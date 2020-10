Alt du trenger til allehelgensdag

Artikkelen inneholder annonselenker.

Liker du å markere allehelgens ved å pynte litt ekstra på gravlunden? Her får tipsene du trenger for å få en fin allehelgensmarkering.

Derfor feirer vi allehelgensdag

Se hvordan du lager krans og gravbukett litt lenger ned i artikkelen.

Allehelgensdag og allehelgensaften er fra starten av en feiring for alle helgener. Samtidig som vi viser vår kjærlighet til og vårt savn etter de vi har mistet ved å tenne lys og legge ned blomster ved graven allehelgensdagen.

Allehelgensdag er i Den norske kirke lagt til første søndag i november, mens den i Den katolske kirke er lagt til 1. november. I 2020 blir dette på samme dag.

Spor etter allehelgensfeiring finner vi helt tilbake på primstaver. Primstavmerket for allehelgensdag har vært ett eller flere kors, men også et skip. Skipet skulle symbolisere den kristne kirke, men i folkelig tradisjon ble det også oppfattet som et tegn på at skipsfarten skulle opphøre for året.

Halloween, som feires den 31. oktober, er en amerikanske utgave av allehelgen.

Få en fin allehelgensmarkering med våre tips

Vakker islykt med tulipan. Foto: Gunn Helen Gauteplass

Denne uken er det klart for markering av allehelgens, og du har kanskje som nevnt tradisjon å legge ned krans eller annen dekorasjon, og lys på gravstedet til noen kjære du minnes.

Du kan enten handle inn ferdige lykter, blomster og kranser – eller du kan lage mye selv.

I videoen under viser vi hvordan du kan lage vakre islykter med blomster i.

Her setter bare fantasien grenser! Kanskje du lager en islykt med favorittblomsten til den avdøde?

Vi har brukt tulipaner og roser i våre islykter.

I videoen har vi brukt kopper og kar som former til islykten. Om du vil gjøre det litt enklere, kan du bruke en ferdig form til islyktene.

Selv om det ikke er minusgrader der du er, vil lyktene holde seg fine gjennom allehelgensdag – så lenge det er relativt kjølig. Ønsker du en mer varig belysning til graven, kan led-gravlykter være et tips.

Du kan enten gå for en lykt som går på batterier som skiftes ut, eller en med solcellepanel. Denne lades opp om dagen, og lyser i opptil 6 timer når det blir mørkt.

Til venstre en gravlykt som lades via et solcellepanel på lokket. Til høyre en rimeligere variant, men der du må bytte batterier.

Lag gravkrans eller gravbukett selv

Her har vi laget en flott mosekrans med en halmkrans som base.





Det går fint an å lage gravbuketter eller -kranser selv. I videoen litt lenger ned kan du se hvordan du binder fine gravkranser og gravbukett av mose, granbar, kongler, lyng og neper. Til jul kan du enkelt friske opp kransen med rød julesløyfe. Som base til kransen er et tips å bruke en halmkrans som base. Denne fester du så mose, granbar og annen pynt til.

Velg riktig tråd



Om du skal lage krans eller gravbukett trenger du alltid en tråd til å binde det hele sammen. Myrtetråd, blomstertråd eller ståltråd. Uansett navn, har det samme funksjon. Velg en grønn tråd om du ønsker at den ikke skal synes. For en lekker effekt, bruk gjerne metalltråder i kobber, messing og sølv.

Slik lager du mosekrans til graven:

Slik lager du gravbukett:

Blomsterbuketter til graven



Det er ingenting i veien for å legge ned blomster på graven allehelgensdag. En vakker høstbukett vil også pynte opp graven. Akkurat nå har Interflora flotte buketter som vil gjøre heder på den gravlagte.

