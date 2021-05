Farmasøyt advarer: – Ikke bruk solkremen fra i fjor

To av tre nordmenn planlegger å bruke solkremrestene fra fjoråret når de skal ut i sola. Farmasøyt minner om at åpnet solkrem fra i fjor kan gi dårligere solbeskyttelse.

Ifølge værvarselet kan gradestokken bikke 25 varmegrader flere steder de nærmeste dagene. Respons Analyse har derfor på vegne av Farmasiet gjennomført en undersøkelse om nordmenns solkremvaner.

– Nordmenn flest virker å forstå viktigheten av å beskytte seg i sola. Men de første soldagene kommer nok litt brått på de fleste av oss , sier Lisa Grinaker, farmasøyt og fagsjef i Farmasiet, i en pressemelding.

Gammel solkrem kan gi dårligere solbeskyttelse

Grinaker forklarer at solkremer flest er merket med et symbol som sier at de er holdbare i 12 måneder etter åpning. Dette poengterer hun imidlertid at avhenger av hvordan solkremen er oppbevart.

– Solkrem skal oppbevares i romtemperatur, og skal ikke ha blitt utsatt for sand, vann, for høy varme, og aller viktigst – ikke blitt utsatt for direkte sollys.

– Om du ikke er sikker på om dette har skjedd med solkremen din, ville jeg tatt utgangspunkt i at solbeskyttelsen ikke er like god som da den ble åpnet, sier Grinaker, og oppfordrer:

– Det vi alle uansett slurver mest med, er at vi smører oss med for lite solkrem og ikke gjentar smøringen ofte nok. Det burde alle være oppmerksomme på når de skal ut i sola.

Høy solfaktor og smør ofte

Ifølge undersøkelsen Farmasiet har fått gjennomført, oppgir 6 av 10 nordmenn at grunnen til at de ikke alltid smører seg er fordi de glemmer det. Hver andre nordmann svarer på sin side at de glemmer å ta solkrem med seg. 1 av 10 oppgir også at de ikke blir solbrent og dermed ikke trenger å smøre seg.

– Selv om man ikke nødvendigvis blir solbrent, så betyr ikke det at man ikke bør smøre seg. Soleksponering over tid vil uansett kunne føre til skader som tidlig aldring, soleksem, pigmentflekker - og i verste tilfelle hudkreft, sier hun og legger til:

– Norge er dessverre i verdenstoppen i å få hudkreft, så jeg oppfordrer alle til å følge solvettreglene fra Kreftforeningen.

Solvettreglene Begrens tiden i sola – unngå å bli solbrent: Din beste solbeskyttelse er å være mindre i den sterke sola midt på dagen. Risiko for hudkreft øker spesielt når du blir solbrent, men også når du får mye sol uten å bli brent. Mye UV-stråler gir dessuten rynker og pigmentflekker. Sjekk gjerne UV-indeks, og beskytt deg hvis den er 3 eller høyere. Bruk klær og skygge som beskyttelse: Klær, noe på hodet, solbriller og skygge beskytter mot solstråling. Solbeskyttelse er ekstra viktig når du er vinterblek og hvis du har lys hud. Bruk rikelig med solkrem når du ikke er beskyttet på annen måte: Bruk minimum faktor 30. Vær raus med kremen, bruk en god håndfull til en hel kropp. Smør deg før du går ut, gjerne to ganger. Gjenta etter to timer, og hvis du har badet eller svettet bort kremen. Du bør ikke være lenge i sterk sol selv om du har smurt deg. Ikke bruk solarium: Du kan få hudkreft av å sole deg i solarium. Jo mer du bruker solarium, og jo yngre du er når du begynner, desto mer øker risikoen. Det er ikke noen trygg, nedre grense for hvor mye solarium du kan ta. Kilde: Kreftforeningen

Kreftforeningen anbefaler å bruke minimum solfaktor 30 når du er ute i sola og ikke vær gjerrig når du påfører solkremen på kroppen. Skal du ha solkrem til hele familien, bør du kjøpe en stor tube og start gjerne med solfaktor 50 de første soldagene på våren. Med Cliniderm Caring Protection Sun Lotion får du en solkrem som passer godt til alle hudtyper, helt uten parfyme og alkohol.

Vær ekstra nøye med utsatte områder som lepper, nese, kinn, arr eller steder du vet du lett blir brent. En liten stick som Cliniderm Sun Stick gjør det enkelt å smøre disse områdene ofte.

Selv om du ikke skal ligge i badetøy i sola i flere timer i strekk, bør solkremen på. Spesielt ansiktet bør smøres selv om du bare skal ut på en handletur i byen eller en løpetur i skogen. Avène Sun Face Anti-Age er en lett solkrem til ansiktet som kan brukes under sminke. Husk å påføre solkremen etter dagkrem eller andre produkter du bruker i ansiktet.

Mange er engstelige for at barna ikke får på seg nok solkrem og selve påføringen kan ofte bli en kamp med utålmodige barn som helst vil løpe rett ut i vannet på stranda. Da er den nye solkremen i roll-on fra Cosmica et godt tips. Denne er enklere å smøre ut og kan også påføres rett på våt hud, som gjør det lettere å påføre solkrem oftere. Du får kjøpt Cosmica Kids Roll On i SPF 50+ hos Farmasiet.

Dersom uhellet først er ute, gjelder det å gi huden mye fuktighet. Samtidig som du går til innkjøp av årets solkrem, bør du også legge med en god after sun eller aloe vera gel i handlekurven.

Cosmica After Sun Gel er en after sun med mentol som avkjøler og gir langtidsvirkende fuktighet. For de mer sensitive hudtypene kan Avivir Aloe Vera Gel med hele 98 % aloe vera kjøle ned solbrent og irritert hud.

