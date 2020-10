Gave til nyfødt og baby under 1 år

Artikkelen inneholder annonselenker.

Supermyk, stor elefantbamse

elfantbamse





De første kosedyrene et barn før, blir ofte en følgesvenn gjennom hele barndommen. Og babyen vil nok elske denne myke, store elefant-bamsen som passer på når den lille sover. Elefantbamsen er : 53 x 45 x 28 CM.

Her kjøper du elefantbamsen.





Lite skaper så mye glede og kos som et bad for den lille. Mange foreldre opplever at barnet både blir roligere og får sove lengre med bad på kvelden. Denne badebaljen kan legges sammen når den ikke er i bruk, og tar dermed lite plass. Det følger også med en støtte for nyfødte, som gjør det enklere å bade de minste som ikke kan holde hodet opp selv ennå.

Her finner du Stokke Flexi Bath i ulike farger.

Den franskproduserte leketøy-serien med sjiraffen Sophie ble raskt en klassiker etter lanseringen i 1961. Lekene er ment for de aller minste, og er overraskende populære fra en svært tidlig alder. Det hele startet med en babyleke og bitering i ett. Sjiraffen er er laget av 100 % naturlig gummi, og er malt med næringsmiddelfarger. Sjiraffen virker beroligende og trøstende på babyen din, spesielt når tennene er på vei ut. Senere har det kommet andre babyvennlige leker som en sensorisk ball i gummi, med ulike teksturer babyen kan undersøke.

Her finner du et stort utvalg av leker og utstyr med sjiraffen Sophie.

Bamsen løfter potene og gjemmer seg bak snute-teppet mens han sier blant annet "'Hvor er du' og '' Kom og la oss spille". Foto: Lekia

Hvilken lek får vel ikke fram smilet hos en baby som «borte-titt-tei»? Denne mye teddybjørnen løfter potene og gjemmer seg bak kosekluten den holder i hendene. Den kan også si «Hvor er du?» og «Kom la oss leke» når man trykker på poten.

Her kjøper du Peek-a-boo kosebjørn.

En uro over sengen er spennende både for de aller minste spedbarna og hele veien gjennom babyperioden. Denne uroen fra Teddykompaniet har en elefant og en sjiraff som snurrer rundt sammen med skyer og en måne. Uroen spiller en koselig vuggevise når du drar i snoren. Spilledåsen er mekanisk, og krever derfor ikke batterier.

Uroen fra Teddykompaniet finner du her.

Straks babyen er stor nok til å holde ting i hendene, er denne ballen en garantert hit. Ulike teksturer og lyder er med på å utvikle barnets sensoriske og motoriske evner. Her har du underholdning i timevis.

Kjøp ballen fra Manhattan Toy her.

Dette er en gave for livet! Det er utrolig hvor fort man glemmer de små hverdags-øyeblikkene i babyperioden. La foreldrene skrive det ned, og dermed bevare minnene for barnet. Denne boken har masse gode forslag til hvilke minner man bør ta vare på. Dette blir garantert favorittboka til barnet, og gull verdt når barnet blir voksen.

Her kjøper du babyboken Den beste boken om meg.

Noen leker går aldri av moten, som puttkassen. Når barnet nærmer seg året, er denne midt i blinken. Barnet kan selv intuitivt lære seg å kjenne igjen former og farger. Aktiviteten trenar minne, konsentrasjon og øye-hånd-koordinasjon. Leken fra Brio er laget i FSC-sertifisert tre.

Kjøp puttekassen fra Brio her.