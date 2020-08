Artikkelen inneholder annonselenker.

Til deg som foretrekker det klassiske

Klassisk og tidløs regnjakke fra Tretorn. Foto: Antonsport.no

Tretorns Wings Rainjacket er en tidløs klassiker som lover å gi effektiv beskyttelse mot regn og fuktig vær. Den er unisex, har trykknapper, sveisede sømmer og justerbar hette.

Jakka kommer dessuten i hele seks fine, ulike farger og du får kjøpt den her.

Til den fargeglade

Lekker regnjakke fra Weather Report. Foto: GetInspired.no

Hvem har sagt at regnjakker er kjedelige? I denne mørkerosa regnjakka fra Weather Report hos Getinspired.no vil du garantert vekke oppsikt. Regnjakken har lang passform med praktisk split bak. Den er både vanntett, vindtett og pustende og er i tillegg uten skadelige PFC-stoffer. Kommer også i fargen blå.

Se jakka og kjøp den her.

Til deg som vil skille deg ut

Råtøff regnfrakk med dyremønster. Foto: Ellos.no

Dyremønster går aldri av moten og med denne knalltøffe regnfrakken fra Ellos Collection vil du garantert vekke oppsikt. Dette er en lett utsvingt modell med trykknapper og lommer foran. Praktisk er det også at jakka kan maskinvaskes på 30 grader.

Klikk regnfrakken rett hjem i postkassen her.

Til deg som liker det lille ekstra

Klassisk regnfrakk fra Ilse Jacobsen. Foto: Ellos.no

Ilse Jacobsen er kanskje spesielt kjent for sine karakteristiske høye gummistøvler med snøring, men også regnjakkene er lekre! Regnfrakken Rain 70 kommer i flere farger og har det lille ekstra med belte i livet. Jakken passer like godt på hytta som i byen, og er selvsagt både vind- og vanntett og har tapede sømmer, YKK toveisglidelås og trykknapper.

Se hvilke farger regnfrakken kommer i her.

Til den aktive

Regnjakken for den aktiv fra Peak Performance. Foto: Antonsport.no

Limit Jacket fra Peak Perfomance er den perfekte jakka for deg som er aktiv. Jakka, som er produsert med Gore-Tex® Active, er både vind- og vanntett. Den har en enestående pusteevne, som gjør at du unngår å bli klam og svett når du går på tur. I tillegg har den laminerte forsterkninger på albuene og to praktiske håndlommer med glidelås.

Du får kjøpt jakka her.

Til deg som liker det enkle

Dette er regnjakka som passer til alt! Med en rett passform, praktisk hette og refleksdetaljer på ermene, er du klar for å gå både sommerens regnværsdager og høstens gråvær i møte. Hvitt er dessuten både tidløst og klassisk, så her har du en jakke du kan ha i mange år. Bare husk at det er praktisk å gå opp en størrelse om du vil ha plass til en tykkere genser under.

Les mer om jakka og bestill den her.

