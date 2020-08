Slik kler du deg riktig til høstjakta

Artikkelen inneholder annonselenker.

Alle som har vært på tur i norsk natur vet at været kan være skiftende, temperaturen snu fra varmt til kaldt og strålende sol forvandler seg i løpet av noen timer til gråvær og regn. I likhet med våren starter høstdagene med kjølige temperaturer om morgenen, før det kan nærme seg sommertemperaturer etter hvert som dagen skrider fremover.

For å best takle vær- og temperaturutfordringer, ligger løsningen i å kle deg lag på lag. Uansett type jakt er det anbefalt å kle seg i flere tynne lag, selv når du jakter fra en fast post ettersom det gjerne kreves litt fysisk aktivitet å komme dit du skal sitte. Hvert av klesplaggene skal samarbeide med hverandre for å holde på varmen og unngå fuktighet.

Foretrekker merinoull

Woolpower Long John (t.v.) og Brynje Arctic Tactical XC-Suit er begge laget i merinoull. Foto: Skitt jakt

Det første laget er undertøy som du har direkte mot huden. Disse klesplaggene skal holde deg tørr og varm, og det er viktig å velge riktig ut fra hvilke forhold du skal jakte i:

Dersom du vil være i stor aktivitet, anbefales det å velge lettvekt undertøy. For jakt i kalde omgivelser er det mellomundertøy som gjelder. Hvis du skal ut på jakt og værforholdene viser seg fra sin røffeste side, skal du kle på deg tykt undertøy.

Merinoull er svært populært blant mange jegere som begrunner det med behagelig komfort, i tillegg til at det har fuktighetskrevende og lutresistente egenskaper.

Et godt eksempel på merinoullprodukt er WoolpowerLong John – en rundstrikket bukse uten langsgående sømmer og med innsydd kile bak for økt komfort. Dersom det frister å pakke hele kroppen inn i ett stykk underlag, kunne kanskje BrynjeArctic Tactical XC-Suit være en god kandidat.

Når det kommer til mellomlagsklær, er både polyester (fleece) og førnevnte merinoull anbefalt som midt i blinken. Poenget med mellomlagsklær er at de skal fungere sammen med undertøyet og holde på varmen samtidig som man vil unngå fuktighet. Dette laget skal helst være fleksibelt, der du kan legge på ekstra om det blir kaldere eller kle det av deg dersom du føler det blir for varmt.

Bruk oransje under jakten

Med disse klærne blir du ikke vanskelig å få øye på for jaktkameratene dine, samtidig som viltet ikke blir skremt av sterk oransjefarge. Foto: Skitt jakt

Det siste laget er ytterklærne som skal verne deg mot det værgudene velger å kaste mot deg av vind, snø og/eller regn mens du er ute på jakt med bikkja. Like viktig er at det skal kunne tåle nærkontakt med røffe omgivelser, enten det er snakk om fjell, trær eller busker.

Skallplagget skal samtidig holde dugg og annen fuktighet ute. Og glem ikke å velge riktig type tilbehør, som varme luer, votter og strømper, som vindtette WildboarPro-hansker og UlvangUltra som gjør nytte sommer som vinter.

Wildboar Pro-hansker og Ulvang Ultra er godt for fingre og tær. Foto: Skitt jakt

Det viktig å understreke at bomull må unngås fullstendig når du skal kle på deg for jakta. Bomull holder på svetten din, du mister kroppsvarme og kan resultere i gnagsår når den er blitt våt.

God kamuflasje er viktig for en vellykket jakt, nøkkelen ligger i å velge riktig kamuflasje ut fra landskapet du skal jakte i. Samtidig er det viktig å tenke sikkerhet – du vil helst unngå å selv bli skutt og samtidig ha oversikt over hvor dine jaktkolleger befinner seg uten samtidig skremme viltet.

Det er anbefalt å bruke blaze oransje under jakten ettersom det ikke er påvist at oransje har en skremmende effekt på dyr. Jaktjakken Seeland Excur har høy synlighet for resten av jaktlaget, samtidig som den egner seg perfekt for drivjakt i tett vegetasjon. Hvis du heller foretrekker å være oransje på hodet, kan for eksempel Wildboar Pro Light-kapsen sørge for at du synes for andre jegere.

