Sesongens varme og vanntette vintersko til barn i 2020

Artikkelen inneholder annonselenker.

Små barneføtter skal traske gjennom alt fra døde høstblader og sølepytter, til isglatte fortau og metervis med snø. Vintersko til barn bør tåle mye og sitte godt på føttene. Sjekk ut sesongens beste sko:

Viking Bluster II GTX er en av Vikings mest populære og velprøvde juniorvinterstøvler som tåler alt vintervær. Skoene fås fra størrelse 28 til 41.

Mange foreldre sverger til gode, gamle Viking når det kommer til vintersko til barn. Det 100 år gamle norske merket leverer sko du kan stole på, med gode yttersåler av gummi som gir barna et godt grep når de løper opp og ned akebakken. Toasty II GTX (størrelse 20-32) og Bluster II GTX (størrelse 28-41) er de mest populære vinterskoene fra Viking.

Hos Sportamore får du et stort utvalg av vintersko til barn fra Viking, til både små og store barn. Se hele utvalget her.

Med vinterstøvlene Isaberg fra Kuling er barnas føtter godt beskyttet mot vann og vind.

Det svenske merket Kuling tilbyr klær til all slags vær slik at barnet ditt kan leke utendørs, selv når det er regn, rusk og kaldt. Vinterstøvlene Isaberg fra Kuling er både vanntette og varme, med et isolert skaft som også beskytter mot vind. De er behandlet med flourkarbonfritt vann- og smussavvisende BIONIC-FINISH®ECO og har en vannsøyle på 15.000 millimeter.

Isaberg fra Kuling finnes i mange ulike farger og mønster, så her skal det være mulig å finne favorittfargen til ditt barn.

Skoene leveres fra størrelse 23 til 36.

Isaberg Kuling får du kjøpt her hos Babyshop.

Få frem eventyreren i din lille pode når det er kaldt med den halvhøye ECCO Snow Mountain. Denne varmtfôrede støvelen har GORE-TEX og er vanntett, med en fjæret, lett midtsåle for et polstret steg. Den robuste yttersålen gir ytterligere grep.

Skoene fås i blå og lilla, i størrelsene 28 til 35.

Vinterskoene Snow Mountain fra ECCO får du kjøpt hos Skomani her.

En kraftig vinterstøvel fra Nordbjørn som holder barnets føtter tørre på dager med mye sludd og snø. Skoen har en robust såle, og et høyt og stabilt skaft. Den praktiske «Triple-tex»- membranen holder skoen vanntett og vindtett, samtidig som den har god pustefunksjon. I tillegg er skoen laget i et reflekterende materiale for å være ekstra synlig i mørket.

Vinterskoen kneppes og justeres med hjelp av borrelås. Takket være skoens hempe ved hælen og skotungen, er det enkelt å ta den på foten.

Vinterstøvlene fås i svart, blå og rosa, i størrelsene 22-35.

Nordbjørn Polar Reflex vinterstøvel får du kjøpt hos Jollyroom her.

Extreme er en vanntett testvinner fra Viking. En lett vinterstøvel i Elastopan, et 100% PVC-fritt og nedbrytbart materiale som er 40% lettere enn PVC eller gummi. Med sitt varmende fôr, beskytter Extreme mot kulde ned til -20°C. Den kraftige yttersålen gir et godt grep og tåler tøffe tak. Viking Extreme ble utnevnt til Best i test 2017 hos klikk.no.

Vinterstøvlene fås i svart, blå og rosa, i størrelsene 21-37.

Du får kjøpt Viking Extreme hos Jollyroom her.

I finske Lappland er det helt vanlig for alle barn å gå ut i minus 20° C, noe som også er vanlig mange steder i Norge. Da er det ikke rart at vi ønsker å sørge for at barna våre har det beste fottøyet.

Laplander Reimatec® Arctic Grip er blant de varmeste og mest populære vinterstøvlene til Reima. Ved å bruke disse vil barna se kule ut og holde varmen i frosten på samme tid, takket være støvlenes supervarme isolasjon. Når det ikke er riktig så kaldt, kan det være vått. Derfor er disse støvlene vanntette. I tillegg kan du være sikker på at barna leker godt på våt is med teknologien til Vibram Arctic Grip-yttersålen.

Vinterstøvlene fås i grå, svart, rosa og blå, i størrelsene 28-38.

Laplander Reimatec® Arctic Grip får du hos Babyshop her.

Flerfargede sneakers fra UNDERWOOD, fås i størrelsene 36-40.

Er du lei av å krangle med tenåringen som nekter å bruke vintersko selv om det ligger flere meter med snø på bakken? Nå finnes det heldigvis et kompromiss. Hos Skomani får du sneakers som både er vanntette og fôrede fra merkene UNDERWOOD og Levi's.

Levi's New Aspen fås i både gul og blå, i størrelser fra 28 til 39.

Fra UNDERWOOD får du grønne sneakers i størrelser fra 28 til 35 , og flerfargede sneakers i størrelser fra 36 til 40.