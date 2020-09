Høsten er en årstid fylt med motsetninger, ikke minst på værfronten – den ene dagen kan det være kraftig vind og kjølig, den neste kan være badet i tørr og varm høstsol. Når du kjøper ytterjakker for bruk om høsten og vinteren, er det anbefalt å velge jakker som holder seg over tid, og der mote og design er kombinert med en stor porsjon funksjonalitet og bekvemmelighet.

Vi har gjort et utvalg av flotte herrejakker i ulik tykkelse, stil og prisklasse – og hvor den røde tråden er at de passer perfekt å gå med om høsten og vinteren:

Baxter fra On Our Terms

Dette er en quiltet, lett vattert modell med glidelås, to skjulte glidelåslommer foran og høy krage. Ermene og kanten nederst på jakken har elastisk kantebånd og på innsiden er det to store, åpne lommer. Jakkelengde er på cirka 70 cm i størrelse medium.

Kjøp Baxter-jakken hos Ellos.

Breguet Jacket fra Amundsen Sports

Breguet Jacket er en kort og lett Primaloftjakke som har strikket mansjetter, hals og midje i myk lammeull fra Indre Mongolia for maksimal komfort. Dette er en jakke som egner seg perfekt for bruk til ulike årstider og aktiviteter, enten du befinner deg i byen eller på tur i mer landlige omgivelser.

Kjøp Breguet Jacket hos Anton Sport.

Helium Hood Jacket fra Peak Performance

Jakken er laget av et vind- og vannavvisende materiale og foret med andedun som gjør den egnet for en rekke friluftsaktiviteter. Armeringsjakken fungerer utmerket både som ytre lag eller under en skalljakke for å gi ekstra varme. Du får jakken i tre ulike farger: Sennepsgul, mørk blå og svart.

Kjøpt Helium Hood Jacket hos Sportamore

Jakke i 3-i-1-modell fra Áhkká

Jakken holder både vind og vann ute, samtidig som den kommer med avtagbar isolasjonsjakke som fint kan brukes alene som vanntett skalljakke. Hetten med snor er avtagbar, og jakken har to store forlommer med klaff, to brystlommer og to innerlommer.

Innerjakken er i bombermodell med vrangbord i ermekantene og halsen. Den har to lommer med glidelås og en innerlomme med glidelås og medieuttak. Innerjakken er vattert med MóurráFill, et lett og mykt materiale med utmerkede varmende egenskaper.

Her er det verdt å nevne at produktet er impregnert med vannavisende behandling. Dersom du ser at vannet på overflaten slutter å perle seg, er det tid for å reaktivere impregneringen ved å tilsette varme på lav temperatur.

Kjøp Áhkká 3-i-1-jakke hos Ellos.

Harvester Overshirt fra Amundsen Sports

Mange forbinder kordfløyelen med dens storhetstid på 70-tallet, og selv om magasinet Vogue har omtalt det som «verdens mest usexy stoff», har det ikke hindret kordfløyel i å gjøre comeback de siste årene som høstfavoritt.

Harvester Overshirt er en bomullsjakke laget av værbestandig kordfløyel. Jakken er isolert med ullfleece fra Potetorto Italia, og med sine håndlommer er den et perfekt høstplagg. Kommer i fem ulike farger.

Kjøp Harvester Overshirt hos Anton Sport.

Tomic Jacket fra Peak Performance

Jakke designet i 100 prosent resirkulert materiale og foret med høyytelsesfôr som beholder en tørr og behagelig følelse. Hetten er justerbar, som sammen med elastiske mansjetter holder vind og snø ute.

Kjøp Tomic Jacket hos Sportamore.

Parkas Irving fra On Our Terms

Parkasjakken er polstret med mykt teddyfôr i rett snitt med innvendig løpesnor og propper i midjen. Jakken har knappelås med skjult toveis glidelås, snaps og høy krage. Hetten er teddyforet der fuskepelskanten kan tas av ved behov. Jakken er utstyrt med fire store lommer og innvendige, ribbestrikkede mansjetter ved ermene og en spalte nederst på ryggen. Jakkelengden er på 92 centimeter i størrelse medium.

Kjøp Parkas Irving fra On Our Terms hos Ellos.

Thorsen Parka fra Arc’teryx

Thorsen Parka er formsydd for å gi ubegrenset bevegelighet, strekker seg ned på låret og er designet for bruk i byen. Ytterstoffet med GORE-TEX er ypperlig vern mot vann og vind, samtidig som beskyttelsen har pustende effekt.

Dunisolasjon holder deg god og varm. Metninger i halsen og den beskyttende hetten sørger for at varmen holdes inne og høstkulden blir ute.

Kjøp Thorsen Parka hos Anton Sport.

Didriksons Arnold Herreparka

Her er en lang herreparkas som fungerer ypperlig som litt stilig jakke på gåturer i parken. Parkasen har egenskaper som en allværsjakke med tapede sømmer for vind- og vanntette egenskaper. Den kan strammes i nedkant og er utformet med høy, beskyttende krage. Utstyrt med praktiske lommer både foran og på innsiden.

Kjøp Didrik Arnold Herreparka hos Sportamore.

