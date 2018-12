Bittelille julaften trekker vi ut 40 nye Lotto-millionærer!

Det beste av alt er at du ikke trenger å ha et eneste riktig tall for å vinne.

Drømmer du om å bli Lotto-millionær? Nå har du 40 ekstra gode grunner til å prøve lykken.

Lørdag 22. desember er det klart for årets fjerde og siste Supertrekning i Lotto. Bittelille julaften trekker vi ut rundt 40 nye spillere som får tidenes julegave, nemlig 1 million kroner hver.

Slik er du med

Alt du må gjøre for å være med i supertrekningen er å spille Lotto. Hver Lotto-rekke du har levert siden forrige supertrekning, som var 15. september, teller som et lodd i hatten i trekningen.

Det betyr at jo flere rekker du leverer innen klokka 18.00 lørdag 22. desember, desto større vinnersjanse har du.

Kanskje er det du som får Telefonen fra Hamar når Lotto ringer jula inn?

Vinn med og uten sju rette

For å bli en av de rundt 40 ekstra Lotto-millionærene, trenger du ikke ha et eneste riktig tall.

Spillerne som dog klarer å prikke inn de sju rette tallene, vil som vanlig dele førstepremiepotten i spillet på ca. 14 millioner kroner.

Lykke til!

(Sannsynligheten for å få sju rette i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Sannsynligheten for å vinne i Supertrekningen i Lotto er ca. 1:5,5 mill. per rekke.)