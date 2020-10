Tungt å stille klokka? 10 tips som gjør mørketiden lettere

Artikkelen inneholder annonselenker.

En forsker på New Zealand ved navn George Hudson (1867 - 1946) er kreditert som den første til å foreslå moderne sommertid. Årsak? Han ønsket rett og slett bedre tid på kvelden til å drive med det han likte aller best – insektsamling.

Propagandaplakaten «Seier!» viser Uncle Sam som stiller klokka etter at Kongressen vedtok sommertid i 1918.

Historisk var det energisparing som ble oppgitt som årsak til at man innførte sommertidsordningen. Her i Norge har vi hatt sommertid årlig siden 1980, men Tyskland, Østerrike og Storbritannia innførte sommertid allerede under første verdenskrig for å spare kull som skulle brukes i krigen.

Etter hvert kastet flere land seg på ordningen, og tanken gikk over fra energisparing til bedre utnyttelse av sommermånedene hvor man fikk en ekstra time med lys om kvelden.

Lenge var det kun Island i Europa som ikke benyttet sommertidsordning. I 2014 gikk imidlertid Russland tilbake til permanent vintertid, og dette innledet en dominoeffekt som førte til at nabolandet Hviterussland vedtok å fjerne sommertiden samme året. I 2016 valgte Tyrkia å ha sommertid permanent etter at det fire år tidligere ble fremmet forslag om å oppheve sommertiden.

Normaltid og sommertid Visste du at norsk normaltid er en time foran den såkalte UTC-tid? UTC står for «Coordinated Universal Time», som er en felles, legal tid som gjelder over hele verden. Norsk sommertid er to timer foran UTC-tid. Sommertid gjelder normalt kl 02.00.00 siste søndag i mars til kl 03.00.00 siste søndag i oktober. Tidspunktene for skifte mellom normaltid og sommertid er felles for landene i EØS-området og besluttes av EU-kommisjonen i henhold til et direktiv om sommertid.

Hvilken vei skal klokka stilles? En grei huskeregel er at klokka alltid skal stilles mot nærmeste sommer. Altså en time frem om våren (mot sommeren) og en time tilbake om høsten (mot sommeren). Kilde: Wikipedia

Daggrysimulator og alternativt gjøkur

Diskusjonen om sommertid burde avskaffes eller ei, skal vi ikke ta her. Og hvorvidt vi ønsker å bruke den ekstra timen på å få litt ekstra søvn eller forlenge festen, må være opp til den enkelte å bestemme.

Men samtidig som vi stiller klokka tilbake fra 03 til 02 natt til søndag, så skader det jo ikke å gi kropp og sjel en myk start på dagen fremfor å kjenne det som om man røskes brått og brutalt ut av Drømmeland?

Her snakker vi vekkerklokke med lys og fuglekvitter som lar deg våkne på en behagelig måte hver eneste morgen. Foto: CoolStuff.no Foto: CoolStuff.no

Vekkerklokka Denver Wake-Up Light, som du får kjøpt hos Cool Stuff, øker lysstyrken gradvis i løpet av den siste halvtimen før det er på tide å stå opp. Som alarmtone kan du for eksempel våkne til fuglekvittter eller bølger som slår rolig inn mot stranden. Du kan også veksle mellom ulike farger på lyset og bruke vekkerklokka til å gi rommet den rette stemningsbelysningen.

For deg som trenger å våkne til klassisk alarmklokke, så finnes det et alternativ som burde går rett i hjerterota til B-mennesker med utilslørt skepsis til morgenfugler:

House Clock, som du får kjøpt via Cool Stuff, er rett og slett et elektrisk gjøkur med pistol inkludert. Når dørene slås opp og gjøken galer, griper du pistolen, sikter inn mot pippipen og fyrer av. Velg mellom forskjellige innstillinger der du må treffe én eller flere ganger før gjøken forsvinner inn igjen med et «Aaaarrgh!».

Sofakos med LED-lys og elektrisk teppe



Mørke vinterkvelder og sofatid er ikke det samme uten et godt og varmt pledd som holder kulden borte og varmen inne. Hvorfor ikke oppgradere sofakosen med Cozy elektrisk varmepledd deluxe fra Cool Stuff? Pleddet i mykt korallfleece har 9 temperaturinnstillinger, beskyttelse mot overoppvarming og funksjon for automatisk avstengning.

Pleddet kobles til strømnettet via ledning og kontakt. Så er det bare å sette deg godt til rette og nyte. Foto: CoolStuff.no

Når man først sitter der i sofaen under det elektriske varmepleddet, kanskje med en bok i hånden , så er det veldig hyggelig med tente lys. Det er få ting som skaper så mye stemning som levende lys, men bruk av åpen ild er en av de vanligste årsakene til boligbrann.

Heldigvis finnes det tryggere alternativer som gjør akkurat samme nytten, som denne flammende LED-pæren fra Cool Stuff som gir deg illusjonen av levende, flakkende flammer. Pæren, som leveres med E14- eller E27-sokkel, har tre ulike lysinnstillinger – fast, flammende eller blinkende.

Den flammende pæren er et lysende alternativ for deg som brenner for koselys i rommet. Foto: CoolStuff.no

Sofakos kjenner ingen aldersgrenser, det samme gjelder for pynteputer som nærmest kan fungere som myke nattbordslamper. De batteridrevne, plysjdekte Spralla LED-putene fra Cool Stuff gir fra seg et koselig lys som skifter farge underveis, og de gjør seg like godt i sofaen som i sengen. Her kan du velge mellom fire ulike modeller: Stjerne, måne, pote og hjerte.

De batteridrevne pynteputene er myke og deilige i plysj, og er selvfølgelig like fine i sofaen som i sengen. Foto: CoolStuff.no

Feststemning og fotominner



Selv om dagslyset skrumper inn og kulda kommer snikende, kan det fremdeles være kos med balkong eller uteplass. Enda koseligere blir det om du lyser opp med den ti meter lange Twinkle Festoon appstyrt festlenke utstyrt med 20 pærer, der du styrer hver LED via mobilen. Lyslenken, som like enkelt kan skape feststemning innendørs, får du kjøpt via Cool Stuff. Og skulle du trenge mer lys, så gir påbyggingslenken deg dobbelt så mange pærer å leke med.

Lag stemningsfullt lys med smart belysning – her er den appstyrte LED-lyslenken som du styrer med smarttelefonen din. Foto: CoolStuff.no

Et flott alternativ til å pynte opp rommet og samtidig gi det en personlig touch, er LED-slynge med fotoklyper. Ikke bare får du deilig kosebelysning i rommet – du får også mulighet til å vise frem eller minnes opplevelser, mennesker og reiser som du har foreviget med kameraet. Slyngen er mer enn fore meter lang og utstyrt med ti klyper. Bak hver klype er det en LED-pære som drives ved USB-kontakt.

NB! Strømadapter er ikke inkludert.

Heng opp bilder som blir fint lyssatt – lysslyngen med fotoklyper er rett og slett en lysende metode for å henge opp fine bilder og morsomme minner. Foto: CoolStuff.no

Tryggere langs veien med refleks

De fleste ulykker mellom fotgjengere og bil skjer i byene når folk krysser gaten. Lys fra biler og butikker konkurrerer om bilsjåførens oppmerksomhet, hvilket gjør det vanskelig å se mennesker som ikke har refleks på seg. Og dersom det regner eller er dårlig sikt, forverres situasjonen ytterligere.

Det er mange produkter å velge mellom når det kommer til reflekterende overflate, slik vi har skrevet om i en tidligere publisert artikkel . Blant annet hansker fra Stormberg som du kan kjøpe her, laget i refleksstoff med god passform som sørger for at du blir synlig for trafikantene. En god bonus er at du holder hendene dine varme og tørre i kulden.

Refleksjon hanske er en vattert hanske i refleksstoff med et mykt tricotfôr. Foto: Stormberg.no

Med hansker på hendene passer det jo fint med lue på hodet med reflekterende effekt. Som for eksempel denne luen fra Stormberg som du får bestilt her. Luen er kløfri, laget i tettstrikket, 100 prosent akryl og utstyrt med reflekstråder i 3M-kvalitet i nederste kant på luen. Størrelsen er One Size.

Lua gir ekstra synlighet og sikkerhet i mørket. Foto: Stormberg.no

Ekstra lys til bilen



Det er ikke bare fotgjengere som bør ta inn over seg at det er blitt mørketid. Rundt om i Norge finnes det mange uopplyste veier, der faren for påkjørsel øker i mangel av refleks. Bilførere kan med enkle grep gjøre landeveier tryggere gjennom ekstra bil-lys.

I en tidligere publisert ABC Brand Studio-artikkel kan du lese mer om billamper som er E-merket, hvilket betyr at de er EU-godkjent. En av dem er Lazer Linear 18 Elite LED som du finner her. Dette er et fjernlys som har et godt lysbilde, og er svært kraftig med sine 12.150 lumen. Det vil si like mye som 15 halogen tusenmetere.

Selve lampen er designet for å kunne monteres lavt på bilen, enten i eller bak grill. Dermed risikerer du ikke tap av lysbildet eller gjenskinn i asfalten.

En annen sterk kandidat er Lazer Triple-R 750 Standard LED fjernlys som kaster lyset nesten én kilometer fremover. Linsen, som du får kjøpt hos Ekstralys, sender lyset i akkurat den retningen du ønsker uten at det får reduserende effekt på veien.