De fleste jaktulykkene i Norge inntreffer under småviltjakt, men utfallet er gjerne langt mer alvorlig under storviltjakt som elg- og hjortejakta. Som regel har det oppstått situasjoner der jegerne tror de har skutt på et dyr og endt opp med å skyte jaktkameraten sin. I snitt skjer det én jaktulykke med fatal utgang annethvert år.

Her i Norge har tradisjonen vært å kle seg i grønt når man jakter i skogen for å hindre at viltet skal få øye på deg før du er kommet på skuddhold. Men dyrene reagerer for det meste på kontraster og ikke farger.

Foto: Skittjakt.no

Sammenliknet med oss er klovbærende vilt som elg, hjort og rådyr «fargeblinde» i den grad at de oppfatter kun grønn og blå, mens mennesker opplever omverden gjennom rød, grønn og blå.

Ettersom fargen oransje ikke vil skremme dyrene unna, oppfordres jegere i dag til å bruke klær med oransje farge. Dermed vil de andre jegerne se hvor du befinner deg, samtidig som du ikke risikerer å få jaktkameraten din i siktet ved et uhell.

– Hjorteviltet reagerer ikke på den oransje fargen, mens den kommer veldig tydelig fram for oss mennesker. Dermed kan vi gjøre jakta tryggere, helt uten negative konsekvenser, har fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, uttalt til AvisaNordland.

Det er minst like viktig at din firbente jaktkamerat er trygg ute i felten. Foto: Skittjakt.no

Det er minst like viktig at jakthunden er synlig mens den løper gjennom terrenget for å jage opp viltet. Sterke farger forhindrer at hunden risikerer å bli forvekslet med viltet den jakter på.

En populær løsning er å kle hunden med rykksekk i oransje, som for eksempel Non-StopDogwear Protector Vest som kommer med fargemarkering på hver side for å gjøre det enklere å se hvilken retning hunden markerer når man selv befinner seg på lang avstand.

