Startskudd for rypejakta: – Høsten ser ikke verst ut

Artikkelen inneholder annonselenker.

For mange jegere er rypejakt den store favoritten der de vandrer gjennom fjell og li utstyrt med hagle eller salongrifle, side om side med en spent fuglehund.

I mesteparten av landet varer jaktsesongen for rype fra 10. september og ut februar. Unntak fra regelen er Finnmark, Troms og deler av Nordland der den varer til 15. mars. Det skal legges til at grunneiere og sameier kan bestemme en senere jaktstart, men ikke tidligere enn 10. september.

Erfaring fra tidligere år viser at 90 prosent av rypefangsten gjøres i perioden 10. september til 1. november, men før fjorårets jakt var rypebestanden så lav at det fikk konsekvenser. Statsskog stengte flere områder for rype- og skogsfugljakt før høstjakten tok til, og var derfor ikke overrasket over en nedgang på hele 90 prosent i Sør-Norge.

– Vi stengte populære områder i Sør-Norge og i Troms, fordi våre analyser tilsa at bestanden der ikke hadde et høstbart overskudd i år. Vi reduserte også jakttrykket i Midt-Norge , sa fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, i en pressemelding.

Her kan du kjøpe kamuflasje til rypejakta

(Saken fortsetter under)

De aller fleste rypene blir skutt i løpet av de to-tre første ukene etter jaktstart i september. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I år ser det heldigvis ut til å gå mot et godt rypeår i enkelte fjellområder i Sør-Norge.

Ved hjelp av stående fuglehunder takseres det i august hvert år ryper og skogsfugl langs forhåndsdefinerte takseringslinjer rundt om i landet. Deretter registreres og lagres dataene i Hønsefuglportalen.

– Høsten ser slett ikke verst ut for de som vil jakte på statsallmenningene, oppsummerer Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband som utarbeider den årlige RypeRapporten.

Her finner du alt du trenger til høstens turer i skog og fjell

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Vidar Nilsen i Norges jeger-og fiskeforbund viser deg hvordan du forbedrer skyteteknikken før jaktsesongen

Generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Eldar Berli, forklarer på forbundets hjemmesider at takseringene gir et kunnskapsgrunnlag for hvordan rypa kan forvaltes under jakta, blant annet størrelsen på maksimumkvoten per jeger.



– Det er etterhvert blitt vanlig for jegerne å forholde seg til dags- eller sesongkvoter. Slik sikrer den ansvarlige rettighetshaveren at uttaket ikke overskrider fuglebestandenes bæreevne, og jegeren kan jakte i visshet om at han eller hun ikke utgjør noen trussel for bestanden, sier Berli i en kommentar om årets utgave av RypeRapporten.

Siden 1980-tallet har antallet felte ryper falt betraktelig. Til da var det i gjennomsnitt felt 650.000 ryper årlig, men da på 1990-tallet var antallet sunket til 450.000 fugler. Ifølge SNL har det på 2010-tallet stort sett vært felt under 200.000 ryper årlig – i jaktåret 2018-2019 ble det skutt 124.000 liryper og 57.900 fjellryper i Norge.

Her kan du kjøpe lokkeutstyr til høsten fuglejakt

Slik blir høstens rypejakt Viken Hos Øvre Numedal fjellstyre har man i år veldig bra med fugl - 52,6 fugl pr km2. Produksjonen har vært 4,4 kyllinger pr par. Dette er det beste takseringsresultatet siden tellingene startet i 2007. Trøndelag På Fosen viser takseringene hos Åfjord fjellstyre den største tettheten siden oppstart av taksering i 2007. I enkelte områder er det store kull. I andre er det tett mellom rypene, men noe mindre kull. Årets produksjonssnitt er 2,8 kyllinger per høne, hvilket betyr at flere høner har over 10 kyllinger.

Resultatene hos Selbu fjellstyre viser middels bestand og en kyllingproduksjon på 3,6 per km2.

Takseringsresultatene fra Fjellstyrene i Stjørdal viser en økning både i produksjon og tetthet sammenliknet med 2019. Produksjonen på 4 kyllinger per høne er over snittet for de siste 12 årene.

Osen fjellstyre viser til positive resultater sammenlignet med 2019. Det er i år flere kyllinger pr. rypepar og noe større tetthet av fugl i fjellet.

Hos Røyrvik fjellstyre viser takseringsresultatene en økning i tetthet, voksentetthet og produksjon sammenlignet med fjoråret.

Årets taksering i Snåsa viser en liten oppgang siden sist. Samtidig er det relativt godt med fugl i områdene.

Ålen og Haltdalen fjellstyre melder om et ganske godt rypeår. Terrenget var jevnere besatt enn i fjor, og andelen voksenfugl av totaloppdagelsen ligger under det som er betrakter som et godt år med hensyn til produksjon. Det vil si at andelen av kylling i år er høyere enn normalt.

I Namsskogan ser den gjennomsnittlige tettheten av fugl grei ut, men hekkesuksessen har flere steder vært dårligere enn forventet. Det er store forskjeller på både kullstørrelse og kyllingstørrelse, og det er som vanlig store forskjeller mellom terrengene. Innlandet Resultatene fra Sollia viser en kyllingproduksjon med 2,9 kylling i snitt per par voksen fugl. Total tetthet av rype er beregnet til 10,6 rype per km2.

Dovre fjellstyre melder om samme kyllingproduksjon som i 2019 og noe lavere voksenfugl-tetthet.

Takseringen hos Engerdal fjellstyre viser en liten oppgang i både tetthet og produksjon sidne bunnåret 2019. Tettheten for skogsfugl er riktignok ikke økende, men produksjonen har økt. Det ser også ut til at det er til dels store variasjoner i området.

Rypebestanden hos Kvikne fjellstyre er stabil og det meldes om en liten oppgang i deler av statsallmenningen sammenlignet med tallene for 2019. Kyllingproduksjonen ligger på et middels nivå, mens total tetthet er god, som i 2019.

I Ringebu er årets estimerte rypebestand bedre sammenliknet med de siste fem årene. Gjennomsnittet for Fjellstyrenes tre jaktfelter viser en tetthet på 20 ryper pr km2 og en kyllingproduksjon på 4 kyllinger pr. par.

I Øystre Slidre statsallmenning er det registrert en liten økning siden fjoråret både når det gjelder kyllingproduksjon, tetthet av voksen fugl og tettheten totalt.

Takseringen i Vestre Slidre ser ut til å være innenfor et normal år. Det er godt med stamfugl, og en forholdsvis god kyllingproduksjon. Det ligger an til en forbedring fra 2019, men ikke et toppår.

I Fron statsalmenning er det litt under middels god tetthet og kyllingproduksjonen er grei, men ikke noe mer enn det. Det kan jaktes, men da med litt begrensninger på uttak. Vestland I Eidfjord blir det ingen rypejakt i år. Resultat av årets taksering er klare og viser 10,4 rype/kvkm og en kyllingproduksjon på 2,4 kyllinger per høne. Kravet fjellstyret har satt for å åpne for jakt, er minst 8 rype/kvkm og en kyllingproduksjon på 3 kyllinger per høne. Mer detaljerte takseringsresultat finner du på www.fjellstyrene.no

som oppdateres jevnlig. Kilde: www.fjellstyrene.no

Uten ammunisjon blir det dårlig uttelling i rypejakta