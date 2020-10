Høstens store trend: Joggedress til hverdags og fest

Artikkelen inneholder annonselenker.

Joggedressen fra NA-KD er laget i 100 prosent økologisk bomull, og er supermyk og behagelig å ha på – i tillegg til å se stilig ut. Denne tracksuiten finnes i grønn, sort, mørkeblå og lys beige.

NB! Bukse og genser selges hver for seg.

Velurdressen fra Juicy Couture kan vel kalles starten på 2000-tallets grilldress. Nå er den så absolutt tilbake i trendbildet og blir utsolgt fortere enn man får sukk for seg. Velurdressen finnes i en rekke farger, men felles for dem alle er at de er pusemyke å ta på.

Den klassiske treningsdressen som du finner hos nesten alle sportsmerker, trender som bare det om dagen. Treningsdressen kan like gjerne brukes til trening som til hverdags. Til om med på fest – om du tør.

Et utvalg av den klassiske treningsdressen til dame fra de kjente sportsmerkene Nike, Adidas og Reebok.

Stilig og komfortabel joggedress med vaffelstruktur i stoffet. Buksen har en høy midje-passform, et bredt elastisk midjebånd, samt sidelommer. Joggedressen finnes i både beige og lysegrå.

Den ikoniske joggedressen med hettegenser, som selvsagt er å finne hos både Nike og Adidas. Joggedressen er laget med myk frotté på innsiden.

Snakk om plagg som kjennes som en god klem! I denne joggedressen, med oversized hettegenser, er det bare å krype sammen i sofaen og kose seg. Dressen er laget i 100 prosent bomull og kommer i lyseblå, svart og beige.

Bruk både genser og bukse sammen eller hver for seg i kombinasjon med andre plagg. Joggedressen fra Gina Tricot finnes i flere ulike farger, blant annet lyselilla, mørkegrå, lyseblå, beige og sort. Genseren finnes dessuten med og uten hette.

Joggedressen fra Hugo Boss er definitivt av det eksklusive slaget. Produsert i behagelig bomull- og polyamidblanding. Joggedressen finnes i sort med blå detaljer, og mørkeblå med gulldetaljer.

Den svenske treningstøyprodusenten aim'n er blitt en favoritt hos mange kvinner. Både passform og materialer er superkomfortable, og klærne passer like godt til trening som til avslapning.

