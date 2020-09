Teddybjørnen: Jakthistorien som ble til barnas favorittleke

Artikkelen inneholder annonselenker.

Gjennom generasjoner har kosebamser blitt pakket inn og plassert under juletreet, gitt som bursdagsgave eller trøstet syke i alle aldre. De er den perfekte bestevenn som holder på alle hemmeligheter som blir hvisket inn i øret dens og med sin myke pels gir den verdens beste klemmer.

Teddybjørner er for lengst blitt en naturlig del av vår felles populær- og barnekultur der vi møter dem i litteratur, filmer og tegneserier, barne-tv og OL-maskotter.

Utallige artister som Elvis Presley og Grethe Kausland har sunget om dem og gamle kosebamser er blitt ettertraktede samlerobjekter for voksne som forsøker å gjenskape en opplevelse eller et minne som for lengst er tapt i tiden.

Denne fine, klassiske bamsen har krøllet pels, snille brune øyne og en myk, stor nese. Foto: Ellos

De første teddybjørnene så dagens lys omtrent samtidig i Tyskland og USA omkring 1903. Men selve navnet teddybjørn har en på samme tid trist og rørende opprinnelse.

Da presidenten nektet å skyte



I november 1902 hadde den amerikanske presidenten Theodore Rossvelt behov for en liten ferie og takket ja da Mississippi-guvernør Andrew Longino inviterte ham med på bjørnejakt. På dag to lyktes jaktlaget å spore opp en gammel, 106 kilo tung svartbjørn som ble bundet til et tre slik at presidenten skulle få æren av å løsne skudd.

Berrymans opprinnelige karikatur. Foto: Wikimedia

Men Roosevelt nektet å skyte et dyr som andre hadde fanget for ham, han fant det hele usportslig. I stedet ga presidenten mennene i følget ordre om å gjøre slutt på dets lidelser.

Det tok ikke lang tid før jakthistorien ble spredt ut i alle avisene. I Washingtion Post skildret karikaturtegneren Clifford K. Berryman hendelsen i avisen som sto på trykk 17. november. I tegningen ser vi Roosevelt sammen med en bjørnunge, og resten av hans tid som president ble han ofte illustrert sammen med stadig mindre og søtere bjørnunger.

Foto: Babyshop.no

Skapte teddybjørnen

To av dem som så denne tegningen, var Morris og Rose Michtom, et jødisk ektepar som hadde emigrert fra Russland til USA der de drev en liten godtebutikk i New York. Samme kveld som hun hadde sett tegningen på trykk, formet Rose et stykke plysjfløyel til en bjørn, sydde på et par øyne og dagen etter stilte ekteparet ut «Teddy’s Bear» i butikkvinduet sitt.

Teddybjørn opprinnelig eid av Kermit Roosevelt, Theodore Roosevelts barnebarn. Foto: Wikimedia

Allerede samme dag opplevde ekteparet en strøm av kunder som ville kjøpe en bamse lik den de hadde i vinduet. Men Morris og Rose tenkte det var greit å sikre seg skikkelig tillatelse før de startet produksjonen av kosebamser, så de sendte originalen til Det hvite hus som en gave til presidentens barn og spurte om de fikk lov til å bruke navnet hans på bamsen. Svaret de fikk, var «ja».

Salget av teddybjørnen ble en så stor gullgruve for ekteparet at de satte kroken på døra for godteri og viet seg i stedet utelukkende til handel med kosedyr og teddybjørner. De startet selskapet som i dag heter Ideal Novelty and Toy Company, og allerede et år senere fantes det omkring 20 teddybjørn-produsenter i USA.

Foto: Babyshop.no

Roosevelt selv omfavnet teddybjørnen og brukte den som et symbol på det republikanske partiet da han stilte til gjenvalg – og vant – i 1904. I dag kan du se en av de originale teddybjørnene laget av Michtom-paret utstilt på nasjonalmuseet Smithsonian Institution i Washington.

På eventyr i Hundremeterskogen

Omkring samme tid som teddybjørnen gjorde suksess i USA, dukket det opp en kosebamse i Tyskland. Noen år tidligere hadde syersken Margaret Steiff oppmerksom på at barn i alle aldre elsket å leke med nåleputer formet som dyr som hun hadde laget, og i 1903 laget hennes nevø Richard Steiff – uvitende om Michtom-parets leke – den første Steiff-bamsen.

Da Steiff stilte ut bamsen på verdensutstillingen i St. Louis i 1904, solgte han 12.000 stykker under utstillingen. Steiff er i dag et av verdens mest ettertraktede teddybjørnmerke blant samlere og er enkle å kjenne igjen på en messingknapp i øret (Steiff Knopf im Ohr) og en søm som går fra øre til øre.

Foto: Lekia

Colargol, Teodor, Super Ted, Paddington, Care Bears, Teddy Ruxpin … Listen over kjente teddybjørner er lang. Men den kanskje mest berømte av dem alle, startet som en fødselsdagsgave i England i 1921.

Forfatteren A.A. Milne så hvor mye sønnen Christopher Robin elsket å leke med bamsen sin og bestemte seg for å skrive en historie om en gutt, hans teddybjørn og andre lekedyr. I 1925 ble den første boken om Ole Brumm publisert, og i dag er det vel knapt noen som ikke har et varmt forhold til den snille bjørnen med liten forstand og et stort hjerte.

Foto: Jollyroom

Verdens dyreste kosebamse



I dag kan du ikke gå inn i en butikk med leker i sortimentet sitt, uansett om det er fysisk eller online, uten å få øye på en teddybjørn. De første bamsene ble laget for å etterlikne virkelige bjørner, med lang snute og små øyne. Moderne teddybjørner har til sammenlikning mindre snute, større øyne og store armer, gjerne utslått som for å møte deg i en god og myk klem.

Du finner dessuten et stort utvalg av ulike arter i tillegg til den klassiske brunbjørnen, som isbjørn, koala og panda, i tillegg til resten av dyreriket.

Foto: Lekia

Teddybjørner er for lengst blitt et populært samleobjekt, og for et auksjonshus som berømte Christie’s har kosebamsene innbragt enorme summer siden de holdt verdens første teddybjørnauksjon i 1993.

I oktober 2000 ble tidenes dyreste teddybjørn av merket Steiff – komplett med garderobe og koffert signert luksusmerket Louis Vuitton - solgt for nærmere 2,2 millioner kroner da den gikk under auksjonshammeren i Monaco.

Det er dog usikkert om den vekledde bamsen fant veien til en gaveeske under juletreet det året, til stor glede for en smårolling som ønsker seg en bestevenn som kan bli med på store og små eventyr.

Foto: Jollyroom

Kilder: Smithsonian Magazine , SNL , Wikipedia