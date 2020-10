Artikkelen inneholder annonselenker.

Fjernstyr panelovnen

Hvor fint hadde det ikke vært å kunne ringe panelovnen på hytta eller hjemme varm? Med varmeovner med WiFi kan du nettopp det. Via en enkel app kan du fjernstyre så mange ovner du vil fra hvor som helst, når som helst. Du trenger altså aldri å komme hjem til kaldt hus igjen.

Vinterdekk



På tide med nye vinterdekk? En rekke trafikkulykker og farlige situasjoner skjer på sleipt og glatt vinterføre. Nye vinterdekk er derfor en sikker og god investering for deg og familien. Europas største online dekkforhandler, dekkonline.com, tilbyr dekk i alle prisklasser og leverer dekkene hjem på døra der du bor.

Verktøysett til dekkskift

Alt blir så mye enklere om du har verktøyet i orden. Et eget verktøysett til dekkskift bestående av blant annet jekk, kompressor og en muttertrekker er kjekt å ha. Med dette 3-i-1 verktøysettet for dekkskift, har du det du trenger for å skifte dekk på bilen din. La kofferten ligge i garasjen eller ha den med i bilen din, så har du utstyret i orden til enhver tid.

Termos til turen

En god termos bør holde på varmen i lang tid, være enkel å rengjøre og ikke minst være lekkasjesikker. De klassiske termosene fra Stanley er kanskje blant de beste på markedet. Denne termosen på 1,4 liter har et isolert lokk og et praktisk, sammenleggbart håndtak. At den står stabilt på bordet og er lett å fylle, er en stor fordel når termosen skal fylles med varme og søte drikker som kakao og solbærsaft.

Oppvarmet sitteunderlag

Et sitteunderlag med varmeelementer holder rumpa varm. Pakk den med deg i sekken på tur, bruk den i bilen eller som sitteunderlag på harde benker i kalde tribuner. Vegaborn varmepute fra coolstuff.no varmes opp via en powerbank, som du enkelt kobler til putens USB-kabel.

Fiskars snømåker

Denne snømåka fra Fiskars veier kun 1,6 kilo, er enkel å håndtere og er derfor perfekt til å måke mindre gårdsplasser eller trappa inn til huset fri fra snø.

Elektrisk varmepledd

Et elektrisk varmepledd i myk og deilig fleece er rett og slett undervurdert. Bruk det i sofaen, i godstolen eller som pledd over deg i senga. Bruk fjernkontrollen til å regulere varmen i ni ulike nivåer, og med tidsstyring kan du stille det inn til å skru seg av om natten.

Ved og opptenningsposer

Mange bruker papp og papir for opptenning i ovnen, men det gir økt risiko for pipebrann. Bruk i stedet opptenningsposer når du skal fyre for trygg og effektiv opptenning. Legg en pose eller to sammen med ekstra tørr og finkløyvd ved, og vips så har du fyr.

