7 bøker du bør få med deg i høst

Høsten byr på nye bøker, og i år er det mange godbiter vi har gledet oss til. Blant annet Jo Nesbøs «Kongeriket» og den etterlengtede andreboka til braksuksessen Zeshan Shakar skal få plass på nattbordet.

Her er oppfølgeren til Linn Skåbers forrige bok «Til ungdommen». Denne gangen er det de voksne som står i fokus. Linn Skåber har brukt sine egne og andres erfaringer til å skrive fiktive monologer - små historier - der hun forsøker å si noe om denne store delen av livet. Hun skriver om rynker og treningshysteri, om ensomhet, lyst og begjær, store og små bekymringer, samlivsbrudd, kjærlighet og lukter vi aldri glemmer. Boken er illustrert av Lisa Aisato.

«For en nydelig bok!» VG, terningkast 5

Elena Ferrante er regnet som en av vår tids største forfattere, der hun skildrer kvinners liv, vilkår og vennskap i det 20. århundre. Denne gangen følger vi enebarnet Giovanna, som får livet snudd på hodet den dagen hun overhører faren si at han synes hun er stygg. Dette er starten på flere oppdagelser, som gjør at grunnmuren i det trygget hjemmet hennes begynner å smuldre.

«Ferrante overgår seg selv» Jon Rognlien, Dagbladet

Zeshan Shakar slo gjennom med et brak, da han ga ut romanen «Tante Ulrikkes vei» i 2017, om to gutters oppvekst på Stovner i Oslo på 2000-tallet. Nå er Shakar tilbake med «Gul bok» . Her møter vi Mani som er nyutdannet økonom, og som akkurat har fått jobb i Oppvekstdepartementet. Han er en ung mann som bor sammen med faren sin i en leilighet på Haugenstua, og som har en kjæreste han tror han skal gifte seg med. Gul bok er en roman om klasse og tilhørighet, om livet vi lever og rammene rundt det.

«Les den i et sug!» VG, terningkast 6

Johanna er kunstner og har tilbrakt de siste tre tiårene i USA sammen med mannen sin og sønnen deres. Etter at mannen dør, vender Johanna tilbake til hjemlandet. Hva gjenstår av livet Johanna etterlot seg i Norge for flere tiår siden? Hva forventer hun å finne når hun kommer tilbake? Hvordan skal hun greie å bygge bro mellom fortid og nåtid? I romanen følger vi Johannas selvransakelse, men også hennes forsøk på å forstå og nærme seg sin mor.

«Det er dypt rystende, brutalt ærlig, og klokt tenkt.» Dagbladet, terningkast 6

Mange har ventet i spenning på Nesbøs nyeste roman. «Kongeriket er» en mørk spenningsroman fra bygde-Norge - om ambisjoner, lojalitet og kjærlighet. Ikke minst er det en roman om hemmeligheter som truer med å kutte båndene mellom to brødre. I en liten norsk bygd lever bilmekanikeren Roy et relativt fredelig og enkelt liv da lillebroren Carl vender hjem etter mange år i utlandet. Med Carl, hans nye kone Shannon og planene om et høyfjellshotell som kan skape nytt liv i den lille bygda, begynner mørke hemmeligheter fra guttenes barndom igjen å piple fram.

«Ingen ordinær krim, men en fantastisk god roman.» Dagbladet, terningkast 6

Tett på Drillos kamper - både på og utenfor banen. Dette er biografien om Egil Drillo Olsens enestående spiller- og trenerkarriere, om oppveksten i et radikalt arbeiderklassemiljø i Fredrikstad og om hvordan han med sine uendelige dribleraid skulle bli en av de mest markante spillerne i sin generasjon. Etter karrieren ble han fotballforskeren og fagmannen som trente lag i lavere divisjoner, før han litt tilfeldig overtok det norske landslaget som vikartrener i 1990.Han overtok et av de dårligste landslagene i Europa og førte det til to VM-sluttspill og en andreplass på FIFA-rankingen.

«Holder et imponerende høyt nivå.» Dagbladet, terningkast 6

Ingen kan hjelpe meg av Ingvar Ambjørnsen er en morsom og sår lesereise med Elling i førersetet! Elling skal lese ett kapittel per dag i Michel Houellebecqs roman Lanzarote. Ute i hagen, eller inne i sokkelleiligheten hos enkefru Annelore Frimann-Clausen. Handlingen i boka griper fatt i ham på uante måter. For minner ikke den ensomme fortelleren mistenkelig på ham selv? Med ett byttes sokkelleiligheten og hagen ut med luksushotell og svømmebasseng på vulkanøya Lanzarote.

«En av Ingvar Ambjørnsens særeste og vittigste bøker noensinne» VG, terningkast 5.

