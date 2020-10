Vintersalg hos Fjellsport: Kick-off med opptil 60% på klær, sko og utstyr

Artikkelen inneholder annonselenker.

Er det på tide med nytt utstyr til vinterens sportslige eller utendørs aktiviteter? Trenger du nytt varmt turtøy, tursekk eller sko for å holde deg god, tørr og varm i møte med kuldegrader og røft vær? Da kan det fort lønne seg å sjekke ut Fjellsports vintersalg der flere hundre produkter fra kjente merker er satt ned med opptil 60%.

Fjellsport.no kan ellers friste med lynrask levering og 100 dagers åpent kjøp og fri retur. Husk at det er fri frakt på forsendelser som totalt er på mer enn 1000 kroner.

Under har vi samlet noen av de beste kjøpene du kan gjøre under Fjellsport-salget:

Pris: 799 kroner (førpris: 2149 kroner)

Fin og sporty ullgenser i 100% lett og myk merinoull fra Dale of Norway. Foto: Fjellsport.no

Sporty ullgenser laget i 100% merinoull, strikket i Norge med ekstra stretch. Ullgenseren er ypperlig for utendørsaktiviteter, men også til daglig bruk.

Tilgjengelig i følgende størrelser: S-M-L-XL.

Geilo Fem ullgenser fra Dale of Norway får du hos Fjellsport.no her.

Pris: 1699 kroner (førpris: 2299 kroner)

Perfekt for alpinklatring og klippeklatring om sommeren. Foto: Fjellsport.no

Denne jakken er pustede og vindavvisende, noe som gjør den behagelig å ha på seg innenfor et bredt spekter av temperaturer, forhold og intensitetsnivåer. Hetten er formsydd og regulerbar, med en lav profil som gjør at den passer under en hjelm. Jakken er ellers utstyrt med to brystlommer, samt to håndlommer med glidelås.

Tilgjengelig i følgende størrelser: S-M-L-XL

Proton Jakken fra Arc'teryx fås hos Fjellsport.no her.

Pris: 1999 kroner (førpris: 2499 kroner)

Siste generasjon av Atom LT er bygget for å tåle forskjellige forhold og intensitetsnivåer. Foto: Fjellsport.no

Allsidig hettejakke som egner seg like godt på egen hånd og som mellomlag i høyfjellet. Jakken er bygget for å motstå ulike forhold og intensitetsnivåer takket være Cireloft Compact som holder på varmen selv om jakken skulle bli våt. Ytterstoffet er vannavvisende, pustende og holdbart, samtidig som stretchstykker i sidene sørger for bedre passform.

Tilgjengelig i størrelse L.

Du finner hettejakken fra Arc'teryx hos Fjellsport.no.

Pris: 2199 kroner (førpris: 3999 kroner)

Fra hverdagen i de store fjellbyene til turer i øde landskap er dette jakken du kan stole på. Foto: Fjellsport.no

Dette er en jakke som er designet for arktiske forhold og som egner seg ypperlig når du skal ut på de lange turene. Den er vanntett med ekstra skallforsterkning, og fylt med dun av beste kvalitet som holder deg god og varm uansett om du skulle oppholde deg i fjellbyer eller på tur i øde landskap.

Tilgjengelig i følgende størrelser: XL

Triton Jacket Cosmos fra Mountain Equipment finner du hos Fjellsport.no

Pris: 1349 kroner (førpris: 1999 kroner)

Penguin Snowsuit er Isbjörns mest solgte plagg i Skandinavia. Foto: Fjellsport.no

Denne vinterdressen er allerede blitt en favoritt i mange familier takket være kombinasjonen slitestyrke, ventilasjon og varmeisolerende evne. Det beskyttelseslaget holder vind og fuktighet ute, mens en innvendig membran transporterer overskuddsvarmen ut av dressen. Samtlige sømmer er tapet slik at det ikke skal sive inn vann når barnet befinner seg i snø eller overraskes av regnvær. Anbefales både til hverdagsbruk og på skolen.

Tilgjengelig i følgende størrelser: 92 cm - 98 cm – 104 cm – 110 cm – 116 cm – 122 cm – 128 cm

Vinterdressen fra Isbjörn finner du hos Fjellsport.no

Pris:1299 kroner (førpris: 1499 kroner)

Sorel Men's Caribou Wool Boot er helt ypperlig på vinteren. Foto: Fjellsport.no

Laget for å holde føttene tørre og varme under aktiviteter i vintervær. Søm-forseglet og vanntett konstruksjon med full-narvet overlær, samt avtagbar 9 millimeter tykk tovet ull InnerBoot.

Tilgjengelig i følgende størrelser: 40-42-43-44-45-47-48-49,5

Støvlene fra Sorel får du hos Fjellsport.no

Pris: 2599 kroner (førpris: 3299 kroner)

Perfekt for vinteraktiviteter som ski, turer og langrenn. Foto: Fjellsport.no

Vind- og vannavvisende anorakk som egner seg perfekt for vinteraktiviteter som fot- og skiturer. Jakken har justering i midjen og bak, og den kommer med fast, justerbar hette kantet med syntetisk pels. Praktisk oppbevaring i kengurulomme i tillegg til et sett med håndlommer.

Tilgjengelig i følgende størrelser: XXS-2XS-S-M-L-XL

Anorakken fra Fjällräven finner du hos Fjellsport.no

Pris: 1799 kroner (førpris: 2999 kroner)

Proton er en veldig lett og pakkpar dunjakke fra Rab. Foto: Fjellsport.no

Meget lett og pakkbar dunjakke med passform som gjør at den enkelt kan brukes under en skalljakke dersom det skulle bli nødvendig. Den dunfylte hetten er justerbar, mens hydrofobisk behandlet dunfyll holder deg god og varm. Jakken isolerer også om det skulle være fuktighet i luften. Dersom jakken blir våt, tørker den relativt raskt.

Dunjakken Proton Jkt Azure fra Rab finner du hos Fjellsport.no.

Pris: 2549 kroner (førpris: 3699 kroner)

Stor og romslig ryggsekk for de tøffeste ekspedisjoner. Foto: Fjellsport.no

Dette er en enormt slitesterk sekk med solid bærekomfort, designet til lengre turer i alpint miljø, samt ski- og klatreekspedisjoner. Følgelig er den strippet for alt som heter unødvendige detaljer. Begge aluminiumskinnene, hoftebeltet og den lille padden innvendig kan strippes av for å spare vekt. Sekken har god bærekomfort og relativt lav egenvekt.

Tilgjengelig i størrelse L.

Tursekken fra Gregory finner du hos Fjellsport.no

Pris: 999 kroner (førpris: 1299 kroner)

Sekk fra Fjällräven til barn, basert på den klassiske Kajka-modellen. Foto: Fjellsport.no

Tursekk med ergonomiske skulderreimer og hoftebelte, passer til barn i alderen 8 til 12 år. Regnbeskyttelse er inkludert, utstyrt med åpning i front og toppmatet hovedrom. Sekken er 56 centimeter bred, vidden er på 24 centimeter og volumet ligger på 20 liter.

Tursekken fra Fjällräven finner du hos Fjellsport.no