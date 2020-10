Halloween 2020: 10 regler alle bør følge

Artikkelen inneholder annonselenker.

Halloween-feiringen har kommet til Norge for å bli. Så selv om dette er noe du omfavner eller kunne vært foruten, er det noe alle må forholde seg til når ungene banker på døren. Vi har derfor samlet noen enkle huskeregler som skal gjøre 31. okober-feiringen hyggeligere og sikrere. I 2020 er det dessuten ekstra forholdsregler man må ta med hensyn til smittevern.

10 Halloween-regler du bør følge

1. I USA er regelen at tente utelys på 31. oktober betyr at man tar i mot utkledde barn på godterijakt. I Norge er ikke denne regelen like etablert, og det kan by på mye irritasjon for dem som ikke ønsker besøk. Så har du lyst på Halloween-besøk, gjør det tydelig ved å pynte litt ved utgangsdøren. Enten det er gresskar, en lykt eller full dekorasjon, er dette et tydelig tegn til barna. Så kan de styre unna husene som ikke er pyntet.

2. Sett fram håndsprit utenfor døren til de som ringer på, og bruk håndsprit eller vask hendene mellom hvert Halloween-besøk. Med tanke på smittevern og smittestopp er dette kanskje den viktigste regelen i år.

3. Del ut innpakket godteri. Også dette er viktig med tanke på smittevern. Mange foreldre opplever det også som tryggere når det er mulig å se hvilke godterier barna får – spesielt med tanke på allergikere.

4. Unngå en bolle full av godteri alle barna kan kaste seg over. Del ut en passe mengde til hver av dem som kommer på døra. Da sørger du for godt smittevern, samtidig som du unngår å gå tom for godteri for tidlig. Kanskje du i år også skal bruke hansker når du deler ut? Legg godteriet rett i godtebøtta til barnet, så unngår dere håndkontakt.

5. Vær hyggelig, selv om du ikke liker Halloween. Om noen skulle forville seg bort til din dør, og du ikke vil ha besøk: La være å åpne, eller si høflig at du ikke feirer Halloween. Husk at det ofte er snakk om små barn, som gleder seg over feiringen. Ikke ødelegg den bare fordi du ikke liker Halloween.

6. Kle deg gjerne ut selv. Men ikke så mye at du skremmer ungene som kommer på døren. Husk at mange er veldig små.

7. Kjøp inn godteri barn liker. Om du er så snill at du åpner døra for barna på Halloween, sørg også for at du serverer godteri ungene liker. Dette er ikke dagen for konfekt og salt lakris.

8. Skal barna gå knask eller knep, sørg for at de kler seg ordentlig ut. La dem vise at de har gjort en innsats og gjort seg fortjent til godteriet.

9. Skal barna gå Halloween – husk refleks. Norge er mørkt i slutten av oktober, og med mørke kostymer blir man i praksis usynlig.

10. Aldri, aldri gjennomfør «trusselen» om knep.

