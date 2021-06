Slik unngår du trøtte og hovne ben

Sommeren er rett rundt hjørnet og kanskje har du planlagt en aktiv norgesferie i år? Da kan det være greit å vite hva du bør gjøre for å unngå trøtte, hovne og slitne bein etter en lang og aktiv dag.

Denne saken er betalt av Essity

Kanskje ser du frem til å gå en lenge planlagt topptur i sommer og ta en etterlengtet sykkeltur i fjellheimen? Eller kanskje du vil gjennomføre utetreninger med venner i sola eller spille en runde med frisbeegolf – en sport som for øvrig har fått et skikkelig løft under pandemien.

Det er ingenting som er bedre enn å komme seg ut og holde seg i form. Det gir deg påfyll av energi, styrke og positivitet. Men i forbindelse med aktivitet kan det også være du kjenner på trette eller hovne bein – både i forkant av, under eller etter selve aktiviteten. Heldigvis finnes det gode løsninger på hvordan du kan holde bena dine friske og opplagte gjennom hele dagen.

Bruk kompresjonsstrømper når du trener

Foto: Essity





I løpet av 2020 og 2021 med stengte treningssentre og mye tid på hjemmekontor, har det også vært befriende og oppdage den enkle og kostnadsfrie formen vi kaller for «utetrening». Sammen med venner, naboer eller kollegaer, har mange funnet sammen og arrangert treningstimer. Bonusen er både sosialt samvær og økt kondisjon.

Å sykle er en super form for trening, men kan ofte være tungt og belastende for ankel og leggmuskulatur. I flere tilfeller kan det derfor være fint med litt ekstra beskyttelse bak ved akilles. Også i ulendt terreng, som banene i frisbeegolf og ikke minst golfbaner ofte kan ha, kan du ha god nytte av ekstra støtte rundt akilles. I begge disse sportene er det også mye venting på andre hvor du kan bli stående lenge. Å ha litt ekstra fokus på å holde blodsirkulasjonen i beina i gang er derfor viktig.

JOBST Sport har utviklet kompresjonsstrømper av høy kvalitet som både forbedrer blodsirkulasjonen og tilfører anbefalt kompresjon til bena dine.

Kompresjonsplagg har vært i vinden en stund nå og særlig for de som løper og trener mye. Med JOBST Sport får du medisinske kompresjonsstrømper, med gradert kompresjon som gir deg en dokumentert effekt på økt blodsirkulasjon og som reduserer hevelser. De fungerer veldig bra hele året og kommer i flere friske farger.

Kjøp JOBST Sport kompresjonsstrømper her.

Sverger til JOBST Sport kompresjonsstrømper

Toppidrettsutøver og svømmeren Markus Lie (25) sverger til JOBST Sport for å ta vare på bena sine.

– Jeg synes JOBST Sport fungerer ypperlig til mitt formål, som er toppidrett. Først og fremst fordi strømpene gir god effekt, som man virkelig merker i hverdagen, samtidig som de er behagelig å ha på.

Markus har testet JOBST Sport på både styrketrening, basistrening, gåturer og på reise.

– Jeg føler jeg får god sirkulasjon i beina og at det hjelper meg å prestere bedre, sier han.

Brand Manager for JOBST i Norge, Marte Holmestad, sier JOBST kompresjonsstrømper er med på å øke blodsirkulasjonen i bena og at føttene dermed oppleves lettere.

– Kompresjonsstrømper er for "alle". Enten du er i aktivitet, sitter eller står mye i jobb, eller er ute på reise, vil det være lurt å investere i et par kompresjonsstrømper for å unngå hevelser og trette og urolige ben. Kompresjonsstrømper virker også forebyggende mot åreknuter, forteller hun.

6 gode grunner for hvorfor du bør bruke JOBST kompresjonsstrømper Forbedrer blodsirkulasjonen



Holder bena tørre med mikrofiber



Puster og reduserer lukt



Gir ekstra støtte rundt akillessenen



Unisex



Fås i flere farger og størrelser



Derfor får du åreknuter

Enten du skal trene, gå fjellturer, gå eller sitte mye på jobb, eller være ute på reise, kan det være lurt å investere i et par JOBST kompresjonsstrømper av høy kvalitet for å unngå trøtte og hovne ben. Foto: Essity

Friske ben har vener med glatte, elastiske vegger og veneklaffer. Veneklaffene hjelper blodet til å transporteres i riktig retning, som er mot hjertet. Når leggmusklene brukes klemmer de på venene, slik at veneklaffene åpner seg og blodet strømmer oppover. Når musklene slapper av lukker veneklaffene seg og hindrer tilbakestrømming av blodet til bena.

Hvis du har, eller har hatt, åreknuter, blodpropp eller en skade på en klaff, så kan venene utvide seg og forhindre veneklaffene i å lukke seg slik de skal. I oppreist posisjon vil noe av blodet som skal transporteres tilbake til hjertet forbli i bena. Trykket i de overfladiske venene øker og det oppstår hevelser. De mest vanlige symptomene på dette er trette, verkende, urolige og kriblete ben samt kramper i leggene om natten. Kompresjonsstrømper kan derfor virke forebyggende og være til god hjelp.

JOBS Sport kompresjonsstrømper får du kjøpt her.

Fakta: Dette er JOBST kompresjonsstrømper JOBST kompresjonsstrømper hjelper mot trøtte, tunge, verkende og urolig ben samt kramper i bena på natten. De er med på å forebygge hevelser og plager i fot, ankel og legg. JOBST kompresjonsstrømper får du i flere farger, modeller og kvaliteter. Bruk de hver eneste dag, hele dagen og til enhver anledning. Enten du er kvinne eller mann finner du en JOBST kompresjonsstrømpe som er tilpasset ditt behov.

Slik kan du unngå åreknuter

JOBST Sport har utviklet kompresjonsstrømper av høy kvalitet som både forbedrer blodsirkulasjonen og tilfører anbefalt kompresjon til bena dine. Dette gis ved gradert kompresjon som betyr at kompresjonen, eller trykket, er høyest ved ankelen og avtar oppover bena. JOBST Sport gir også ekstra støtte rundt akillessenen. Ved hjelp av mikrofiber holder de bena tørre, samtidig som de puster og reduserer lukt. Kompresjonsstrømpene kommer i flere farger og størrelser, og kan brukes av både kvinner og menn.