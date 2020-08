Artikkelen inneholder annonselenker.

Det kan være vanskelig å se for seg at det ellers så «ufarlige» slipset startet som et militært halstørkle med praktisk funksjon. Blant de eldste dokumenterte eksemplene er romerske legionærer som brukte det som beskyttelse mot vind og skitt. Siden har det blant annet vært brukt som visuelt kjennemerke til å tydeliggjøre rangordningen blant soldater, og på 1960-tallet symboliserte fraværet av slips at man sto i opposisjon til tradisjonelle verdier.

I dag er slipset først og fremst uløselig knyttet til høytidelige festlige anledninger som bryllup, fine middager og konfirmasjon, og som en del av et formelt jobbantrekk. Det er samtidig et av mannens få anledninger til å sprite opp en ofte ensfarget klesstil med litt farger og mønstre.

Kunsten å knyte et slips



Her finner du fem ulike eksempler på slipsknuter der hver knute har sin egen stil og karakter. De er enkle å knyte, men det skader ikke å øve deg litt først ikledd skjorte fremfor et speil før du faktisk skal bruke slipset. Og dersom anledningen tillater det gjør det ikke noe om slipset er litt usymmetrisk slik at antrekket ditt ser litt mer «levende» ut.

Her kan du kjøpe høstens motefavoritter for menn

Four-In-Hand

Navnet på knuten er hentet fra en gammel herreklubb av den klassiske typen i London som het «The Four In Hand Club», og det er visstnok her knuten stammer fra. Den betegnes som en av de enkleste og nyttigste knutene, kan brukes til de fleste slipsstørrelser og passer godt til skjortekrager av typen button down og turn down. Et tykkere slips vil gi en tykkere knute som gjør seg godt til en cut away-krage.

Her kan du kjøpe strikket silkeslips

Orientalsk knute

Denne er enklere enn Four-In-Hand og utseendemessig ser orientalknuten ut som en mindre utgave av førstnevnte. Den lille knuten sørger for at slipset passer perfekt til skjorter med små krager slik at balansen blir riktig, og både flanell- og tweedslips gjør seg utmerket med en orientalsk knute.

Gi antrekket det lille ektra med striper og klare farger på slipset

Windsor

Windsor-knuten henter navnet sitt fra stilikonet og hertugen av Windsor, Edward VIII, som hadde en forkjærlighet for røslige knuter og slips av tykt materiale. Faktisk benyttet han seg aldri av denne knuten selv, han foretrakk heller four-in-hand. Windsor-knuten passer fint for de som har en tykk hals, er som skapt for krager med noe mer «spread» og knytes best når man bruker slips av silke eller tynn ull.

Solomeo i Italia er kjent for sin strikkehåndverk, inkludert slips

Halv Windsor

Som navnet tilsier er dette en mindre knute enn den klassiske Windsor-knuten. Den usymmetriske stilen passer til mange ulike skjortekrager, og gir deg en både pyntet og tilrettelagt «look». Her er det anbefalt å benytte slips laget av tynnere eller ikke for tykt stoff.

Her får du kjøpt et forheksende blikkfang i form av fint silkeslips

Prince Albert

Prins Albert var den tyske prinsen som ble gift med sin kusine, dronning Victoria av Storbritannia, og gikk bort da han kun var 42 år gammel. Slipsknuten som bærer hans navn, er en litt kraftigere knute som er den samme som four-in-hand, men der slipset legges to ganger over seg selv istedenfor én. Det er derfor anbefalt å benytte et noe lengre slips. Den ferdige knuten gir litt mer volum som gjør at den bør strammes litt ekstra, og du er best tjent med å bruke et tynt silkeslips eller en variant uten fór.

Her kan du kjøpe klassiske, flotte slips

Sist, men ikke minst

Ikke glem at du kan sprite opp antrekket ytterligere ved å utstyre slipset med en dekorativ nål som plasseres på tvers. Du kan også benytte perler og andre smykker i slipset, og prikken over i-en er et matchende pyntelommetørkle brettet og plassert i dressjakkens brystlomme.

Her finner du et rikt og lekkert utvalg av accessoirer til ham