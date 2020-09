Artikkelen inneholder annonselenker.

Med en adventskalender til hunden blir du nok møtt av lykkebjeffing 24 dager på rad. Hundekalenderen fra Cupid & Comet har 24 luker med godteri, fordelt på 4 forskjellige typer godbiter til hunden. Godteriet har spennende smakskombinasjoner som and i plommesaus, kylling i spinat og grisekjøtt med eple. Hunden din kan se fram i mot deilig snacks hver dag frem til jul.

Her får du kjøpt adventskalenderen til hunden.

Cupid & Comet julekalender til katt



Unngå at katten din blir grumpy cat – skjem i stedet bort pusen med en egen julekalender. Kattekalenderen fra Cupid & Comet har 24 luker med godteri, bestående av 9 forskjellige typer godbiter til katten. Godteriet smaker blant annet av laks, and og kylling.



Her får du kjøpt adventskalenderen til katten.

Har du lyst til å lage gavekalender selv? Under får du forslag til hva slags overraskelser kjæledyret ditt kan få. Om du synes det blir mye med 24 gaver, hva med å begrense deg til søndagene i advent?

Det er ikke alltid det er så lett å servere hunden vann ute på tur. Med denne smarte vannflasken med utbrettbar skål, kan voffsen slukke tørsten uten å ty til vanndammer eller offentlige vannboller. Vannflasken med skål er både hygienisk og utviklet etter hunders drikkemetode. Når det er tid for drikkepause tar du frem vannflasken og bretter opp silikonbladet så det dannes en liten skål du heller vann i.

Her finner du vannflasken til hund.

Er det én ting katter elsker, er det å ligge i vinduskarmen og se ut. Så gjør opplevelsen enda bedre for dem med en myk seng? Denne kattesengen monterer du på et par minutter, helt uten verktøy, med vaiere og sugekopper. Sugekoppene er av industristandard, og sitter dermed godt. Faktisk takler sengen en vekt på 10 kg.

Så nå kan pus ligge der i vinduet, ta opp minimalt med plass, og samtidig ha full kontroll på hele nabolaget. Perfekt!

Kjøp katteseng til vinduet her.

Har du en løpeglad hund? Da er dette leken for dere. En tennisballskyter som gjør lek med tennisball både enklere og morsommere. Sett tennisballen i åpningen, og tennisballen flyr ut når du dytter inn spaken. Perfekt for lek i hagen eller åpne plasser når du vil aktivisere hunden.

Kommer med to tennisballer og reim.

Kjøp tennisball-geværet her.

Pusen vil elske denne her! En myk og sprellende fisk holder katten engasjert i timevis. Ikke nok med at den underholder og stimulerer kattens naturlige instinkter, men den er også så myk og kosevennlig at den tar vare på både tenner og klør, så pusen kan leke på en sikker måte.

Kjøp sprellende fisk katteleke her.

Dette høres kanskje litt merkelig ut, men hvor gøy er det ikke å kunne jekke hunden din en øl? Til forskjell fra din vanlige IPA, er Bottom Sniffer smaksatt med kylling. Andre ingredienser er brennesle og blæretang, som med sitt innhold av jern og jod er bra for pelsen, samt rooibos og løvetann, som inneholder mange vitaminer, mineraler og antioksidanter. Du får dessuten et festlig bandana til hunden. Drikken er selvfølgelig alkoholfri.

Hundeølet får du kjøpt her.

Du trenger ikke lage hull i veggen til en katteluke med ringeklokke til katten. Du plasserer den medfølgende sensoren der katten pleier å vente på å bli sluppet inn. Når katten kommer dit, ringer og blinker ringeklokken, og du kan slippe katten inn. Ringeklokken kommer med ti ulike ringesignaler, eller du kan velge å bare bli varslet med blinkende lys.

Kjøp Cat Door Bell her.