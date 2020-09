Artikkelen inneholder annonselenker.

1. Smakfulle lakriser

En av fjorårets storfavoritter var julekalenderen fra Lakrids ny Bülow. Er hun en lakriselsker, er dette derfor den ultimate julekalenderen. Det er to kuler bak hver luke, det betyr dobbel glede i 24 dager!

Vær tidlig ute og sørg for å sikre deg den populære julekalenderen fra Lakrids allerede nå.

2. Velvære fra topp til tå

Nederlandske Rituals har tatt Norge med storm med sine velduftende kropps- og hudpleieprodukter. For noen år tilbake lanserte de sin egen julekalender og adventskalenderen selges som varmt hvetebrød hvert eneste år. Bak lukene skjuler det seg alt fra adventslys, dusjsåpe og kremer.

3. Til kaffedrikkeren

Hva med en ny smak av kaffe på senga hver eneste dag frem til jul? Denne kaffekalenderen fra Estate Coffee inneholder 24 kaffekapsler i 12 forskjellige smaker. Og de du liker best, kan du selvsagt kjøpe flere av. Kapslene passer til Nespresso-maskiner.

4. Hverdagsromantikk

Overrask din kjære med en litt annerledes og personlig julekalender hvor du skriver noen hyggelige ord hver eneste dag. Komplimenter er alltid en sikker vinner, men et tips er også å overraske med en hyggelig middag eller kinodate som hun kan se frem til og glede seg til gjennom hele dagen. Bedre kan det vel ikke bli?

5. Finske fristelser

Finske Lumene byr på små eksklusive overraskelser bak hver eneste luke. I denne julekalenderen skjuler det seg 17 hudprodukter og 7 makeup produkter. Kanskje finner hun en ny favoritt?

6. Julekalenderen hun garantert vil elske

Denne julekalenderen fra Babor vil gi henne en følelse av luksus – hver eneste dag. I adventskalenderen ligger det 24 pleiende ampuller som gir en hel månedskur til ansiktet. Ampullene lover å beskytte, bygge opp og øke hudens fasthet.

7. Adventskalender full av overraskelser

Nettbutikken Lookfantastic har laget sin egen adventskalender fylt med små overraskelser med alt fra hårprodukter, kroppspleie og sminke. Kalenderen har blitt utsolgt hele fem år på rad, men du kan forhåndsbestille den allerede nå.

8. Til te-elskeren

Desember kan være kald og gufsen, da kan det være godt å varme seg med en god kopp te. Te-julekalenderen fra English Tea Shop inneholder 24 økologiske teposer med 12 ulike spennende smaker.

9. Nok en lakrisfavoritt

Lakritsfabriken i Ramlösa lager søte, salte og supersalte lakriser som garantert vil falle i smak. Det er ingen tvil om at denne adventskalenderen byr på premium lakris med ulike smakskombinasjoner av blant annet safran, fiol og chili. Totalt får du hele 720 gram lakris fordelt på 24 dager, og det er jo ikke så verst!

10. Til godtemomsen

Dette er kanskje en av de mest eksklusive julekalenderne på markedet, men denne kalenderen fra danske Wally and Whiz har det lille ekstra. Her får du nemlig vingummi av ypperste kvalitet i en rekke ulike smaker og hver boks inneholder hele 140 gram godteri. Vingummien er dessuten vegansk, noe som betyr at den er helt uten laktose, gluten eller gelatin.

