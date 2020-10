Strikkebøker 2020: De beste strikkebøkene akkurat nå

Artikkelen inneholder annonselenker.

En god strikkebok er for en strikker det samme som en god kokebok er for den matglade. Her kan man fordype og drømme seg bort mens man blar fra det ene flotte strikkeplagget til det neste.

Har du lest den vakre adventsboka «Snøsøsteren» av Maja Lunde og Lisa Aisato? Når det først skal lages en strikkebok inspirert av denne, finnes det knapt bedre enn damene bak Klompelompe. Klompelompe har gitt ut en rekke strikkebøker med vakker, delikat strikk til herre, dame, barn og baby. I «Snøsøsteren strikkebok» finner du 25 strikkeoppskrifter inspirert av den kjente julefortellingen til både barn og voksen. Her er oppskrift på den røde kåpa og lua til Hedvig, skjerfet til Julian, genseren, buksa og bamsen til Augusta, luer og votter, tøfler, julepynt og enda mer.



Karen Marie Vinje har gitt ut en rekke strikkebøker, og «Lettstrikket året rundt» er hennes nyeste utgivelse. «Lettstrikket året rundt» er full av enkle og fine strikkeprosjekter det er gøy å strikke. Her er både oppskrifter på plagg til store og små, interiørstrikk, gavestrikk og jule- og påskepynt. Hun har dessuten med oppskrift på hundegenser. Boka er proppfull av fine og enkle strikkeprosjekter du kommer til å elske. Vår, sommer, høst og vinter – disse tidløse strikkeprosjektene gjør boka til en skatt du vil ha glede av år etter år.

Det finnes vel knapt mer mer klassisk strikk i Norge enn Marius-mønsteret? Over 60 år etter at det ble laget er Mariusmønsteret mer trendy enn noen sinne. I «Marius strikkebok» får du den klassiske genseroppskriften fra 50-tallet, sammen med en rekke nye Mariusplagg og kreativt Mariusdesign på alt fra miniskjørt til puter, grytekluter og iPad-trekk. Boka forteller historien om Marius-mønsteret og inneholder 45 enkle strikkeoppskrifter.

Tina Hauglund, også kjent som @strikkezilla på Instagram har tidligere gitt ut strikkebøkene «Lille Bolle» og «Lille Tulla» med fokus på strikkeplagg til barn. Denne gangen deler hun oppskriftene til 40 nydelige plagg til damer i alle størrelser og fasonger. Du får oppskrifter på gensere, skjørt, jakker og kofter, og småprosjekter som votter, sokker og luer. Tina Hauglund er kjent for sine enkelt forklarte oppskrifter, som er spekket med morsomme strikketeknikker du kanskje ikke har prøvd før? I denne boka har hun utviklet oppskrifter der du med enkle grep kan tilpasse plagget akkurat deg! Innledningsvis får du nyttige tips til hvordan du kan justere strikketøyet ditt så det sitter perfekt – på den måten som kler deg best.

Denne strikkeboka er det mange som har ventet på skal oversettes til norsk. Og nå er den her! Reis inn i Harry Potters magiske verden med 28 strikkeoppskrifter med ulik vanskelighetsgrad og ulike teknikker hentet rett fra filmene. Galtvorts fire ulike husskjerf, fru Wiltersens hjemmestrikkede julegensere og en kosedyrutgave av uglen Hedvig. Dette er boka for alle fans, som innimellom oppskriftene også får flust av fun facts og morsomme innblikk bak scenen og originale kostymeskisser.

Morsom og enkel sokkestrikk med tå-opp-teknikk. Den populære strikkebloggeren Marion Louise Rindsem slår et slag for sokkestrikk og den praktiske tå-opp-metoden! Gjennom 40 ulike oppskrifter blir du kjent med den morsomme teknikken som gjør sokkestrikk til en lek. I boka finner du et stort spenn av fine og festlige sokker. Naturligvis har også de klassiske, varme bestemorlestene som er så gode å ha i støvlene på kalde vinterdager, fått sin plass. Marion har dessuten laget sokkeoppskrifter av sine mest populære mønstre for luer og sjal.

