Popcorngryte

Popcorn smaker utvilsomt best når de er poppet på bål eller bålpanne! Barna vil også synes det er ekstra stas å se på at maisene poppes og fyller gryta med varm, deilig popcorn. Tips! Hell over litt flytende karamell og ekstra salt når de er ferdig poppet. Litt klissete, men smaker helt nydelig!

Bålpanne

Hva er vel mer koselig enn å samles rundt bålpanna på verandaen eller ute på hyttetunet? Denne bålpannepakka fra Hyttefeber.no inneholder blant annet egen suppegryte (6 liter), sidebord, gnistfanger, grillrist, kaffekjele (2,5 liter), bålpannetrekk og bålpanne (60 cm) med mer. Med andre ord, her får du alt du trenger for å diske opp og servere både middag og bålsnacks!

Mariuskoppen

Det tradisjonelle Marius-mønsteret er velkjent for de fleste, og nå har de nye Mariuskoppene tatt Norge med storm! Prikken over i-en er at det til hver kopp følger med en tretallerken av resirkulert, slitesterk teak. Lurer du forresten på hva du skal gi mamma eller svigermor til jul? Disse koppene er årets julegavetips!

Hyttekos med Tenderflame

Lyktene fra Tenderflame gir ekte kos uten plagsom røyk og andre skadelige stoffer eller partikler. Sett den ute eller inne og nyt levende lys og stemningen det gir. Lyktene fås i flere ulike former og størrelser, og med evigvarende veke får du glede av lykta om og om igjen.

Nostalgiske Norgesglass

De nostalgiske norgesglassene hører hjemme på ethvert hyttekjøkken. Denne håndmalte porselenskrukken fra Norgesglasset og Porsgrund Porselen er en tidløs klassiker som for mange bringer frem gode minner. Krukkene har utallige bruksområder, bruk de til oppbevaring av kjeks, sukker eller bær, eller som blomstervase.

Hold deg varm på beina

Hva med et par Kvikk Lunch-sokker i ekte Kvikk Lunch-farger? Ikke bare holder sokkene deg varm på beina, du vil garantert vekke oppsikt med det kule mønsteret og de velkjente fargene. Sokkene har forsterkninger i hel og tå og kommer i størrelsene 36-40 og 40-43.

Den ultimate turpakken

Denne geniale turpakken inneholder det viktigste du trenger å ha med deg på tur. For med turbestikk, termos, foldekniv og go’ koppen, ligger alt til rette for en vellykket tur – enten du befinner deg til skogs eller fjells. La turpakken ligge igjen på hytta, så har du utstyret pakket og klart til neste tur også!

Vikingøks

Denne fine vikingøksen fra Øya har et solid og flott skaft i ask. Øksen tar liten plass i sekken og er derfor perfekt å ta med seg på tur! Øksen er en kopi av en ekte vikingøks funnet ved Øyos fabrikk på Geilo.

Skriv i hytteboka

En hyttebok bør alle hytter ha! Skriv ned minner, opplevelser og oppskrifter, lim inn bilder og noter ned vær og vind. Kom det mye eller lite snø julen 2020? Hva er oppskriften på de gode kjøttkakene til mormor igjen? Har du først begynt å skrive i hytteboka hver gang du er der, kan du ikke slutte. Og har du ikke begynt ennå, er det på høy tid å begynne nå! Husk at boka vil være til stor glede i mange generasjoner fremover i tid.

Morsom lesning

Forfatteren Jenny K. Blake har klart det kunststykket å lage kanskje tidenes morsomste hyttebok. Med festlige illustrasjoner og korte forklaringer, setter hun søkelys på nordmenns forhold til hytte og hytteliv. Hun tar oss rett og slett på kornet – her vil du garantert kjenne deg igjen! Boka kom ut for noen år tilbake, men er like høyaktuell den dag i dag.

Slik lærer du deg kart, kompass og GPS

Alle som ferdes i naturen bør kunne kart og kompass, og hvem er vel bedre læremester enn villmarkens sønn Lars Monsen? Boka «Kart, kompass og GPS» gir deg grunnleggende kunnskap om kartlesing, kompasstyper og teknikker. Kjekt å ha, kjekt å kunne!

Stormkjøkken

Er du glad i å gå på tur og lage mat ute, bør du investere i et solid og godt stormkjøkken. Trangia stormkjøkken 25-4 UL med gassbrenner fikk terningkast 5 av TV 2 hjelper deg og inneholder alt du trenger å ha med deg på tur. Et stort pluss for lav vekt og lite pakkvolum.

Hodelykt

En god hodelykt er alltid smart å ha på hytta. Denne hodelykten fra skittjakt.no er oppladbar og med hele 1000 lumen lysstyrke. Den har 3 ulike lysprogrammer og 5 ulike lysmodus, og lyset kan enkelt endres etter behov – selv med skihanskene på.

Smart vedkløyver

Med denne vedkløyveren fra Kindling Cracker gjør du enkelt store vedkubber om til opptenningsved for peis, ovn og bålpanne. Vedkløyveren er enkel og sikker i bruk og kan brukes av både ung og gammel. Den kan også skrus fast i en hoggestamme, for eksempel i denne hoggestammen i Bjørk fra Espegard.

Retro ryggsekk

Denne ryggsekken i retrostil er en tidløs klassiker vi aldri blir lei av. Med et volum på 22 liter passer den perfekt som en dagstursekk. Tre praktiske lommer på utsiden i glidelås har den også!

