1989

1989 Spilletid: 1 time, 33 minutter

Den amerikanske familien Griswold, med komiker Chevy Chase i spissen, gjorde stor suksess på 80-tallet med et knippe filmer som skildret kaotiske familieferier der alt som kunne gå galt, raskt gikk enda verre. «Hjelp, det er juleferie», som her i Norge ble utgitt direkte på leie-VHS, er intet unntak.

(Saken fortsetter under)

Clark Griswold (Chase) har sverget at årets jul skal bli den morsomste, mest tradisjonsrike julen som noensinne har eksistert, der hans og konas familier skal føres tettere sammen. Men hverken han, kona eller ungene er forberedt på det hysteriske kaoset som venter i kjølvannet.

Manuset er skrevet av legendariske John Hughes, som også sto bak blant annet «The Breakfast Club», «Skulk Med Stil» og julefilmklassikeren «Alene hjemme».

«Hjelp, det er juleferie» kan du leie her via Viaplay.

Perfekt gave til en voksen person som liker både søtsaker og festlige bobler. Popkornet er glutenfritt. Foto: Coolstuff.no

For mange av oss når vi virkelig skal kose oss med film – om det er på kino eller hjemme i stua – er det mest naturlige i verden å ha tilgjengelig en stor bøtte popkorn. Gjerne saltet og kanskje med litt smørpulver strødd over. Hva med å heve popkorn-opplevelsen til et helt nytt nivå?

Med denne luksuriøse gavekurven kan du virkelig skjemme bort både deg selv og andre popkornelskere med godsaker som er midt i blinken for de som elsker både popkorn, søtsaker og bobler. Her finner du blant annet karamelliserte popkorn med smak av fruktig prosecco og tropisk piña colada, store popkorn med bringebær dyppet i hvit sjokolade og popkorn med smak av jordbærostekake.

I tillegg får du med teen Very Berry Crush og en boks med Joe & Seph's karamellsaus med smak av prosecco.

Klikk her og les mer om gavekurven hos CoolStuff.no.

Sjekk samtidig ut Joe & Seph’s popkorn whisky & sjokolade-gavekurv.

Regi: Robert Zemeckis

Robert Zemeckis Med: Tom Hanks, Daryl Sabara, Nona Gaye, Jimmy Bennett, Eddie Deezen

Tom Hanks, Daryl Sabara, Nona Gaye, Jimmy Bennett, Eddie Deezen Sjanger: Familiefilm / Animasjon

Familiefilm / Animasjon Produksjonsår: 2004

2004 Spilletid: 1 time, 35 minutter

Robert Zemeckis ( «Tilbake til fremtiden» , «Forrest Gump») står bak denne fantastiske animasjonsfilmen som er blitt en moderne, actionfylt juleklassiker for hele familien.

(Saken fortsetter under)

Chris, som egentlig har sluttet å tro på Julenissen, får sitt livs opplevelse når et enormt tog stanser utenfor huset hans ved midnatt julaften. Han løper ut i bare pyjamas og tøfler, og der møter han konduktøren som ser ut til å vente bare på ham. Så starter en eventyrlig ferd over skyhøye fjell, gjennom mektige landskap og over glattisen for å komme frem til Nordpolen der selveste Julenissen venter.

«Polarekspressen», basert på Chris Van Allsburgs barnebok med samme navn, var banebrytende da den kom. Filmen er laget med såkalt «motion capture»-teknikk, der levende skuespillere brukes som modeller for virtuelle figurer.

Du kan leie «Polarekspressen» via Viaplay.

Hvilken skål er du i dag? Krydre serviset ditt med Tassen-skåler med ulike ansiktsuttrykk. Foto: Coolstuff.no

På enhver liste over utstyr man trenger til en skikkelig filmaften i heimen, bør godteskål komme høyt opp. Og når du først skal sende en skål rundt og by på godsakene, hvorfor ikke gjøre det med et smil på selve skålen, eventuelt glis eller forelsket blikk? Den svært populære Tassen-serien er formet etter en animert serie på YouTube og består av såkalte følesesskåler der du velger mellom seks ulike ansiktsuttrykk.

Tassen følelsesskåler finnes i flere størrelser og variasjoner, sjekk ut utvalget hos CoolStuff og bestill deg en følelsesskål hjem via posten i dag.

Hvorfor ikke komplettere skålene med Tassen følelseskrus? Sjekk utvalget hos CoolStuff.no.

Regi: Tim Burton

Tim Burton Med: Johnny Depp, Winona Ryder, Diane Wiest, Anthony Michael Hall, Vincet Price

Johnny Depp, Winona Ryder, Diane Wiest, Anthony Michael Hall, Vincet Price Sjanger: Drama / Romantikk

Drama / Romantikk Produksjonsår: 1990

1990 Spilletid: 1 time, 40 minutter

Det er umulig å snakke om Tim Burtons versjon av eventyret om «Skjønnheten og Udyret» uten å nevne Danny Elfman. Den på samme tid vonde og nydelige historien om gutten med saksehender byr på grunnleggende julelementer.

(Saken fortsetter under)

I et slott høyt oppe på en ås har en gammel oppfinner falt død om og etterlatt sin største oppfinnelse – Edward – med skarpe metallsakser til hender. Edward ble værende der oppe inntil en snill dame en dag tar ham med seg hjem for å bo sammen med familien hennes. Dermed begynner Edwards eventyr i forstaden og pastellparadiset Suburbia.

Elfmans musikk, i grenselandet mellom mørkt gotisk, melankoli og magisk eventyrlig, forsterker totalopplevelsen ytterligere. Den ikoniske isdansen er således å regne for et av de store filmøyeblikk.

«Edward Saksehånd» kan du leie her hos Viaplay.

Imponer på gjestene med dette eksklusive brettet som er utmerket å servere gode oster på. Foto: Bakeren og Kokken

Noen ganger er det deilig å kunne benke seg godt til rette i sofaen med et velfylt og fristende ostefat på bordet framfor seg når det er film som står på kveldens meny. Hva med litt Camembert, salt Roquefort og en moden brie, servert sammen med tynne speltkjeks, nøtter, akasiehonning og hjemmelaget syltetøy?

Den svenske stjernekokken Leif Mannerström har satt navnet sitt på dette store ostebrettet som er utformet i akasietre og som egner seg utmerket til å servere velsmakende oster på. Med settet følger det også tre ulike bestikk. Ostebrettet kommer i en egen gaveeske.

Det store ostebrettet fra Mannerströmfinner du her hos Bakeren og Kokken.

Sjekk også ut det runde ostebrettet i Grand Cru-serien til Rosendahl, tilgjengelig hos Bakeren og Kokken .

Regi: Frank Capra

Frank Capra Med: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Henry Travers, Thomas Mitchell

James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Henry Travers, Thomas Mitchell Sjanger: Drama

Drama Produksjonsår: 1946

1946 Spilletid: 2 timer, 15 minutter

Julen er høytiden for å formidle de enkle budskap, og selv om det er gått flere generasjoner siden «It’s a Wonderful Life» hadde sin urpremiere, skal man ha et hjerte av stein om man ikke blir rørt når Bailey kommer til erkjennelsen av at livet tross alt er herlig.

(Saken fortsetter under)

Økonomiske problemer og feilaktige beskyldninger om svindel har ført den fortvilte George Bailey (Stewart) til å ville ta livet sitt på julaften. Dette fanger oppmerksomheten til hans skytsengel, som gjennom tilbakeblikk viser George hvordan det ville gått med hjembyen og menneskene han er så glad i dersom han ikke hadde eksistert.

Frank Capras eviggrønne fabel befinner seg overraskende på listen over filmhistoriens største økonomiske flopper. Den ble i sin tid nominert til fem Oscar og hyllet av kritikerne, men publikum ble deprimert av historien om en mann på randen av selvmord, og å sprenge et budsjett med en million på midten av 1940-tallet var ikke noe som gikk stille forbi i gangene.

Tidene har imidlertid forandret seg og i dag oppfattes det livreddende julemirakelet som en optimistisk hyllest til livet, vennskap og kjærlighet.

«It’s a Wonderful Life» er tilgjengelig på Blu-ray hos CDON.no.

EISA-belønt hi-fi-høyttalersystem til både hjemmekino og musikk. Her får du fyldig lyd til filmopplevelsene dine i et elegant og stuevennlig design. Foto: HiFi Klubben

Dagens tynne TV-er vil kunne gi deg perfekte bilder i HD-kvalitet når du ser film hjemme i stua, men det er imidlertid ikke store plassen til høyttalere i en flatskjerm. I tillegg sendes lyden fra integrerte høyttalere som regel fra ett enkelt punkt, slik at resultatet blir et flatere lydbilde.

Lyden er halve filmopplevelsen, og med et solid hjemmekinoanlegg får du den ultimate kinofølelsen takket være ulike høyttalere plassert strategisk omkring i rommet. Resultatet er surround-lyd som effektivt gir økt innlevelse i det du ser på TV.

HiFi Klubben fører en rekke høyttalersystemer som er beregnet til både hjemmekino og musikk, komplett med fyldig lyd levert i elegant og stuevennlig design. Sjekk ut deres rikelige utvalg i ulike prisklasser her.

Gjør hjemmekinoopplevelsen komplett med videoprojektor og rammespent lerret . Klikk her for å sjekke utvalget hos HiFi Klubben.

Regi: Dianne Jackson

Dianne Jackson Med: Peter Auty

Peter Auty Sjanger: Animasjon / Familiefilm / Kortfilm

Animasjon / Familiefilm / Kortfilm Produksjonsår: 1982

1982 Spilletid: 26 minutter

Denne håndtegnede, Oscar-nominerte kortfilmperlen er totalt blottet for tale i løpet av sine 26 magiske minutter. Med ett hederlig unntak: den gåsehudfremkallende sangen «Walking in the Air» som trygt må kunne sies å leve sitt eget liv, tolket av titalls artister i løpet av tiårene som er gått siden.

(Saken fortsetter under)

Filmen er basert på Raymond Briggs' barnebok fra 1978 og forteller historien om vennskapet mellom en liten gutt og en snømann utelukkende gjennom bilder. Filmen rører både unge og gamle til tårer i dag slik den gjorde første gang i 1982. Den ble vist første gang på NRK i 1982 og har siden vært vist en rekke ganger.

Animasjonsfilmen ligger tilgjengelig i sin helhet på YouTube , mens boken og soundtracket finner du på CDON.no.

Du kan enkelt plassere en lydplanke med surround-lyd under TV-en. Foto: HiFi Klubben

Det er ikke alle som har plass til å sette opp et hjemmekinoanlegg. Dersom du har begrenset plass, vil en såkalt lydplanke eller soundbar-høyttaler være et godt alternativ. En lydplanke er rett og slett en liggende høyttaler som formmessig kan minne om en plankebit. Det er enkelt å plassere en lydplanke med surround under TV-en og du får god lyd, samtidig som du slipper å ha fullt av ledninger i stuen.

Du finner lydplanker innenfor ulike prisgrupper på HiFi Klubben, klikk her og sjekk utvalget.

Sjekk samtidig ut UBP-X1100 fra Sony , en eksklusiv Blu-ray-spiller i 4K-kvalitet som er beregnet til ambisiøse hjemmekinoer.

Regi: Michael Curtiz

Michael Curtiz Med: Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney, Vera Ellen

Bing Crosby, Danny Kaye, Rosemary Clooney, Vera Ellen Sjanger: Musikal / Familiefilm

Musikal / Familiefilm Produksjonsår: 1954

1954 Spilletid: 2 timer

Ingen julesang troner høyere på listene enn Bing Crosbys fremføring av Irving Berlins «White Christmas». Sangen ble fremført i «Hollidy Inn» 12 år i forveien, men forbindes i dag ene og alene med denne filmmusikalen.

(Saken fortsetter under)

Historien er søt som julekonfekt, krydret med humor og varme, store mengder hvit snø, skøyter, vakre kostymer, sang og dans:

To mannlige artister ønsker å lage underholdningsbransjens beste sang- og dansenummer og slår seg derfor sammen med en søsterduo. Sammen reiser de til Vermont der gutta oppdager at vertshuset drives av generalen deres fra militæret som sliter grunnet manglende snø. Dermed legges hoder i bløt for redde både julen og generalens økonomi.

«White Christmas» var den første filmen som ble laget i Vistavision-format og det er aldri utgitt noe offisielt soundtrack ettersom skuespillerne var tilknyttet ulike plateselskap.

«White Christmas» finner du på Blu-ray hos CDON.no.

Levende lys gir stemning i alle rom. Foto: hviit.no

Stearinlys og kubbelys i ulike former og i alle regnbuens farger er mer populært enn noen gang som stemningsskapende effekt når det meste av annet lys enten er slått av eller dimmet ned før filmen skal starte. Kjente designmerker som Hay og Ferm Living har vært med på å gjeninnføre trenden som har slått om seg også her i Norge. Bare husk å ikke forlate rommet før du har blåst ut samtlige tente lys.

Sjekk ut utvalget av populære stearinlys og lysestaker hos hviit.no.

Har du ikke gjort deg kjent med tvinnende lys? Da er det på høy tid å sjekke ut det som har vært en av høstens mest populære interiørtrender.

Regi: Gillian Armstrong

Gillian Armstrong Med: Winona Ryder, Christian Bale, Susan Sarandon, Kirsten Dunst, Claire Danes, Samantha Mathis, Trini Alvarado, Eric Stoltz, Gabriel Byrne

Winona Ryder, Christian Bale, Susan Sarandon, Kirsten Dunst, Claire Danes, Samantha Mathis, Trini Alvarado, Eric Stoltz, Gabriel Byrne Sjanger: Drama / Romantikk

Drama / Romantikk Produksjonsår: 1994

1994 Spilletid: 1 time, 53 minutter

Louisa May Alcotts tidløse litterære klassiker «Unge kvinner» er blitt filmatisert en rekke ganger, sist i 2019 med Greta Gerwigs prisbelønte og kritikerroste tolkning. Men for mange er det først og fremst Gillian Armstrongs versjon fra 1994 om romantiske Amy, svakelige Beth, vakre Meg og ikke minst rebelske Jo som varmer litt ekstra om hjerteroten i dagene før julaften.

(Saken fortsetter under)

March-familien skiller seg fra resten av borgerskapet i 1860-årenes New England. De fire døtrene i familien er selvstendige kvinner med sine meningers mot, og med sterke ambisjoner som går i ulike retninger. Søstrene er på vei til å bli voksne, og må finne sitt eget verd i livet.

Vi følger de fire unge kvinnene gjennom dramatiske hendelser, sykdom og kjærlighet, og filmen byr på rikelige doser av julehøytid og julestemning med snøkledde landskap, julefester og kyss under mistelteinen.

«Unge kvinner» kan du leie gjennom Viaplay.

Eksklusivt undertøy til kvalitetsbevisste kvinner som ønsker det lille ekstra. Foto: MyMuse

Når man først skal benke seg i sofaen om kvelden og riktig kose seg med en god film på TV-skjermen, så er det ikke til å komme fra at det er den perfekte anledning til å kle seg i pyjamas. Og hvorfor ikke kjenne seg litt elegant og luksuriøs samtidig? MyMuse kan friste med flere vakre modeller i sateng-materiale som kjennes mykt og behagelig mot huden.

Klikk deg inn på MyMuse og velg den modellen som frister deg mest.

Er det på plass med en pyjamas til herre? Da kan du sjekke ut Ellos’ utvalg her.

Regi: Henry Selick

Henry Selick Med: Jack Skellington, Danny Elfman, Catherine O'Hara, Ken Page, Willimam Hickey

Jack Skellington, Danny Elfman, Catherine O'Hara, Ken Page, Willimam Hickey Sjanger: Familiefilm / Animasjon

Familiefilm / Animasjon Produksjonsår: 1993

1993 Spilletid: 1 time, 13 minutter

Stakkars Henry Selick. Han sitter muligens i registolen, men «Et førjulsmareritt» forbindes ene og alene med Tim Burton som er hjernen bak både historien og de ikoniske karakterene. Med sin unike visuelle stil og detaljrikdom er dette julefilmen for de som gjerne vil bytte ut engler med flaggermus på juletreet.

(Saken fortsetter under)

Gresskarkongen Jack Skellington hersker over Halloweenland der han har overoppsyn over alt det skremmende og overraskende som eksporteres til «den virkelige verden». Men han kjeder seg over det som for ham er blitt ren rutine og blir derfor fra seg av begeistring når han ved en tilfeldighet havner i Julelandet. Dermed sender han julenissen på en ufrivillig ferie for å kunne gi verden en ny og forbedret jul.

Oscar-nominerte «Et førjulsmareritt» fra 1993 er et animert mesterverk ulikt alt annet. Filmkomponist Danny Elfman (som også står for Jack Skellingtons stemme) har samtidig skapt en musikal for de som normalt hater sjangeren for alt hva den står for. Selvskreven for både halloween og jul.

«Et førjulsmareritt» kan du leie hos Viaplay.

Skål som lar deg lage kjelepoppede popkorn i mikrobølgeovnen, superraskt! Foto: Coolstuff.no

Når det kommer til snacks, er popkorn langt sunnere sammenliknet med potetgull. Ifølge iForm.no inneholder popkorn mindre fett, færre kalorier og mer kostfiber. Det er ellers mer fett i mikrobølgepopkorn sammenlignet med klassisk popkorn som du lager i en kjele. Det sunneste alternativet er med andre ord å poppe popkorn på den gammeldagse måten.

Mange synes det er mer kronglete å skulle poppe popkorn i en kjele fremfor å putte en pose inn i mikrobølgeovnen og vente i cirka fire minutter til det har smelt fra seg. Lékué Popkorn Mikroskål lar deg imidlertid lage kjelepoppende popkorn i mikrobølgeovnen uten at du trenger bruke olje. Du bare måler opp maiskorn med koppen, heller de i skålen og setter på lokket før du plasserer skålen i mikrobølgeovnen. Etter 3-4 minutter er alt klart for filmkvelden.

Lékué Popkorn Mikroskål får du bestilt her hos CoolStuff.no.

Sjekk samtidig ut Pop-A-Cob Gourmetpopkorn der du kan poppe popkorn rett fra maiskolben!