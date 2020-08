Høstens flotteste strikkegensere

Artikkelen inneholder annonselenker.

Det er på tide å tenke på høstens strikkeprosjekter, og vi håper å kunne inspirere til valget: Enten du strikker selv eller er så heldig å ha en som strikker for deg.

Har du strikket litt før, og har lyst å prøve deg på en genser med mønster i flere farger, anbefaler vi den klassiske, islandske genseren Riddari. Genseren strikkes på rundpinne både for herre og dame, og er den enkleste måten å strikke genser med mønster på. Det islandske garnet lettlopi er relativt tjukt, så dette er et prosjekt som ikke trenger å ta en evighet heller. Det er ingen standard farger for Riddari genseren, så her kan du slippe fantasien løs. Jordnære farger og gjerne klare farger er midlertidig det foretrukne. Riddari er en av de mest populære islandgenserne, og er designet av Védís Jónsdóttir.

Strikkepakker med garn og oppskrift finner du her.

Oppfinnergenseren til Erik Alfred kommer i mange ulike fargekombinasjoner.

Hele Norges oppfinner Erik Alfred vant Farmen kjendis i 2020. Mange falt for hans flotte strikkegenser med sirkler i mønsteret. Genseren finnes i mange ulike fargekombinasjoner, og både for herrer og damer. Genseren er strikket i alpakka og merino, så denne er både myk og hudvennlig.

Strikkepakker med garn og oppskrifter finner du her.

Genseren strikkes i Drops Karisma og er både litt humoristisk og en sikker snakkis!

«Strikk og drikk»-genseren - fra 352 kr

Som er videreføring av de gamle syklubbene, har fenomenet «Strikk og drikk» blitt populært de siste årene - der man samles og strikker med noe godt i glasset. Som en hyllest til dette, finnes det nå et mønster til en ekte «strikk og drikk»-genser. Ved første øyekast ligner det den klassiske Marius-genseren, men ser man nøyere etter vil man få seg en god latter. Genseren strikkes i Drops Karisma og er både litt humoristisk og en sikker snakkis!

Strikkepakker med garn og oppskrifter finner du her.

Du vet du er ordentlig kjent når du kan gi ut din egen strikkegenser. Og er det én familie som har tatt Norge med storm er det Ingebrigtsen. Brødrene har gitt ut en hel kolleksjon med oppskrifter på strikkegensere, som minner om gamle klassikere - men med en moderne vri. Her er det mye lekkert å velge mellom, i flere ulike vanskelighetsgrader.

Strikkepakker med garn og oppskrifter finner du her