Gaver til barn: 3-7 år gutt og jente

Når de små arvingene skal gå fra å være småbarn til store barn i barnehagen, for så å begynne på skolen, utvikler leken seg til å bli mer sosial i samspill med andre jevngamle. Fantasien og rollelek får utfolde seg, det samme gjør kreativiteten og gleden ved det å lage ting med hendene.

Her får du tips til presanger i flere prisklasser: Under 200 kroner, under 500 kroner og under 1000 kroner som vi mener passer en 3-åring, 4-åring, 5-åring 6-åring eller 7-åring.

Gaver under 200 kr

Fimo-leire er morsomt for store og små. Leiren er enkel å forme til nyttige gjenstander, som skåler og nøkkelringer, eller bare et lite kunstverk. Leiren herdes så ved å stekes ved 110 grader i 30 minutter. I settet vi har funnet frem her, får man seks ulike farger - hvorav noen av dem gliterer.

Her finner du 6-pakning med Fimo-leire for barn.

Rollelek er en utrolig viktig for denne aldersgruppen. La barna utfolde fantasien med kvalitets-matleker i tre og metall. Her kan de enten leke alene eller med andre.

Her finner du et stort utvalg matleker.



Plus-Plus byggebrikker



Har du hørt om byggebrikkene Plus-Plus? Med de dansk-designede brikkene kan man bygge både todimensjonalt og tredimensjonalt. Plus-Plus finnes i alle regnbuens farger, og i større og mindre pakker.



Her finner du et stort utvalg Plus-Plus



Det begynte med boka «Bukkene Bruse på badeland», der det klassiske eventyret ble flyttet inn i en moderne verden. Siden har det kommet flere bøker i serien, som morer både store og små. Men selv om Bukkene Bruse nå er i badeland, på skoen, i syden og på gamlehjemmet, er det fremdeles det samme, gamle problemet - nemlig trollet.

Her finner du «Bukkene Bruse»-bøkene.

Når barna skal gå over fra Duplo til Lego, kan byggesettene Lego City Junior være et fint sted å starte. Byggesettene består av helt vanlige Lego-klosser, men instruksjonene og vanskelighetsgrad er tilpasset nivået til yngre barn.

Her finner du et utvalg sett med Lego City Junior

Gaver under 500 kr

Denne magiske tegnetavlen er like aktuell for 3-åringen som øver seg på å tegne figurer som for 6-åringen som øver på å skrive bokstaver. Her kan barnet tegne nøyaktig hva det vil - så mange ganger det vil. Magnetpennen er kjempeenkel å tegne med, og de tre tilhørende stemplene lar barnet lage ekstra morsomme og fantasifulle bilder. Når man er klar, kan man enkelt slette tegningen ved å trekke håndtaket frem og tilbake.

Her kan du kjøpe tegnebrettet.

En dag i klatreparken er en gave en aktiv unge garantert vil sette pris på. Samtidig er det morsomt å være med på også for de voksne. Inkludert i prisen er sikkerhetsutsyr og opplæring. Parken er tilpasset alle nivåer, så her finner alle utfordringer som passer alder og nivå.

Her finner du gavekort på klatrepark i Evje, Halden, Hedmark, Oslo, Sandnes og Skien.

Med Villkatten trenger ikke du som voksen å late som om ungene slår deg. De klarer ofte fint å vinne, selv når du gjør ditt beste. Poenget er å finne bildet på spillbrettet først. Et slags «Hvor er Willy?» i spillform. Villkatten utfordrer synet, øye-håndkoordinasjon og refleksene hos både barn og voksne. Spillet finnes i ulike størrelser og vanskelighetsgrader - så velg det som vil passet barnet best.

Her finner du Villkatten-spillene

Kreativt hobbysett, der man i kombinasjon av magisk vann, farge og ulike former kan skape en kjemisk reaksjon som gjør væske til faste 3D-objekter. Barnet kan lage forskjellige tropiske fugler med fargene og formene som følger med. Deretter kan figurene settes inn i snøkulen som lyser i ulike farger. Et supert sett som inspirerer til lek, kreativitet og forskning.

Her kjøper du Aquadabra tropisk fugler startersett.

La hele familien fly i vindtunnel

Gjør noe sammen! Dette er ikke bare en gave til barnet, men til hele familien. I denne pakken kan to voksne og to barn virkelig få følelsen av å hoppe i fallskjerm og falle i 250 km/t - men uten at dere trenger å kaste dere ut fra et fly. Du kan også bestille vindtunnel for bare ett barn. Deltagerne får utdelt hjelm, briller og drakt på stedet. Alt utstyr er inkludert. Så bærer turen inn i vindtunnelen, der man blir guidet av profesjonelle instruktører. Vindtunnelene finner du i Lørenskog, på Gardermoen, i Oslo og Voss. NB! Barnet må være minimum 5 år.

Her bestiller du vindtunnel for hele familien.

Her bestiller du vindtunnel for ett barn.

Bygg fantastiske konstruksjoner med magnet-byggesett. Dette settet består av 68 deler, der man kan sette sammen ulike figurer med de magnetiske stavene og panelene. Byggesettet passer selvsagt sammen med andre sett i samme serie.

Her kjøper du Geomag byggesett.

Gaver under 1000 kr

Klassikeren BRIO-togsett går aldri av moten. Med kvaliteten Brio har, er dette leker som vil vare i årevis. I dette settet følger det med skinner og leketog med bondegårdstema. Etter hvert som barna vokser, kan også leken med jernbanen utvikle seg. Dette toget kobles til andre lokomotiver og vogner fra BRIO World via magneter.

Her kjøper du BRIO-togsett med bondegårdstema.

Få et helt spesielt møte med disse morsomme og søte dyrene. Gå tur med «din egen» alpakka i vakker natur og lær mer om disse underlige og underholdende dyrene. Gaven vil blir satt stor pris på av dyreglade barn. Alpakkavandring kan du gjøre i Aurskog, Lillestrøm og Sperrebotn.

Bestill alpakkavandring her.

Noen leker går aldri av moten. Figurene fra Playmobil er en av disse. I dette settet får man en undervanns-scene med havfruer og havmenn. Bygg en klinkekulebane med en opplyst kuppel i midten.

Her finner du Playmobil korallpaviljong.