Utstyret som gjør deg klar for rådyrjakta

Artikkelen inneholder annonselenker.

Mellom 10. august og 23. desember er det tillatt med jakt på voksne rådyrbukker i de kommuner som åpner for jakt. Fra 25. september til 23. desember åpnes det for ordinær rådyrjakt. Bjørn Holter i Skitt Jakt kan bekrefte en stadig økende interesse for rådyrjakt blant Ola og Kari Nordmann de siste fem-ti årene.

– Den typiske rådyrjegeren vil jeg beskrive som en lidenskapelig jeger som gleder seg i lange tider til bukkejakta omsider starter 10. august. Da er de klare med alt av utstyr og drar ut i skog og mark for å lokke vilt og kose seg , forteller Holter som jobber som selger med ansvar for våpenseksjonen i nettbutikken.

Hele aldersspekteret er representert hos rådyrjegeren, fra de kan begynne å jakte til de går av som pensjonister.

– Mange voksne har med seg sin neste generasjon ut på jakt, da først og fremst når den ordinære rådyrjakta starter 25. september og det blir lov å jakte med hund. Da er det samtidig enklere å gjøre det hele til noe sosialt, forklarer Holter til ABC Brand Studio før han fortsetter:

– Rådyrjakt er en veldig fin jaktform når du kan begynne å jakte med hund og kan legge ut på tur sammen i skog og mark. Det er både gøy og spennende for alle alderstrinn.

Her kan du kjøpe utstyret du trenger til årets rådyrjakt.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Vidar Nilsen i Norges jeger-og fiskeforbund viser deg hvordan du forbedrer skyteteknikken før jaktsesongen

Viktig optikk

Det er mye som skal være på plass før man er klar for jaktstart, som for eksempel en solid jaktdress og robust fottøy som skal tåle møtet med røft skogsterreng.

– I tillegg trenger en god bukkejeger en solid kikkert , en lyssterk riflekikkert og selvfølgelig den rette rifla til den typen jakt. Rådyrbukk går under kategorien storvilt, og da er det kun rifle som er tillatt å bruke. Når den ordinære rådyrjakta begynner, kan du også skyte med hagle, forteller Holter

Lokkefløyter er et utstyr som benyttes svært mye i forbindelse med rådyrjakta. Men det er først og fremst det optiske som er viktig.

Under rådyrjakta er det spesielt viktig med optimal kvalitet på riflekikkerten. Foto: SkittJakt.no

– Termiske håndholdte elementer er blitt veldig stort. Det dedikerer varme fra lange avstander, og når man sitter ute er det veldig populært å sitte med håndholdt termisk element. Da kan man observere fra lange avstander og deretter bruke håndkikkerten til å se hva det er.

Her kan du bestille håndkikkert med avstandsmåler.

Det er kun lov med håndholdte termiske kikkerter i forbindelse med jakt i Norge, ikke de som kan festes til selve våpenet.

– Ellers ville ikke hjorteviltet hatt en eneste sjanse, du kunne sittet i svarteste natta og skyte dem. Den mentaliteten skal vi ikke ha, og da forsvinner også det sportslige elementet fra jakten, sier Holter før han fortsetter:



– Men håndholdte elementer er veldig moro, for da kan du observere vilt fra lange avstander uansett om det er dag eller natt. Dette er ikke noe man må ha, det viktigste er at jegeren har en god håndkikkert til å kunne gå og spane med.

(Saken fortsetter under)

Med en termisk kikkert, slik som Pulsar Axion XM30S, vil objekter som avgir varme synes enkelt i mørket, bak greiner og busker. Foto: SkittJakt.no

Strenge regler for ammokjøp

Det blir ingen jaktlykke uten ammunisjonen på plass. Men i motsetning til de andre produktene man kan bestille ved et enkelt tastetrykk, må man gjøre litt mer enn å huke av for antall og sende inn bestilling.

– Det er strenge regler når det gjelder ammunisjon, og det skal det være også slik at ikke hvem som helst kan kjøpe det, forteller Holter i Skitt Jakt til ABC Brand Studio.

EKA SwingBlade G3 Black. Foto: SkittJakt.no

– Dersom man bestiller ammunisjon på nett, så skal man sende kopi av ID og våpenkort på gjeldende kaliber til oss slik at vi kan godkjenne og så blir varen sendt til kunden. Godkjennelsesprosessen skjer fortløpende, i løpet av en dag eller to er ammunisjonen underveis.

Her kan du kjøpe ammunisjon til høstens rådyrjakt.

Når det kommer til jaktkniver, er det ifølge Holter mye forskjellig som blir brukt. Men den som er særlig populær blant hjortedyrjegere, er svenske Swingblade.

– Den har to elementer i seg: en bukåpner som brukes for ikke å stikke hull på viltets vom, og så har du en vanlig knivegg på motsatt side. Det er en svært populær kniv som går like fint til elg som til rådyr og hjort.

Hunde-GPS

I forbindelse med jakt på voksne rådyrbukker fra 10. august, er bruk av halsende hund forbudt. Når den den ordinære rådyrjakta starter 25. september, er det lov med jakthund. Flere hunderaser blir benyttet, det viktigste er at hundens boghøyde ikke er høyere enn maksimalt 41 centimeter.

Foto: SkittJakt.no

Hva er så populært når det gjelder utstyr til jakthunden?

– GPS, kommer det raskt fra Holter.

– Det er veldig populært å bruke det under hundejakta der en GPS-enhet festes med tilhørende bånd rundt halsen på hunden slik at man på en enkel måte kan følge med på hvor den befinner seg og hvor den løper. Ikke minst når hunden ikke kommer tilbake, da gjør GPS det enklere å finne den igjen, humrer han godt.

– Garmin Alpha 100 og Garmin Alpha 50 er GPS-enheter som selges direkte for bruk i forbindelse med hund, de går det mye av. WeHunt er mer avhengig av mobildekning, men mange som jakter i områder der det er god mobildekning bruker WeHunt-elementene.

Den vanligste utstyrsfeilen

Mens noe utstyr varer i mange år, er det andre elementer som bør skiftes ut jevnlig eller når de viser tegn til å være slitt etter flittig bruk ute i skog og mark. Du må ha gode støvler å gå i, og jakttøyet holder heller ikke uendelig hvis man er en aktiv jeger og bruker det mye.

– Membraner på dressene blir etter hvert slitt. Det varierer veldig hvor lang levetid en jaktdress har, men jeg vil si en jaktdress har mellom syv og ti års levetid hvis du kjøper deg en av skikkelig kvalitet. Et merke som Härkila holder deg tørr og varm i mange år, mens en billig dress følgelig har kortere levetid, forteller Holter.

Her kan du utvalget av klær og kamuflasje til rådyrjakta.

(Saken fortsetter under)

Härkila Metso Active er en jaktjakke der stoffet er stille, ypperlig isolerende og meget komfortabelt å ha på seg. Foto: SkittJakt.no

Den vanligste feilen han ser som går igjen hos ferske rådyrjegere, er at de har for dårlig optisk kikkert når de starter å handle inn utstyret de trenger før jaktstart.

– Mange forsøker å spare inn litt penger på det optiske. Det kan ofte være dumt når den store bukken er den som stort sett kommer sist ut av skogen i dårligst mulig lys. Hvis man ønsker å optimalisere det optiske, så er en god riflekikkert av et kjent merke en klok investering. Zeiss , Swarovski og Kahles er alle tre veldig gode merker når det gjelder optiske kikkerter.

– Hvor kan man heller spare inn hvis man er førstegangsjeger?

– Det jeg vil si som er litt lønnsomt, er å legge pengene i en forholdsvis rimelig børse og heller fyre opp med litt ordentlig optikk. Det er absolutt å anbefale.

Med disse håndkikkertene kan du få øye på rådyret.