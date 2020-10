Denim-dager hos Get Inspired: 25% på Levis, Replay og Dr. Denim

Artikkelen inneholder annonselenker.

Dongeri, jeans, denim, olabukse – kjært barn har som kjent mange navn. Visste du at ordet dongeri er oppkalt etter stedet i India der stoffet først ble vevd, og at stoffet opprinnelig ble benyttet til seil og klær til de fattige?

Her i Vesten fikk klesplagget status som populært klesplagg etter at superstjerner som Marlon Brando, James Dean, Marilyn Monroe og Brigitte Bardott gjennom 1950-tallet ikledde seg denim på filmlerretet.

Marilyn Monroe gjorde denim til mote, som her i en scene med Keith Andes fra filmen «Clash by Night» (1952). Foto: RKO Radio Pictures / Wikimedia

I dag er dongerijeans blitt et klesplagg «alle» har i klesskapet sitt og det brukes like mye til hverdag som til fest. Og med den utviklingen vi har sett de siste årene når det gjelder både passform og stretch-kvalitet, er det liten tvil om at jeans er i vinden som aldri før.

Fra torsdag 15. oktober til førstkommende lørdag 18. oktober kjører Get Inspired kampanjen Denim Days hvor rabattkoden DENIM gir 25% rabatt. Rabattkoden legger du til i handlekurven. Salget varer torsdag, fredag og lørdag, og det inkluderer logowear og jeans fra Levis og Dr. Denim, samt jeans fra Replay og NA-KD.

Sjekk ut noen av de attraktive modellene som er med i kampanjen:

Veiledende pris: 999 kroner

Foto: Get Inspired

Denne lekre, svarte buksa fra Levis er en sikker vinner i jeans-garderoben, som med sin passform sitter som et skudd. Buksa har høy midje, ettersittende passform rundt lårene og vid passform fra knærne og ned.

Jeans med bootcut får du kjøpt her hos Get Inspired.

Veiledende pris: 1199 kroner

Foto: Get Inspired

Ikke bare sitter denne buksa som et skudd, den gir deg samtidig lekre bein. Buksa har tettsittende passform og høy midje. Med sin utrolige stretch er denne også superkomfortabel å ha på seg. Passformen er ettersittende, men den er ikke like ettersittende som super skinny-modellene. Her får du med andre ord en bukse som er ettersittende uten å være super tettsittende.

Lekker jeans med superstretch får du kjøpt her hos Get Inspired.

Veiledende pris: 1199 kroner

Foto: Get Inspired

Denne jeansen i blått er så stretchy at den nesten føles som en tights. Stoffet er også noe tynnere, hvilket gjør den svært komfortabel å ha på seg. Den er litt stor i størrelsen, så du kan gjerne gå ned en størrelse. Husk likevel på at det ikke vil lønne seg å gå ned flere størrelser, ettersom det er viktig at stretchen i buksa ikke blir stående i spenn.

Bukse med smekker silhuett får du kjøpt hos Get Inspired.

Veiledende pris: 999 kroner

Foto: Get Inspired

Gråfarget jeans med slim fit gjennom hofte og lår, og super-skinny fit langs leggene. Buksa har god stretch og vil komme til å utvide seg noe. Samtidig bør du merke deg forskjellen mellom denne modellen og den som heter «721 High Rise Skinny» (se overfor). «Mile High Super Skinny» er både smalere og har høyere midje sammenlignet med «721 High Rise Skinny».

Buksa for deg som liker høyt liv kan kjøpes hos Get Inspired.

Veiledende pris: 999 kroner

Foto: Get Inspired

Denne modellen er det som kalles uvasket (en mørk blå farge). Når buksa er uvasket, har den ofte, som denne, mindre stretch og føles trangere i starten. Likevel vil vi si denne er normal i størrelsen, du kan eventuelt vurdere å gå opp en størrelse.

Dersom du fra før er kjent med Mile High Super Skinny i andre varianter, så merk deg at denne uvaska varianten kan oppleves som litt lavere i livet, nettopp fordi den har mindre stretch.

Skinny-buksa kan kjøpes hos Get Inspired.

Veiledende pris: 999 kroner

Foto: Get Inspired

Denne jeansen heter «super skinny» og slik er den også i passformen, den sitter som støpt. Den har svært god stretch og vil utvide seg noe. Det anbefales derfor å gå en størrelse ned. Husk samtidig at svarte bukser ofte mister farge fortere enn blå jeans, så ikke vask den mer enn nødvendig.

Buksa med høyt liv kan du kjøpe hos Get Inspired.

Veiledende pris: 1899 kroner

Foto: Get Inspired

Her snakker vi ordentlig kvalitetsbukse i nydelig design. Denne lekre, lyseblå jeansen kommer i hyperflex-materiale som er et svært elastisk stoff i svært god kvalitet. Replay sin hyperflex sørger for at jeansen holder passformen og sitter som et skudd.

Kvalitetsbukse fra Replay får du kjøpt hos Get Inspired.

Veiledende pris: 1899 kroner

Foto: Get Inspired

Samme bukse som forrige, denne gang i klassisk denim-farge. Som sin lyseblå søster er også denne laget i Hyperflex-materiale og er utstyrt med fire lommer (to foran og to bak) og beltehemper.

Bukse signert Replay fås kjøpt hos Get Inspired.

Veiledende pris: 1899 kroner

Foto: Get Inspired

Samme bukse som de to forrige, men en annen farge. Her benyttes anledningen til å komme med et par gode råd for deg som er glad i jeans:

1) Pass på å kjøpe stretchbukse i riktig størrelse. Kjøper du for liten bukse vil stretchen hele tiden stå i spenn og buksa får kortere levetid.

2) Et annet råd er å vask jeans på vranga for å beholde fargen lengre. Bruk aldri tøymykner, lukk glidelåser og knapper, og unngå tørketrommel.

Stella Hyperflex Jeans får du kjøpt hos Get Inspired.

Veiledende pris: 399 kroner

Foto: Get Inspired

Lexy kombinerer i denne jeansen maksimal komfort med en kul stil. Utstyrt med to lommer foran og to bak, middels høy midje og tettsittende passform vil dette kunne bli manges go to-jeans. Pass på å kjøpe stretchbukse i riktig størrelse. Kjøper du for liten bukse, vil stretchen hele tiden stå i spenn og buksa får kortere levetid.

Jeans med perfekt passform fra Dr. Denim fås kjøpt hos Get Inspired.

Veiledende pris: 449 kroner

Foto: Get Inspired

Straight High West Jeans fra NA-KD er lekre jeans med høy midje, lekker og rett passform. Buksa er utstyrt med fem-lomme-design, bletehemper og knappelukking i front. Disse er blant NA-KDs mer bærekraftige kolleksjon, og er laget av blant annet økologisk bomull.

Bukse med høyt liv og rett passform får du kjøpt hos Get Inspired.