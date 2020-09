(Artikkelen inneholder annonselenker)

1. Fargerike badebomber

En litt annerledes, men morsom julekalender for badeglade barn. Keep Calm Llama Spa julekalender byr på badebomber og såper i fine farger og morsomme former.

Kjøp den søte julekalenderen her.

2. LEGO Star Wars adventskalender 2020

Julekalenderne til Lego er blant de mest populære år etter år, og det er ikke uten grunn. LEGO Star Wars julekalender 2020 byr på alt fra byggbare romskip og steder fra Star Wars-universet, til Star Wars minifigurer og andre populære figurer i julekostyme.

Se mer og bestill LEGO Star Wars julekalender 2020 her.

3. LEGO Harry Potter adventskalender 2020



Skap magi med LEGO! Har du en Harry Potter-fan i hus, vil denne adventskalenderen garantert falle i smak. Bak hver eneste kalenderluke ligger det en magisk overraskelse.

Du får kjøpt Lego Harry Potter julekalender 2020 her.

4. LEGO Friends adventskalender 2020

Denne julekalenderen er en sikker vinner til alle LEGO-glade barn. LEGO Friends er beregnet for barn fra seks år og oppover som ved hjelp av en barnevennlig og enkel instruksjonsbok setter sammen klossene i en fei.

Kjøp Lego Friends julekalender 2020 her.

5. En julefortelling hver dag

En julekalender trenger ikke nødvendigvis være pakkekalender. I stedet for å la barna åpne en kalenderluke hver dag, hva med å lese et kapittel på sengekanten hver kveld? Boka Snøsøsteren skrevet av Maja Lunde er en fantastisk julefortelling i 24 deler som berører både store og små. Julemysteriet av Jostein Gaarder er også en ekte klassiker som får frem den gode julestemningen.

Kjøp Snøsøsteren her.

Julemysterier kan du kjøpe her.

6. Forskerkalenderen

La barna prøve seg som forsker! Forskerkalenderen fra Forskerfabrikken ble lansert i 2018 og har siden da blitt en stor suksess med flere enn 13 000 solgte julekalendere! Her er mye lek og moro for barn mellom 6-12 år, og et ekstra stort pluss for at innholdet egner seg for gjenbruk.

Kalenderen lanseres 1. oktober og du kan lese mer her.

7. Snørrbuse til frokost?

Er dette årets kanskje ekleste julekalender? Denne julekalenderen fra Jelly Belly Bean Boozled byr på 24 poser gelébønner med smaker som snørrbuse, hundemat eller spy, lime, tutti frutti og pære. Godteriet ser godt ut, men det er ikke alle som smaker godt... Tør du prøve?

Kjøp den ekle julekalenderen fra Jelly Belly Bean Boozled her.

8. Til Harry Potter-samleren

En morsom julekalender til alle små Harry Potter-fans. Kalenderen inneholder 24 ulike Funko Pop!-vinylfigurer fra Harry Potters verden, perfekt til å enten leke med eller la stå på utstilling i settekassa!

Se kalenderen her.

9. Stjernestøv NRK julekalender 2020

Følg den nye juleserien til NRK og åpne en eventyrlig kalenderluke hver dag frem mot jul. I kalenderen følger det med en himmelhvelving-plakat og selvlysende klistremerker samt en rekke fine aktiviteter.

Se den fine kalenderen her.

10. Hestedilla?

Schleich Horse Club adventskalender er den perfekte julekalenderen til alle med hestedilla. Inneholder ulike lekehester, figurer og hesteutstyr, og passer for alle barn fra 5 år og oppover.

Du får kjøpt kalenderen her.

Se enda flere kule julekalendere her.