Enten du foretrekker det stilig og elegant, trendy og moteriktig, eller tidløst og klassisk, så finnes det uendelig med ullkåper og ulljakker å velge blant på markedet. Men én ting er i alle fall sikkert: velger du en vinterjakke av god kvalitet, kan du ha glede av den i årevis!

En god ullkåpe eller ulljakke bør inneholde nettopp ull. Ja, for her er det nemlig fort gjort å bli lurt. Noen plagg kan se ut til å være laget av et visst materiale, som ull, men så er det syntetisk likevel. Vil du ha de gode egenskapene og kvaliteten som ulla har, så vær nøye med å sjekke merkelappen på plagget du har lyst på. Se etter hvor mange prosent ren ull plagget inneholder.

Husk også at ullkåpen eller ulljakken din varer lenger om den ikke vaskes. Heng den heller ut til lufting når det trengs.

Ullkåpe i 100% ull

Eksklusiv ullkåpe fra Meotine. Trykk på bildet for å komme til produktet. Foto: Wakakuu

Denne eksklusive ullkåpen fra Marte By Meotine med dobbelknapping er både elegant og tidløs på samme tid. Laget av 100% ull er dette en kåpe som garantert vil holde deg varm på kalde vinterdager – også nedover bena. Finnes i fargene grå og camel.

Den lekre ullkåpen får du kjøpt hos Wakakuu her.

Trenchcoat fra 2ND DAY

Denne stilige trenchcoaten i 50% ull er fra 2ND DAY. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Wakakuu

En lekker trenchcoat slår aldri feil, og denne fine kåpa i 50% ull fra 2ND DAY er en tidløs klassiker som passer til alt og som du aldri vil bli lei av. Vil du ha den litt «oversized» går du for en størrelse større enn hva du vanligvis bruker. Med belte i livet vil du uansett kunne stramme den inntil om du vil fremheve midjen.

Trenchcoaten fra 2ND DAY får du kjøpt hos Wakakuu her.

Oslo Wool Loose Fit Jacket fra Bergans

Løs og ledig ullkåpe fra Bergans. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Get Inspired

Møt vinterkulden ikledd en komfortabel jakke laget av 70% resirkulert ull. Med løst og tøft snitt fungerer jakka utmerket til både hverdags- og fritidsbruk. Jakken er en del av Bergans' Oslo-kolleksjon som består av hverdagsplagg med tekniske egenskaper fra turbekledning.

Tilgjengelig i fargene dyp rød, marineblå og grå.

Den tykke ullkåpen fra Bergans kan du kjøpe her hos Get Inspired.

Rett, avslappet ullkåpe fra & Other Stories

Gå for en mer maskulin stil med den rette ullkåpen fra & Other Stories. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: & Other Stories

Ønsker du en mer maskulin stil på ullkåpen er denne fra & Other Stories et perfekt valg. Med 66% ull i ytterstoffet holder du varmen, og den enslige knappen foran gir kåpen et unikt design. Style kåpen med et par chunky boots for en enda mer maskulin look. Kåpen fås i lys beige og svart.

Du finner ullkåpen hos & Other Stories her.

Stripete ullkåpe fra Cubus

Grå ullkåpe fra Cubus som varmer godt nedover beina. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Cubus

Striper er trendy og denne ullkåpen fra Cubus både varmer godt med 50% ull og ser bra ut. Med to store lommer i sidene og splitt bak, er det en praktisk hverdagskåpe du kan bruke til det meste. Kombiner den gjerne med et par sneakers og en høyhalset genser for en avslappet stil, eller et par høye støvletter og bluse til pent.

Finn din størrelse og kjøp den fine kåpen hos Cubus her.

Ulljakke fra InWear

Kort og tøff ulljakke fra InWear. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Ellos

Superfin kort ulljakke fra InWear med vid passform. Ulljakken har et ytterstoff av 70% myk ull, og skal være varm og behagelig å ha på. En anvendelig og tidløs ulljakke som kan brukes til både jeans, skjørt og penbukser.

Du får kjøpt ulljakken fra InWear hos Ellos her.

Beige kåpe i ullblanding

Lindex har flere fine ullkåper. Denne er både myk og varm. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Lindex

Delikat og stilig kåpe fra Lindex med praktiske trykknapper og høy hals. En mellomlang kåpe med mykt fôr som varmer godt over rumpa på kjølige vinterdager. Kåpen inneholder 52% ull. Fås i størrelse S til XXL.

Klikk hjem den fine kåpen fra Lindex her.

Kjøp varmt og deilig matchende skjerf her.

Klassisk og tidløs ullkåpe fra Cubus

Kåpe i ullblanding fra Cubus. Klikk på bildet for å komme til produktet. Foto: Cubus

Lang og deilig kåpe i ullblanding i lekker brunfarge med valgfri knyting i livet. En klassisk kåpe med 50% ull du kan ha glede av i mange år, og som passer til «alt». Den finnes i tre ulike farger: brun, grå og svart, og fås fra størrelse XS til 3XL.

Kjøp ullkåpen fra Cubus her.