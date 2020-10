Rampenissen 2020: 65 rampestreker for barna og alt du trenger for å komme i gang

Artikkelen inneholder annonselenker.

Rampenissen eller «Elf on The Shelf» er en ganske ny tradisjon vi har hentet fra USA. Men Rampenissen minner mye mer om vår fjøsnisse enn om julenissen.

Ny norsk tradisjon

Kreative norske foreldre har tatt historien om «Elf on The Shelf» til seg og laget sin egen versjon gjennom Rampenissen som flytter inn 1. desember. Hver eneste dag frem til julaften lager nissen nye sprell i huset. For hvem har hengt opp skoene som julepynt i løpet av natta? Eller farget melka rød med konditorfarge?

Mindre gave-fokusert julekalender

I tillegg til å være en mindre gave-fokusert julekalender, gir Rampenisse-tradisjonen glede til både voksne og barn. De voksne får kose seg

med å arrangere og pønske ut nye rampestreker som Rampenissen skal ha funnet på. Barna kan våkne spente hver dag og glede seg til å finne ut hva Rampenissen har gjort i løpet av natta.

Dette trenger du til Rampenissens adventskalender

For å lage Rampenisse-kalender, trenger du en Rampenisse-dukke. Denne flyttes hver natt til stedet rampestreken har funnet selv. Den originale «Elf on the Shelf»-dukken har lange og bøyelige armer og ben, som gjør det enkelt å sette Rampenissen i ulike positurer.

Mange synes også det er gøy med en liten nissedør som dukker opp i veggen noen dager før 1. desember. Rampenissen er i ferd med å flytte inn! Dermed kan ungene glede seg i spenning over den mystiske døren.

Du kan etter hvert lage mer gøy, ved å henge ut mini-klesvask utenfor døren, sette opp et juletre eller andre småting som bygger oppunder Rampenisse-magien.

Ta det hele ett skritt videre med ulike rekvisitter til Rampenissen.

Hva med å la Rampenissen kjøre kjelke i mel på kjøkkenbenken?

Selvsagt kan Rampenissen ha ulike klær.

Det er selvsagt mulig å kjøpe ulike dukkeklær til Rampenissen:

Suppler med ferdige rampestreker.

Trenger du litt ekstra hjelp med rampestrekene, finnes det ulikt utstyr du kan kjøpe for en rimelig penge:

Under får du 65 tips til ulike sprell Rampenissen kan finne på. Men trenger du enda mer inspirasjon, finnes det bøker på norsk med flere idéer:

Rampenissens julekalender av Ole André Sivertsenm

«Rampenissens julekalender» av Ole André Sivertsen er en humoristisk fortelling i 24 deler om hvordan Rampenissen vikles inn i en gammel krangel mellom nissene fra Nisseland og fjøsnissene. Boken har et eget hemmelig kapittel for voksne med liste over hva som trengs for å forberede rampenissens sprell og hvordan det det skal se ut når barna våkner, hver dag i adventstiden.

Bok: Den offisielle historien om Rampenissen

I denne boken finner du haugevis av enkle idéer og fantestreker Rampenissen kan finne på. Slipp nissen løs og gi familien en adventstid de sent vil glemme.

65 barnevennlige rampestreker

Flere medlemmer i vår Facebook-gruppe Vi som elsker DIY-prosjekter og smarte tips har delt sine beste rampestreker. Her får du en liste som bør gi flust av moro i desember:







1. Pakk inn sekkene til barna i julepapir

2. Mal barnas nese rød med leppestift mens de sover

3. Pakke inn klærne ungene skal ha på seg

4. Henge skoene til pynt

5. Lage sko-tog.

6. Lage rebusløp gjennom huset. Kanskje vanker det en liten premie til slutt?

7. Legg igjen en lapp fra Rampenissen der det står at det ligger noen godteribiter gjemt i huset. Hvis barna kan dele broderlig, vanker det kanskje mer?

8. Lag en snøengel i melet på benken.

9. Har dere Lego i huset? Bygg nissen inne i et slags fengsel og la leker stå vakt.

10. Legg sokkene fra sokkeskuffen rundt omkring. Gjerne som luer på noen av bamsene.

11. Dekk på til frokost under kjøkkenbordet.

12. Rett før julekvelden, ta inn juletre og pynt med sokker, votter og luer.

13. Teip fast barnas klær til veggen eller taket.

14. Tegn på speilet på badet med leppestift. Gjerne et portrett.

15. Snu møbler opp ned.

16. Lørdag morgen: Sett Rampenissen i godteriposen som er tom.

17. Gjem Rampenissen ved peisen og lag små spor med sot.

18. Knyt sammen alle skoene i gangen.

19. Søle mel på benken med små spor i. Dette kan være en bakedag!

20. Legg luer/votter i kjøleskapet, eller andre ting der de ikke hører hjemme.

21. Kongler i matpakka

22. Putt litt konditorfarge i melken. Kjempestas når ungene får blå melk til frokosten.

23. Gjem alle spiseskjeene når julegrøten kommer på bordet. Bare husk hvor Rampenissen har gjemt dem...

24. Surre toalettpapir rundt ting i hele huset.

25. Tegne med rød leppestift i ansiktet til mor/far.

26. Sette glass med saft på hele baderomsgulvet.

27. Lag akebakke til Rampenissen i mel sølt utover kjøkkenbenken.

28. Rot på rommet til barna!

29. Knekk av hjørnene på pepperkakene. Har Rampenissen vært og spist?

30. Skriv brev til barna.

31. Kjøp smågaver til barna som Rampenissen har gjemt i huset.

32. Gjem klærne barna skal ha på.

33. Server sjokoladekake til frokost.

34. Knyt rød tråd rundt stortåa på barna mens de sover.

35. Feste teip i kryss og tvers over utgangsdøra.

36. Tegn på dorullen.

37. La Rampenissen leke Tarzan i taklampa.

38. Surre stolbena inn med garn.

39. Et medlem skriver: «Jeg har ei julemus i stedet for Rampenisse. Hun sendte brev om at hun skal få sitte på toppen av bokhylla om dagen, i fred, da kan hun følge med på hva vi gjør. Barna tok det veldig alvorlig og løftet henne pent opp dit når de våknet og så hva hun hadde gjort.»

40. Ha Non Stop i melet en dag dere skal bake.

41. La Rampenissen lage grøt som står klar når alle har kommet hjem fra barnehage og skole.

42. Rampenissen leker gartner: Sett frem en krukke med mel og en skål med knuste polkagriser. Så planter barna knuste polkagrisstenger i krukka med mel. Når de kommer hjem fra skole/barnehage har det kommet opp hele polkagrisstenger.

43. Rampenissen skriver rapport til julenissen på PC-en. Begynn på en «rapport» om barna og det han har sett. Både det som er bra og der det er forbedringspotensiale.

44. Nissen lager matpakka/lunsjen til barna. Der kan det for bli litt tull. Små beskjeder mellom brødskivene og kanskje en overraskelse.

45. Bytte ut tannkrem med baconost.

46. Kast alle ytterjakker på gulvet

47. Bytte tannkremtuben med liten Nugatti-tube.

48. La Rampenissen ta skosålen til et av barna, og bruke det som akebrett i trappa.

49. Legge småstein i skoene til ungene.

50. Et medlem skriver at Rampenissen hadde rotet med strømpene fordi han lette etter helt hvite strømper til å lage snømenn av. Da familien stod opp om morgenen, lå det hvite strømper på bordet.

51. Bytt vitaminbjørner ut med mokkabønner.

52. Pakke juletreet inn i sølvfolie.

53. Nugatti i potta…

54. Pakke matboksen inn så den ligner en gave.

55. Ha eggeskall i skoene.

56. Bytte om på innhold i melke- og juicekartongen.

57. Et medlem skriver at Rampenissen en dag hadde blåst opp 30 ballonger som ble plassert på barnets rom mens hun sov.

58. Nugatti på kaviartuben (Klipp opp enden på tuben og skyll godt. Ha i Nugatti på tuben, og klem igjen)

59. Dra ut alt papiret på dorullen.

60. Krev at man spiser frokost på gulvet.

61. La Rampenissen legge igjen en lapp der han ber barnet om å gå med jakka bak fram til barnehagen.

62. La Rampenissen gå på fisketur i badekaret/vasken/toalettet.

63. Sett øyne på alt i kjøleskapet.

64. Skriv beskjeder i Non Stop.

65. Tegn ansikter på eggene eller klementinene.

