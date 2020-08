Slik lager du saft og juice av eplene i hagen

Artikkelen inneholder annonselenker.

Det er ulike måter å lage drikke av frukt og bær på. Med en saftkoker gjøres hele prosessen på én gang. Saftkoker en en gryte i tre etasjer. I den nederste etasjen har du godt med vann. I den øverste har du frukten kuttet i grove biter.

Oppskrift på saft med saftkoker:

Epler/pærer (eller annen frukt)

Vann

2 dl sukker per liter saft

Sett på varmen, slik at vannet begynner å koke. Etter hvert vil du kunne tappe ut saften. Ha den over i en gryte med 2 dl. sukker per liter saft, og gi det hele et oppkok. Nå kan du ha saften over på helt rene flasker, som kan lukkes tett. Vil du fryse saften kan du ha den i rene melkekartonger eller plastflasker. Husk å ikke fylle helt opp, da saften utvider seg når den fryses.

Saftkokeren fra Day finnes i to størrelser - 5 og 8 liter, og koster fra 385 kr. Denne har glasslokk, som praktisk når man skal følge med på frukten. Saftkokeren tåler oppvaskmaskin og er kompatibel med alle komfyrtyper - også induksjon. Saftkokeren får du kjøpt her.

Ps. Saftkokere er også ypperlige til å lage pinnekjøtt i!

Se hvordan du lager saft med saftkoker i videoen under:

Juice med fruktpresse

For å lage juice og cider med en fruktpresse, må du først kverne frukten med en fruktkvern. Med en fruktkvern på 7 liter får du gjort mye på kort tid. Frukten kvernes ved at du sveiver på håndtaket.

Fruktkvernen fra vidaXL får du kjøpt her.

Deretter har du frukten over i fruktpressen. Det er her magien skjer, og juicen vil etterhvert renne ut. Vi anbefaler fruktpresseren fra Grouw på 12 liter. Her følger også saftposen du har oppi pressen med.

Her får du kjøpt Grouw fruktpresser.

Du har nå laget fruktjuice, som gjerne kan drikkes som den er. Vil du lagre juicen, anbefaler vi å varme den til 80-85 grader i 20 minutter. Avkjøl, og ha over på helt rene flasker, som kan lukkes tett.

PS. Utstyret kan også brukes til å lage cider og vin.

Fersk juice hver dag

For fersk juice i hverdagen er en elektrisk saftpresser gull. I denne kan du ha de fruktene og bærene du måtte ønske, og kjapt få velsmakende juice. Med saftpresseren fra Bosch sparer du mye tid, da du ikke trenger å dele opp frukten i små biter på forhånd, fordi matrøret er ekstra stort.

Bosch elektriske saftpresse får du kjøpt her for 2265 kr.

Velg riktig oppbevaring

For oppbevaringer av saft og juice finnes det mange lekre, og praktiske alternativer.

Glassflaskene fra Kilner finnes i tre ulike størrelser fra 0,25 liter til 1 liter.

Flaskene fra Kilner får du kjøpt her.

Klassikeren Norgesglass har selvsagt ikke bare krukker, men også lekre flasker med skrukork. Disse egner seg ypperlig til å oppbevare saft i, og finnes i to forskjellige størrelser.

Her får du kjøpt Norgesglass-flasken.

Vil du virkelig gå inn for safting og sylting i høst, kan vi anbefale denne pakken med utstyr fra Norgesglasset. Pakken som inneholder det aller meste du trenger til høstens store og små safte- og sylteprosjekt: 6 norgesglass i 3 størrelser, 2 norgesflasker, 4 seidler med skrulokk, slikkepott, øse, hullsleiv, ballongvisp, røreskje og merkelapper til flasker og krukker.

Settet er på tilbud nå til 999 kr (før 1461 kr), og du får kjøpt det her.