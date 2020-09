Utstyret som gjør deg klar for elgjakta

Artikkelen inneholder annonselenker.

Elgen er skogens ukronede konge og verdens største hjortevilt – de største oksene kan veie så mye som 800 kilo. Årlig felles det omkring 30.000 elg i Norge og både i kjøttmengde og i pengeverdi er elgen vårt viktigste vilt. Men elgjakta er også, i likhet med blant annet jakt på rype og rådyr, en populær fritidsbeskjeftigelse for mange nordmenn.

Elgjakt har lange tradisjoner i Norge og symboliserer både opplevelse og smakfullt kjøtt for jegere. Samtidig gir jakta gode inntekter for grunneiere. Bjørn Holter i Skitt Jakt forteller at interessen for elgjakt er stor, men at det er vanskeligere å komme seg inn på elgjakta sammenliknet med rådyrjakt.

– Det handler om at det er svært mange grunneiere som selv har interessen for og går på elgjakt, dermed er den ikke like åpen for alle slik som rådyrjakt på mange måter er , forteller Holter som jobber som selger med ansvar for våpenseksjonen i nettbutikken.

Inatur har noen åpninger innimellom der det leies ut. Man kan også se på Finn og lignende kanaler etter jaktrettigheter som legges ut for leie.

– Jakt på elg er svært organisert i forhold til hva man får fellingstillatelse på av ku, kalv, ungdyr og okse i de ulike jaktlagene. Da må man forholde seg til det. Det er ikke bare å gå frem og skyte dyr.

VIDEO: Vidar Nilsen i Norges jeger-og fiskeforbund viser deg hvordan du forbedrer skyteteknikken før jaktsesongen

Elgjakt For elg varer jakttiden fra 25. september til 23. desember. Unntakene er kommunene Kautokeino og Karasjok der jakttiden stater 1. september og varer til lille julaften. I følgende områder er det ikke tillatt å jakte elg lørdager og søndager: Akershus (Asker, Bærum og Lørenskog)

Viken (Hole, de deler av Lier kommune som ligger øst for riksveg 295 og Holsfjorden)

Oslo (de deler av Oslo kommune som ligger sør for en linje trukket fra der kommunegrensen mot Ringerike krysser Langlivatnet rett øst for Vestre Fyllingen, videre østover langs vassdraget over Østre Fyllingen-Bjørnsjøen-Helgeren-Lille og Store Gørja til Mannstjern og Store Svarttjern i kommunegrensen mot Nittedal). Målt i antall fellingstillatelser og antall felte dyr, er det Hedmark og Trøndelag de største elgfylkene i Norge. Dersom man fordeler antall felte elger på det tellende jaktareal, er det Østfold og Akershus som inntar topplasseringene på listen.

Fottøy, termos og ryggsekk

Uten jaktvåpen blir det dårlig med felling, og på Skitt Jakt finner du blant annet et godt utvalg av rifler . Det er ellers lurt å være raskt ute med tanke på søknad om våpentillatelse, ettersom det kan være lang behandlingstid på denne typen søknader. Og jo nærmere jakta du kommer, desto lengre kan søknadskøen bli.

På utstyrsfronten forteller Bjørn Holter at det er viktig å ha en god dress å gå i og at du har teknisk utstyr som gir deg god forbindelse med resten av jaktlaget.

Seeland Hawker er laget av fleksibel tre-lags stoff, kombinert med ny fleksibel, vindtett og vanntett membran. Foto: SkittJakt.no

– Siden elgjakta foregår på dagtid med hunder, er man ikke like avhengig av toppoptikk for å få det til å fungere slik som under rådyrjakta. Dermed kan du stramme budsjettet litt ned på kikkertene der det ofte brukes vidvinklet kikkert med zoom som går lavest mulig ned og ikke nødvendigvis så høyt opp, forklarer Holter før han fortsetter:

– Det er viktig å ha med seg godt fottøy , termos og en solid ryggsekk hvor det kanskje er plass til en Jerven-duk hvis det blir dårlig vær. Mange sitter jo på post i mange timer av gangen, da er det greit å ha med seg matpakke, termos og kanskje noe ekstra skift i ryggsekken.

Sikker jakt i fargesterke klær

Sammenliknet med oss er klovbærende vilt som elg, hjort og rådyr «fargeblinde» i den grad at de oppfatter kun grønn og blå, mens mennesker opplever omverden gjennom rød, grønn og blå. Ettersom fargen oransje ikke vil skremme dyrene unna, oppfordres jegere i dag til å bruke klær med oransje farge. Som jaktjakken Seeland Excur med Realtree kamuflasje og Swedteam Ridge Pro i det revolusjonerende kamuflasjemønsteret Desolve.

Seeland Excur og Swedteam Ridge Pro er to av jaktjakkene som gjør deg synlig for andre jegere i skogen. Foto: Skittjakt.no

Dermed vil de andre jegerne se hvor du befinner deg, samtidig som du ikke risikerer å få jaktkameraten din i siktet ved et uhell.

– Hjorteviltet reagerer ikke på den oransje fargen, mens den kommer veldig tydelig fram for oss mennesker. Dermed kan vi gjøre jakta tryggere, helt uten negative konsekvenser, har fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, uttalt til Avisa Nordland.

Det er minst like viktig at din firbente jaktkamerat er trygg ute i felten. Foto: Skittjakt.no

Det er minst like viktig at jakthunden er synlig mens den løper gjennom terrenget for å jage opp elgen. Sterke farger forhindre at hunden risikerer å bli forvekslet med viltet den jakter på.

En populær løsning er å kle hunden med ryggsekk i oransje, som for eksempel Non-Stop Dogwear Protector Vest som kommer med fargemarkering på hver side for å gjøre det enklere å se hvilken retning hunden markerer når man selv befinner seg på lang avstand.

Strenge regler for ammokjøp

Det blir ingen jaktlykke uten ammunisjonen på plass. Men i motsetning til de andre produktene man kan bestille ved et enkelt tastetrykk, må man gjøre litt mer enn å huke av for antall og sende inn bestilling.

EKA SwingBlade G3 Black. Foto: SkittJakt.no

– Det er strenge regler når det gjelder ammunisjon, og det skal det være også, slik at ikke hvem som helst kan kjøpe det, forteller Holter i Skitt Jakt til ABC Brand Studio.

– Dersom man bestiller ammunisjon på nett, så skal man sende kopi av ID og våpenkort på gjeldende kaliber til oss slik at vi kan godkjenne, og så blir varen sendt til kunden. Godkjennelsesprosessen skjer fortløpende, i løpet av en dag eller to er ammunisjonen underveis.

Når det kommer til jaktkniver, er det ifølge Holter mye forskjellig som blir brukt. Men den som er særlig populær blant hjortedyrjegere, er svenske Swingblade.

– Den har to elementer i seg: en bukåpner som brukes for ikke å stikke hull på viltets vom, og så har du en vanlig knivegg på motsatt side. Det er en svært populær kniv som går like fint til elg som til rådyr og hjort.



Hunde-GPS

Hva er så populært når det gjelder utstyr til jakthunden?

– GPS, kommer det raskt fra Holter.

Stolsekken Fauna Älgen har vært en favoritt i mange år som følge av en litt lavere sittehøyde. Foto: SkittJakt.no

– Det er veldig populært å bruke det under jakt med hund, der en GPS-enhet festes med tilhørende bånd rundt halsen på hunden slik at man på en enkel måte kan følge med på hvor den befinner seg og hvor den løper. Ikke minst når hunden ikke kommer tilbake, da gjør GPS det enklere å finne den igjen, humrer han godt.

– Garmin Alpha 100 og Garmin Alpha 50 er GPS-enheter som selges direkte for bruk i forbindelse med hund, de går det mye av. WeHunt er mer avhengig av mobildekning, men mange som jakter i områder der det er god mobildekning bruker WeHunt-elementene.

Unngå utslitt membran

Mens noe utstyr varer i mange år, er det andre elementer som bør skiftes ut jevnlig eller når de viser tegn til å være slitt etter flittig bruk ute i skog og mark. Du må ha gode støvler å gå i, og jakttøyet holder heller ikke uendelig hvis man er en aktiv jeger og bruker den mye.

– Membraner på dressene blir etter hvert slitt. Det varierer veldig hvor lang levetid en jaktdress har, men jeg vil si en jaktdress har mellom syv og ti års levetid hvis du kjøper deg en av skikkelig kvalitet. Et merke som Härkila holder deg tørr og varm i mange år, mens en billig dress følgelig har kortere levetid, forteller Holter.

–Hvilke «feil» vil du si går igjen hos ferske elgjegere på utstyrsfronten?



– Jeg er ikke så ofte borti elgjegere. Her på Østlandet er det særlig grunneiere som jakter elg, og de som driver med det har vært med på jakt fra de var unge. De lærer tidlig fra far – og sikkert også bestefar – hvordan det skal gjøres.