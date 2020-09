Julegensere 2020: Årets morsomste og flotteste julegensere

Artikkelen inneholder annonselenker.

Denne genseren har alt man ser etter i en julegenser: Humor, blinkende lys og en bjelle på baksiden. En grovstrikket genser i tykt garn, som gjør den varm og komfortabel. Genseren kan vaskes i maskin når man fjerner batteripakken.



Kjøp «Make it rein» til voksne, barn og hunder her (genseren finnes også i rødt)

Dette er en genser med no' attåt. Den har nemlig en påsydd julestrømpe skreddersydd for oppbevaring av vin! Så alt du trenger å bekymre deg over, er om du skal gå for hvit eller rød jul i år.

Her får du kjøpt vingenser til både dame og herre.

Hvilket «team» holder du med når det kommer til julemat? Med én av disse julegenserne er det ikke tvil. Genserne finnes til både herre og dame, med «Team ribbe», «Team pinnekjøtt», «Team lutefisk» og «Team nøttestek». Hvilken går du for?

Her finner du «team»-genserne.

En klassisk julegenser skal være passe stygg, og her har du en versjon det er vanskelig å slå i så henseende. Overlesset med dekor og skrikende farger, vinner du garantert festen på et «Ugly Christmas Sweater»-party.

Tidenes styggeste julegenser finner du her.

Julegensere skal være litt «glorete». Men her har du en litt mer nedtonet variant - men fortsatt med glitter og stas. Genseren har paljetter og en bjelle, og kan vaskes i maskin på 40 grader. Denne genseren finnes med flere ulike motiver som polkagriser, juletre og reinsdyr.

Her finner du nyheten julegenser Tomtie.





Få ting kicker i gang julestemning som den tsjekkiske versjonen av Askepott på juleaften. Ikle deg en av de mest kjente replikkene fra «Tre nøtter til Askepott»; «Kjole med slep, men ingen prinsesse». Genseren finnes både til herre og dame, og har paljetter på brystet.

Kjøp Askepott-genseren her.

Barn elsker julegaver. Men hva med å få være en julegave også? Sløyfen er i sateng, og genseren kan vaskes i maskin på 30 grader. Akkurat nå får du 4 for 3 julegensere eller julepysjer hos Julegenserbutikken.

Kjøp barnegenseren med sløyfe her.

Selvfølgelig skal voffsen også ha julegenser. Denne versjonen kan utstyres med LED-lys (må kjøpes separat). Hundegenseren kommer i fire ulike størrelser fra 3 til 9 kilo.

Her finner du julegenser til hund.

Morsom og søt pepperkakegenser til husets minste. Genseren er pyntet med knappper, og «Ho, ho, ho» skrevet på ermene. Denne flotte julegenseren er perfekt til julens hygge og kos!

Her kan du kjøpe pepperkakegenseren til barn.

Se alle julegenserne til Ellos her - dame, herre og barn.