Nissedrakt, løsskjegg og paljettlue: Slik blir du den kuleste julenissen

Det er den samme scenen som utspiller seg om kvelden 24. desember hvert eneste år:

I en varm og opplyst stue sitter familien og slapper av, mette og gode etter en innholdsrik middag. Praten går løst og rolig mellom de voksne. Roen har senket seg, på TV-skjermen ruller tradisjon tro en gammel julefilmklassiker og alt synes idyllisk.

Likevel er det som om et slør av noe som best kan beskrives som uro ligger tjukt over de yngste familiemedlemmene. Barna kaster stjålne blikk omkring seg. De har ikke lyst på hverken nøtter eller sjokolade, til tross for at det står innen armlengdes avstand på bordet. Det eneste de tenker på, er hvorvidt det de husker så sterkt fra en liknende kveld ett år tilbake i tid skal skje igjen.

Julaften er en spennende kveld for de små. Vil julenissen komme på besøk i kveld, slik han gjorde i fjor? Foto: Colourbox.com

Akkurat idet barna legger merke til at onkel på mystisk vis har vært forsvunnet en god stund, høres lyden av inngangsdøren som åpnes, fulgt av tunge skritt som beveger seg i retning av stuen. En høy og omfangsrik skikkelse med hvitt og fyldig skjegg trer frem i døråpningen, ikledd ildrød drakt og lue, store støvler på føttene og med en stor sekk over skulderen.

Han setter sekken tungt og bestemt ved siden av seg. Så følger de magiske ordene barna har ventet en hel evighet på å få høre:

– Ho, ho, ho, er det noen snille barn her?

Nordmenn tror på julenissen



Få eventyrskikkelser er mer populære enn julenissen, det for mange ultimate julesymbolet som kommer med gaver til snille barn i alle aldre. Og det er ikke nødvendigvis bare de yngste som gleder seg. Faktisk oppga hver femte nordmann i en nisseundersøkelse MMI gjorde for Coca Cola i 2003 at de trodde på julenissen og ventet spent på at han skulle gjøre sin entré.

Til sammenligning var det svært få som svarte bekreftende at de trodde på den norske fjøsnissen.

Det er mange nissekostymer å velge mellom, slik som dette som finnes i størrelse M-XL. Klikk på bildet for å gå til varen. Foto: Festkompaniet.no

Julenissen symboliserer selve høydepunktet på det som for mange er årets kanskje aller beste dag. Men selv med de flygende reinsdyrene Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen og Rudolf spent foran sleden, blir det unektelig en utfordring for nissefar å rekke innom alle hus, hjem og hytter i en verden der befolkningsveksten skyter i været.

Da er det veldig kjekt for ham å kunne lene seg mot en dyktig hjelper slik at det blir skikkelig julaften også denne julen. Det å skulle levere en gnistrende tolkning av julenissen er en tung byrde som legges på skuldrene til vedkommende som får tildelt oppgaven. Men med utstyret på plass, fluffy pute på magen og innøvd nisselatter på plass går resten på skinner.

Her er noen forslag til hvordan du kan bli den beste julenissen som har satt sin fot over dørterskelen. Og vær raskt ute, nisseeffektene har det med å raskt minke i både antall og utvalg jo nærmere julemåneden vi kommer.

Hvis det er den klassiske, moderne julenissen du ønsker å gi familien i år, så blir det ikke mer klassisk enn dette kostymet som er som hentet ut av en deilig, erkeamerikansk reklamefilm der bestefarsaktige Santa Claus nyter en iskald Cola på slutten av en hektisk arbeidsdag.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Superkul.no

Drakten består av seks ulike deler: Jakke, bukse, belte, hatt, hansker og sko-overtrekk. Velg mellom størrelsene M, L og XL. Og hvem vet, hvis du spiller rollen godt så venter det deg kanskje en kald brus på glassflaske etter vel utført dåd?

Nissedrakten får du bestilt her hos Superkul.no.

Synet av denne flotte julenissedrakten – kombinert med humrende latter og fyldig nissesekk – kan få de fleste til å kjenne seg som små barn igjen. Drakten føles svært tidløs, ikke minst når hetten er trukket over hodet, og ingen er i tvil om hvem det er som er kommet på besøk.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Superkul.no

Kostymet i størrelse onesize medium/large kommer komplett med jakke med hette, belte og skoovertrekk med spenner. I tillegg får du med parykk, skjegg og øyenbryn, sistnevnte en detalj som mange nisse-skuespillere har en lei tendens til å glemme.

Bestillingen gjør du her hos Superkul.no.

Det finnes ikke én bestemt fasit på hvordan julenissen skal se ut i klesveien, det viktigste er først og fremst fargene rød og hvit som tydelig signaliserer at vedkommende er julenissen.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Superkul.no

Skulderkappen gir denne drakten et mer europeisk nissepreg fremfor klassisk amerikansk. Samtidig er det jo unektelig praktisk med «smekke» rundt halsen dersom man serveres grøt etter gavene er delt ut. Drakten består av lang kjortel og skulderkappe, belte, skjegg og lue. Velg mellom størrelsene M, L og XL.

Julenissekostymet får du kjøpt her hos Superkul.no.

Julenissen slik han er fremstilt i moderne tid, er en god og rund herremann som har risengrynsgrøt som sin foretrukne livrett. Det at han i det hele tatt kommer seg ned gjennom pipa, er tross alt det største av mange mysterier som omgir julenissen.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Superkul.no

Dette antrekket er perfekt for de som vil spille julenissen med bredde og tyngde i dobbel forstand. Antrekket er en jumpsuit som er utstyrt med vaierring for å gjøre nissen større, samt jakke, belte og nisselue som prikken over i-en. Her er det med andre ord ikke noe problem å skulle spise så mye grøt du orker mens ungene kaster seg over gavene du har gitt dem.

Julenisseantrekket kommer i onesize som passer de fleste og kan bestilles her fra Superkul.no.

På et tidspunkt er man kommet dit at barna er blitt voksne og magien med julenissen har falmet etter hvert som årene har sust forbi. Eller kanskje du skal feire julen sammen med gode, jevnaldrende venner som alle befinner seg i de voksnes rekker?

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Superkul.no

Fortvil ikke, det betyr ikke at tradisjonen med julenissebesøk trenger å bli lagt på hylla. Tvert imot kan det åpne for at du kan prøve deg på et morsomt, kult eller spennende alternativ på draktfronten. Du kan jo for eksempel gjøre en stilfull entré i dette businessman-inspirerte antrekket, bestående av jakke, bukse, nisselue og skjortefront med slips. Og når gavene er delt ut, er du allerede kledd for å bli med på den videre festen.

Suit Up Santa-antrekket – tilgjengelig i størrelsene medium og large – får du kjøpther hos Superkul.no.

Borat var den første som gjorde det, mens Frank Løke skapte nakensjokk i beste sendetid da han gjorde det under «Skal vi danse» i 2018. Nå har du muligheten til å følge i de to herrenes fotspor og gi julegjestene noe å snakke om resten av din levetid: Santa Mankini.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Superkul.no

Her snakker vi først og fremst GOD stemning med en solid touch av både Borat og jul. Det krever kanskje en mann (eller kvinne) med stor dose selvtillit å skulle kle på seg noe slikt som dette, men du er til gjengjeld sikret å gi de tilstedeværende et minne for livet.

Santa Mankini får du kjøpt her hos Superkul.no.

Hvem har sagt at det kun er mannlige stand-in for nissefar som skal få komme med julegaver til små og store julaften?

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Superkul.no

Jo flere assistenter desto bedre, og i dette flotte kostymet er det ingen tvil om at nissemor vil gjøre en entré som vil få noen og enhver til å måpe. Drakten er å få i størrelsene M og L, og inneholder topp, langt skjørt, skulderkappe, nisselue og hansker.

Klikk her så kan du bestille nissekostymet fra Superkul.no.

Her er et annet flott julenissekostyme for dame som består av jakke, belte, skjørt og nisselue. I tillegg følger det med en muffe som holder begge hendene varme i tilfelle du må traske litt utendørs i kulden før familien sitter samlet i stua og det er «trygt» å komme inn.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Superkul.no

Antrekket er tilgjengelig i størrelsene small og large.

Spre en solid dose juleglede med dette kostymet som du får kjøpt på Superkul.no.

Denne snertne kjolen passer kanskje best når man skal komme med julegaver til mer voksne mottakere, eventuelt til en helt spesiell person som har vært litt «naughty» i året som er gått?

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Superkul.no

Skal man virkelig gjøre en effektiv entré i dette kostymet, kunne et tips være å stille inn bluetooth på høyttaleren i stua og spille de første tonene av «Santa Baby» like før man kommer inn med gavene.

Kjolen, som kommer i størrelsene small, medium og large, kan du bestille hos Festkompaniet.no.

Latter forlenger livet, og med dette kostymet vil du unektelig treffe blink i lattermuskelen på familie og venner.

Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Festkompaniet.no

Kostymet består rett og slett av en påsydd gnom og narrebein som gir illusjonen av en av nissens gode hjelpere som bærer deg rundt mens du deler ut gaver fra nissesekken din. Og det spiller ingen rolle om du er mann eller dame, dette kostymet passer midt i blinken uansett.

Overdelen på kostymet velger du helt selv, du kan jo for eksempel ikle deg nissedrakt. Eller kanskje du skulle toppet med en «klassisk» julegenser som vil gjøre antrekket hysterisk og minneverdig på samme tid?

Kostyme med nissens gode hjelper kan du kjøpe her hos Festkompaniet.no.

Utstyr til nissedrakten

Nissedrakten er en viktig ingrediens for å gi familien et solid og minneverdig høydepunkt julaften, men rollen blir ikke komplett uten skjegg, lue, belte og sko. Flere julenissekostymer kommer mer eller mindre komplett med alt på én gang. Men for deg som mangler litt på tilbehørsfronten, finnes det heldigvis håp.

Under følger en liste med effekter som gir prikken over i-en til nissekostymet:

Nisseskjegg og parykk, nissestøvler og nissebelte finner du hos Festkompaniet.no. Klikk på bildet så kommer du til utvalget. Foto: Festkompaniet.no

Skjegg må til for å gi illusjonen av en vaskeekte nissefar, og med dettet settet blir du julenisse på 1-2-3. Settet inneholder skjegg og parykk, begge i ikonisk hvit farge.

Klikk her for å bestille parykk og skjegg fra Festkompaniet.no

Like karakteristisk som det hvite skjegget og den røde jakken, er de kullsvarte lærstøvlene med spenner av gull. Dette støvelparet er i virkeligheten svarte skotrekk som du trekker utenpå, kledd med hvit pelskant og med den klassiske spennen på siden. Med disse på føttene er du klar til å gå til aksjon.

Klikk her for å bestille julenissens støvler fra Festkompaniet.no

Julenissen er kjent som en omfangsrik mann med sans for julegrøt og annet søtt. For å kunne holde jakken igjen over magen, kan du bruke dette lekre nissebeltet med detaljert spenne som formelig lyser julenissen lang vei.

Klikk her for å bestille belte til nissedrakten din fra Festkompaniet.no.

Klikk på bildet så kommer du til Festkompaniet.no som har et stort antall nisseluer å velge mellom, blant annet disse tre. Foto: Festkompaniet.no

Kronen på julenisseverket er unektelig nisselua – uten en rød lue, helst med hvit kant og dusk, blir det liksom ikke skikkelig julenisse. Denne nisselua passer perfekt uavhengig om den skal brukes av nissefar, nissemor eller kanskje til og med smånisser.

Klikk her for å bestille nisselue fra Festkompaniet.no.

Det er ikke alltid det er lengden som teller, men i dette tilfellet sørger lengden for en lue med snert. Perfekt for de som ønsker å skjule det lange håret, gjemme noen ekstra småpakker eller fylle den slik at man får lue med volum. Lua kjenner ingen begrensninger hverken på kjønn eller alderstrinn.

Klikk her for å bestille ekstra lang nisselue fra Festkompaniet.no.

Det er mange måter du kan sprite opp et nissekostyme på, og denne lua er perfekt for deg som vil gi det en deilig dæsj med glitter og glam. Nisselua er overstrødd med paljetter, komplett med hvit dusk og høy kant. Hvorfor ikke teste den ut under julebordet og andre feiringer i forkant av julaften?

Klikk her for å bestille glitrende nisselue fra Festkompaniet.no.

Nissemasker, lekker kappe til nissemor og løsmage til å ha under nissejakka – klikk på bildet for å komme til vareutvalget hos Festkompaniet.no. Foto: Festkompaniet.no

Dette er et tilbehør som kan slå begge veier. Masken vil utvilsomt skjule identiteten til julenissens hjelper, men det kan også gi julenissens et særegent tilsnitt som kan skremme enkelte små barn. De eldre ungene vil neppe la seg skremme, i stedet vil de klø seg i hodet over hvem i all verden det er som er nissen.

Kanskje dette er den perfekte anledning til å bytte plass med naboen og virkelig gi de små detektivene noe å gruble over til neste jul?

Sjekk ut Superkul.no sitt utvalg av ulike julenissemasker.

Har du lyst til å gjøre nissekostymet litt ekstra galant og glamorøst? Da er denne kappen i rød velur med fuskepelskanter og gullfarget dekor som skapt for deg. Hetten på kappen har knyting og knapp i halsen, og den kommer i størrelse onesize som passer de fleste.

Bestill kappen med hette fra Superkul.no.

Dersom du ikke allerede har magemålet til julenissen på plass og er lite fristet til å legge på deg noen ekstra kilo for å fylle rollen som god og rund nisse – det finnes hjelp å få. Denne oppblåsbare magen er perfekt for nissekostymet, og du kan enkelt bruke den til å kle deg ut som gravid, ekkel fyllik eller pukkelrygg på fremtidige kostymefester.

Klikk her for å bestille oppblåsbar mage fra Superkul.no

Nissehansker i røde og hvite utgaver, samt nissens bjelle, finner du hos Festkompaniet.no. Klikk på bildet for å komme til vareutvalget. Foto: Festkompaniet.no

Det er mange måter å kjenne igjen hvem som skjuler seg bak nissekostymet, og ingen detaljer bør overses om du vil holde din egen identitet skjult for de små detektivene. Med et par røde hansker, sørger du både for å skjule hendene dine, samtidig som du ikke etterlater fingeravtrykkene dine på glass, gaver eller dørhåndtak.

Klikk her for å bestille røde nissehansker fra Festkompaniet.no.

Dersom rød ikke er helt din farge på hanskefronten, frykt ikke. Disse hvite hanskene er like naturlige for julekostymet og gir samme egenskaper som den røde utgaven. Så skader det jo heller ikke at de holder deg varm på hendene mens du venter utenfor på grønt lys til å komme inn.

Klikk her for å bestille hvite nissehansker fra Festkompaniet.no.

Foruten julesekken er det ikke så mange effekter julenissen har å bære på. Men akkurat som bjeller er en naturlig del av juledekorasjoner, kan du bruke denne til å ringe for å annonsere din ankomst, fulgt av betryggende julenisse-latter. Tro oss, etter det første året vil ungene sitte som tente lys og spisse ører på julekvelden, i håp om å høre lyden av julenissens bjelleklang.

Klikk her for å bestille julenissens bjelle fra Festkompaniet.no.

Klikk på bildet så kommer du til Superkuls utvalg av julesekker. Foto: Superkul.no

Det holder ikke med en svart søppelsekk når du skal komme som julenisse og dele ut gaver, her bør det kjøres stil hele veien. I tillegg er det jo langt mer miljøvennlig med en sekk som kan brukes år etter år.

Bestill julesekken fra Superkul.no.

Denne sekken er 60 centimeter i bredden, strekker seg 100 centimeter i høyden og har godt med plass til pakker til både store og små.

Bestill julesekken fra Superkul.no

Søtere julesekk skal man lete lenge etter. Dekorert med bamse med nisselu og små stjerner er dette den perfekte gavesekken til barnets første jul. Eller kanskje deres første julaften sammen som par? Sekken har rom til også å kunne romme noen av de større presangene, og den kommer med rødt bånd som kan knyttes.

Bestill julesekken fra Superkul.no.

Det er aldri for tidlig å starte på en karriere som nissens gode hjelper på julaften. Klikk på bildet og sjekk ut Festkompaniets utvalg av nissedrakter for barn. Foto: Festkompaniet.no

Klikk på bildet og sjekk ut utvalget av nisseklær til barn hos Superkul.no. Foto: Superkul.no

Visste du forresten at det nordsamiske navnet på julenissen er juovlastállu?

I Danmark er det julemanden, på rikssvensk heter han jultomten og julgubben på finlandssvensk. På Island er det Jólasveinninn som kommer med gaver, finske barn gleder seg til joulupukkis ankomst, mens i Tyskland og Frankrike er det henholdsvis der Weinachtsmann og le père Noël som gjelder.

Lykke til med årets kanskje viktigste skuespillerjobb!