Gaver til barn: 8-12 år jente og gutt

Artikkelen inneholder annonselenker.

La kreativiteten, aktiviteten og leken blomstre med gavene du gir til barna som går siste halvdel av barneskolen. Her får du tips til presanger i flere prisklasser: Under 200 kroner, under 500 kroner, under 1000 kroner og over 1000 kroner, som vi mener passer en 8-åring, 9-åring, 10-åring 11-åring eller 12-åring.

Gaver under 200 kr

Har du hørt om byggebrikkene Plus-Plus? Med de dansk-designede brikkene kan man bygge både todimensjonalt og tredimensjonalt. Plus-Plus finnes i alle regnbuens farger. Men akkurat dette settet består av selvlysende brikker som gjør det ekstra spennende å bygge med. De selvlysende brikkene passer selvsagt sammen med «vanlige» Plus-Plus-brikker.



Kjøpet settet med selvlysende Plus-Plus her.





Dette er steget opp fra de klassiske papirflyene. I pakken finnes 10 glidefly barnet kan bygge og dekorere selv. Send dem laaaangt avgårde med strikk-katapulten.

Her finner du glideflyene.

Magisk sand







Kinetisk modelleringssand som kan formes på alle mulige måter. Sanden fester seg ikke til annet enn seg selv og tørker ikke ut.

Kjøp magisk sand her.





«Kokotopia» er bokserien som forteller den sanne verdenshistorien slik du aldri lærer den på skolen. I middelalderen møter du ridderen Simon som rir på en gris og som med en bøtte til hjelm skal ut i verden for å slåss mot kjemper og drager. Dette må være historiens morsomste verdenshistorie.

Her finner du «Kokotopia»-bøkene.

Ingen begrensninger på kreativ utfoldelse med denne male- og tegnekofferten i 68 deler. Settet inneholder tusjer, fargestifter, fargeblyanter, vannfarger, viskelær, blyantspisser med mer.

Her kan du kjøpe male- og tegnesettet.





Har du en Harry Potter-fan du skal finne gave til? La han eller hun briljere i spørsmålspillet Trivial Pursuit. Denne pakken inneholder 600 spørsmål fra Harry Potters film-univers. NB! Spillet er på engelsk.

Kjøp Harry Potter Trivial Pursuit her.





Lek og lær. Med disse settene fra Alga Science kan barnet bygge en vifte og lære om vindkraft, eller bygge en såpeboblemaskin og se hvordan boblene skapes.

Kjøp Electrowind - vindkraftverk her.

Kjøp Robotic Bubble Blower her.

Gaver under 500 kr

Det begynte med tre bøker om «Verdens verste barn», som nå har fått oppfølgeren «Verdens verste lærere». David Williams' bokserie har blitt svært populær blant barn i alderen 8-12 år. Stålsett deg for et møte med en lærer som gir grusomme straffer til barn som våger seg til å leke med ball. En annen tvinger elevene til å sitte i en lenestol han har prompa så mye i at den kalles for tusenfistronen, i tillegg til åtte andre helt fryktelige lærere du sent vil glemme.

Her finner du «Verdens verste»-serien.

En dag i klatreparken er en gave en aktiv unge garantert vil sette pris på. Samtidig er det morsomt å være med på også for de voksne. Inkludert i prisen er sikkerhetsutsyr og opplæring. Parken er tilpasset alle nivåer, så her finner alle utfordringer som passer alder og nivå.

Her finner du gavekort på klatrepark i Evje, Halden, Hedmark, Oslo, Sandnes og Skien.

Har du fått med deg onlinespillet Minecraft? Det kan vi love at alle barn over 8 år har. Spillet der du konstruerer bygninger og landskaper er vanvittig populært blant både gutter og jenter, og brukes også i undervisningen på enkelte skoler. Her overføres Minecraft-universet til den virkelige verdenen og Lego. Velg mellom flere ulike byggesett i ulike prisklasser.

Her kjøper du Minecraft-Lego.

Kreativt hobbysett, der man i kombinasjon av magisk vann, farge og ulike former kan skape en kjemisk reaksjon som gjør væske til faste 3D-objekter. Barnet kan lage forskjellige havdyr med fargene og formene som følger med. Deretter kan figuerene slippes løs i akvariet. Et supert sett som inspirerer til lek, kreativitet og forskning.

Her kjøper du Aquadabra akvarium startersett.

La hele familien fly i vindtunnel

Gjør noe sammen! Dette er ikke bare en gave til barnet, men til hele familien. I denne pakken kan to voksne og to barn virkelig få følelsen av å hoppe i fallskjerm, og falle i 250 km/t - men uten at dere trenger å kaste dere ut fra et fly. Du kan også bestille vindtunnel for bare ett barn. Deltagerne får utdelt hjelm, briller og drakt på stedet. Alt utstyr er inkludert. Så bærer turen inn i vindtunnelen, der man blir guidet av profesjonelle instruktører. Vindtunnelene finner du i Lørenskog, på Gardermoen, i Oslo og Voss.

Her bestiller du vindtunnel for hele familien.

Her bestiller du vindtunnel for ett barn.

Bygg fantastiske konstruksjoner med magnet-byggesett. Dette settet består av 68 deler, der man kan sette sammen ulike figurer med de magnetiske stavene og panelene. Byggesettet passer selvsagt sammen med andre sett i samme serie.

Her kjøper du Geomag byggesett.

Roald Dahl har gitt oss litterære klassikere som alle barn bør få mulighet til å lese. Akkurat passe skummelt, morsomt og magisk er dette bøker en vil huske hele livet.

I denne pakken får du fire av Dahls uforglemmelige fortellinger: «SVK», «Charlie og sjokoladefabrikken», «Den kjempestore krokodillen» og «Georgs magiske medisin».

Kjøp bokpakken med Roald Dahls bøker her.

Utfordre både hjernen og kroppen med denne gaven der hele familien kan spille på lag og løse både fysiske og psykiske oppgaver i 45 ulike rom. Her får man testet hukommelse, balanse, beregning, logikk, styrke og mattekunnskaper - og gaven passer de fleste over 8 år. Du finner Fangene på fortet i Oslo, Stavanger og Bergen.

Bestill Fangene på fortet her.

Gaver under 1000 kr





Dette videokamera er laget for barn. 5MP og WiFi-funksjon. Det følger med et vanntett deksel, og oppladbart batteri. Supert for yngre filmskapere som vil utvikle interessen sin.

Her kjøper du Lexibook Filmkamera.

Foto: Miriam Schjetlein

Få et helt spesielt møte med disse morsomme og søte dyrene. Gå tur med «din egen» alpakka i vakker natur og lær mer om disse underlige og underholdende dyrene. Gaven vil blir satt stor pris på av dyreglade barn. Alpakkavandring kan du gjøre i Aurskog, Lillestrøm og Sperrebotn.

Bestill alpakkavandring her.





Har du en liten forskerspire du skal finne gave til? Dette mikroskopet passer godt for nybegynnere, men med like god optikk som mange dyrere mikroskoper. Ettersom det bare veier 500 gram, er det fint å ha med ut på «feltarbeid». Mikroskopet forstørrer opptil 20 ganger, men det er er mulig å kjøpe med ekstra okularer som gir mikroskopet 40 ganger forstørrelse.

Mikrosopet kjøper du her.

Noen leker går aldri av moten. Figurene fra Playmobil er en av disse. I dette settet får man en undervanns-scene med havfruer og havmenn. Bygg en klinkekulebane med en opplyst kuppel i midten.

Her finner du Playmobil korallpaviljong.

Gaver over 1000 kr

Dette byggesettet innbyr til timesvis med lek og læring. Med Lego Boost Creative Toolbox får barnet alt det trenger til å bygge og programmere flere ulike roboter til å bevege seg og snakke. Programmering blir en stadig viktigere del av undervisningen i skolen, og med denne blir læringen morsom. Har barnet mer Lego fra før, kan også disse klossene brukes i byggingen.

Her kjøper du Lego Boost.





Har du et spenningssøkende barn? Downhill-sykling kan virkelig gi en opplevelse for livet. Mange ser på downhill-sykling som en ekstremsport, men i sykkelparken på Hafjell finnes det ulike løyper til ulike nivåer. Her kan du være alt fra nybegynner til øvet, ung eller gammel. Prisen inkluderer sykkel, beskyttelsesutstyr og stolheis/gondol til toppen av bakken.

Her bestiller du en dag med downhill-sykling.

Harry Potter har definitivt blitt en av våre moderne klassikere, som stadig gleder nye generasjoner lesere. De siste årene har den populære serien blitt utgitt i illustrert utgave - med nydelige tegninger av Jim Kay. Hittil har fire av de sju bøkene kommet i illustrert utgave på norsk. Og skal du gi alle fire bøkene i gave, må du nok over 1000 kroner. Men dette er til gjengeld en gave som både skaper glede her og nå, og som vil blitt tatt frem fra bokhyllen igjen og igjen.

Bok 1: «Harry Potter og de vises stein»

Bok 2: «Harry Potter og mysteriekammeret»

Bok 3: «Harry Potter og fangen fra Azkaban»

Bok 4: «Harry Potter og Ildbegeret»





Dronen fra Syma har ekstra lang batteritid og innebygget GPS-system. Dronen er lett å styre, med få knapper, samt mulighet for automatisk start og landing. Du kan koble mobilen til dronens kamera, og dermed følge dronens ferd - samt ta opp det dronen filmer.

Her kjøper du Syma X25 pro drone





Toppmodell blant triksesparkesykler for barn. Sykkelen er utstyrt med et anodisert legert ståbrett, hjul på 100 mm, og en T-bar i stål. Sykkelen veier 7,8 kilo og tåler en vektbelastning på opptil 100 kilo.

Her kjøper du Impulse sparkesykkel.

Dette fotballmålet fra Target Sport kan brukes som et vanlig fotballmål. Spenner du opp den medfølgende duken, kan barnet også trene på treffsikkerheten ved å prøve å treffe de ulike hullene i duken.

Her kjøper du Target-Sport Pro 2 med målduk.

Du skal lete lenge for å finne et barn som ikke liker Harry Potter. La barnet bygge og drømme seg bort i J.K Rowling magiske trollmannsverden. Her kan du bygge alt fra Galtvort til Galtvort-ekspressen, den flyvende bilen til rumpeldunk-banen.

Kjøp Harry Potter-Lego her.