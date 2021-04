Sex er en livskraft. «Use it, or lose it», sies det

Eva (62) mener vi ikke slutter å fungere bare fordi vi eldes

Mange opplever kanskje at inkontinens setter begrensninger for sexlivet. Men slik trenger det ikke være. Eva (62) har inkontinens, uten at det hindrer henne i å leve livet akkurat slik hun ønsker – både seksuelt, sosialt og ellers.

- Inkontinens, eller overaktiv blære, er naturens gang og den har ingen ting med alder å gjøre. Det er helt normalt å skvette, og det kan skje kvinner i alle aldre. Vi kvinner skal ikke begrense oss selv på grunn av dette, mener hun.

Eva snakker gjerne om inkontinens og sex, men ønsker å være anonym. Til daglig jobber hun med mennesker hvor livsmestring står sentralt, og hun jobber med ledere, der det forventes å utøve lederskap under kontinuerlige omstillinger og skiftende omgivelser. Eva har derfor god innsikt og kompetanse på hvordan vi som mennesker skal møte ubehagelige og utfordrende situasjoner med sinnsro. Hun har også skrevet flere bøker om temaet.

- Jeg er opptatt av helheten og at vi tillater å være mer rause med oss selv. I dette ligger også en anerkjennelse av det intime, noe jeg mener er viktig for kvinnekraften. Intimitet betyr også noe sosialt, intellektuelt og følelsesmessig. Intimitet er ikke bare sex, sier Eva.

- Det sies jo at vi kvinner gløder etter god sex. Så hvorfor slutte? fortsetter hun.

Tar seksualitet på alvor

- Seksualitet er ikke forbeholdt de yngre. Sex handler også om nærhet, gode hormoner og ømhet, uavhengig om du er i 20- eller 70-årene, sier Eva.

Når Eva åpner opp om intimitet trer det frem en avslappet holdning. Hun er opptatt av at kvinnehelse må løftes frem, og i dette omfavner hun verdien av å ta seksualitet på alvor. Hun sier sex ikke bare handler om samleie. Det kan også handle om kyssing. Berøring. Og kjærtegn.

- Seksualitet er en del av vår tilværelse, og er et viktig aspekt ved menneskers liv. Hvis vi anerkjenner seksualitet som en naturlig del av helsen, vil kvinner kjenne en egen styrke og egenverdi, sier Eva.

Inkontinens - en naturlig del av å være kvinne

Eva har født to jenter og vet alt om det normale etter dette. Som plager etter å ha revnet. Sårhet. Inkontinens. Eva mener temaene fortjener mer fokus. Tidligere i livet.

Eva har født to jenter og vet alt om det normale etter dette. Som plager etter å ha revnet. Sårhet. Inkontinens. Eva mener temaene fortjener mer fokus. Tidligere i livet.

- Kropp og seksualitet bør være en større del av undervisningen gjennom ungdomsårene. Deretter bør det følge som en naturlig del av svangerskapskurs, og på helsestasjonen, sier hun.

Eva mener at det er uheldig å adressere disse temaene som et problem, da det er en naturlig del av å være kvinne. Selv opplevde hun at hun etter fødsel «skvettet» litt. Bare noe dråper virket mye. Men hun la tidlig til rutiner, som at hun aldri går forbi et toalett. Hun tisser alltid før hun går videre og bruker riktig beskyttelse.

- Ja, jeg skvetter! Men jeg bruker bind, og har med ekstra. I tillegg kler jeg meg etter forholdene og jeg legger til rette i forhold til hvilke aktiviteter jeg skal gjennomføre. I dette føler jeg at jeg ivaretar meg selv som kvinne.

Fakta TENA Urinlekkasje er vanligere enn mange tror. Faktisk lever 400 millioner mennesker verden over med urinlekkasje.



1 av 3 kvinner over 35 år opplever urinlekkasje.



Mange bruker vanlige bind for å håndtere urinlekkasje. Dette er uheldig, fordi det er stor forskjell på blod og urin. Menstruasjon er tyngre og kommer ut saktere, mens urin er mer flytende og kommer ut i større mengder. Derfor er det viktig å bruke egnet beskyttelse.



Dersom du vet at du har stressinkontinens, har du mye å vinne på å gjøre raske knipeøvelser jevnlig. Lever du med urge-inkontinens, kan du trene blærens evne til å holde på urin.



Uansett hvilken årsak eller type, bør vi være åpne om det og anerkjenne urinlekkasje mer. Begynn hos legen neste gang du er hos ham eller henne.



Seksti er det nye sexy

Ikke la inkontinens hindre deg i å ha et godt sexliv, uansett hvor gammel du er. Foto: TENA

- For mange blir sexlivet bedre med alderen. Det kommer kanskje av at vi er tryggere på oss selv og at livet er mer på plass. Vi er ofte mer erfarne og vet selv hva man liker. Vi er eldre, vi har lært, fått livserfaring og vi tør å si ifra, sier Eva.

- Se på sex som et samarbeid. Det handler om å tørre å vise seg sårbar, og si ifra om hva som er vanskelig. Det er det et godt samliv og kjærlighet bygger på. Men mennesker er like forskjellige når det gjelder sitt seksuelle behov, sine lyster og hvordan de liker å gjøre det. Ikke alle er opptatt av sex. Det må være lov. Men å omfavne kvinnen i oss, det er viktig, understreker hun.

Eva erkjenner at det å få oppleve nærhet og gode orgasmer, gjør noe med henne. Det handler om å tillate seg å være i flyt, ikke være så redd for hva andre synes. For Eva omfavner livet. Vil hun danse, så gjør hun det. Vil hun elske, gjør hun det. Hun er kvinne med alt som følger med.

- Jeg vet for min egen del at de hormonene som frigjøres under nytelse, gjør noe med oss. Jeg erfarer at en god mann og et godt sexliv gir en sterkere hengivenhet og relasjon. Det handler ikke bare om deilig sex, men om trygghet.

