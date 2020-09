Artikkelen inneholder annonselenker.

1. Til bilelskeren

Hvem liker vel ikke fine biler? Og når man attpåtil kan bygge bilen selv? Med Porsche julekalender kan du bygge opp en Porsche 911 modell 1965 bit for bit. I kalenderen følger det også med en sokkelplate som bilen kan stå på, en lydmodul med originalmotorlyden fra Porsche og et informasjonshefte om den ikoniske bilen.

Kjøp Porche julekalender før den blir utsolgt her.

Liker han Mercedes Benz bedre? Se flere bilkalendere her.

2. Til øl-drikkeren

Hva er vel bedre enn en ekte øl-kalender til mannen i huset? Denne adventskalenderen vil garantert seile opp som en storfavoritt! Fyll hver luke med en ny øltype hver dag, enten det er lettøl eller ulike typer juleøl. Kalenderen skal være enkel å montere og hvert enkelt «rom» skal ha plass til en flaske på 50 cl.

Du får kjøpt kalenderen her.

3. Til den maskuline

Det er ikke bare damer som setter pris på kroppspleie, også menn vil jo lukte godt og føle seg bra. Man Stuff-julekalender inneholder alt mannen trenger til både ansikt og kropp, for eksempel velduftende såper og dusjgele, sjampo og barberkrem.

Du finner Man Stuff-julekalender her.

4. Årets hotteste julekalender?

Danske Chili Klaus, eller Claus Pilgaard, er en populær mann spesielt kjent for sine sterke produkter som sauser, dressinger, chips og annen snacks med chilismak. Nå er årets kanskje sterkeste godterikalender ute, for «Jingle Balls» er nemlig ikke for sarte sjeler – eller mager. En bonus er at det er en ekstra luke som skal åpnes på selveste nyttårsaften, men tør du prøve?

Les mer og kjøp Chili Klaus’ julekalender her.

5. 24 små smaksprøver

Setter mannen pris på en ekstra god whisky? Eller kanskje vil han prøve ulike typer akevitt til julemiddagen? Da er denne avec-kalenderen helt perfekt! Hvert «rom» har plass til en flaske på 50 ml. Et tips er at du ikke trenger å fylle hver eneste luke med småflasker, du kan også legge inn godteri, lapper med en hyggelig hilsen eller noe annet spennende. Her gjelder det å være kreativ!

Du kan lese mer om avec-kalenderen og bestille den her.





6. Til handymannen

Alle menn bør ha et bredt utvalg av verktøy! Wera verktøykalender er fylt med diverse skruverktøy og hele 17 forskjellige bitsholdere og bits i ulike dimensjoner. Til og med en flaskeholder følger med! Er han handy og glad i å fikse ting, vil denne kalenderutgaven garantert falle i smak.

Kjøp verktøy-kalenderen her.

7. Til kokken

Glad i god mat? Da er denne luksuriøse marmeladekalenderen fra franske Les Confitures et godt valg! Julen handler jo om å kose seg, og her kan han få en ny smaksopplevelse gjennom hele førjulstiden. Bruk marmeladene som pålegg eller til ost og kjeks, alt ettersom hva han liker best.

Kjøp den smakfulle julekalenderen her.

8. En fargerik sokkekalender

Hva med ett helt nytt sokkepar hver eneste dag? Denne sokkekalenderen er både morsom og annerledes, her er alt fra julesokker til hverdagssokker, alle i størrelse 40-45. For hvert fargeglade sokkepar vil han helt sikkert trekke frem et smil.

Se den morsomme sokkekalenderen her.

9. Adventskalender med baconsnacks

For alle baconsvor-fans, så må The Shaffling Pig baconsvor-julekalender være midt i blinken. Her får du en smakebit av sprø baconsvor hver eneste dag frem til jul. Black pepper, salt n’ vinegar, salt og røykaktig BBQ, er bare noen av smakene du får prøve.

La deg friste av kalenderen her.

10. Kaffe til frokost?

Har han en Nespresso-maskin, ja da kan denne kaffekalenderen være noe for ham. Estate Coffee adventskalender inneholder 24 kaffekapsler i 12 forskjellige smaker, og er et populært valg til alle som elsker kaffe.

Kjøp den ekstra gode kaffekalenderen her.

Se enda flere julekalendere her.