- Jeg har knepet så mye i livet mitt

– Men nå elsker jeg truseinnleggene mine, ler Helene Spro (46)

Helene er et fyrverkeri av en dame. Hun er politisk aktiv i Helsepartiet, er medlem av sentralstyret og er fylkesleder i Østfold. Særlig opptatt er hun av kvinnehelse.

– Vi har ikke god nok politikk for kvinnehelse, og jeg har skrevet mye om temaet, i både PMS-tåke og hormonrus, ler hun.

Som alenemor til fire barn i alderen 8 til 21 år, er Helene helten på hjemmebane. Hun har også inkontinens, uten at det legger noen stopper for henne.

– Jeg vet alt om å skvette litt, men det som er så fint, er at det finnes hjelp å få. Takket være TENA Discreet kan jeg leve fritt, ingenting oppleves sjenerende og jeg føler meg trygg. Så la oss snakke om å tisse på seg. La oss være åpne om dette, og spre ordet til alle kvinner som strever. På den måten kan vi være med på å hjelpe kvinner til å få tilbake livskvaliteten.

– Vi må våge å tulle om tabulagte temaer

Inkontinens. Ordet som mange kan forbinde med litt ubehag og skam, og som gjør at noen legger unødvendige begrensninger når det kommer til trening og sosialt liv. Mange er også av den feilaktige oppfatningen av at det kun er eldre som opplever ufrivillig urinlekkasjer. Helene mener at det er altfor få som snakker om det, tross for omfanget.

– Vi anerkjenner mensen, men ikke inkontinens. Selv om det er en likeverdig del av oss som kvinner. Dette er noe vi har felles, og noen av oss må bruke bind, på lik linje som vi pusser tenner og grer håret.

Det er mange som opplever inkontinens som noe skamfullt. Andre opplever også at knipeøvelser og trening av bekkenbunnen blir altoppslukende. Helene ønsker å være en motsats. Ved hjelp av humor håper hun flere tør å snakke om inkontinens.

– Det er viktig at vi våger å skille oss ut og tulle om tabubelagte temaer.

Jaget etter det perfekte

Det er viktig at kvinner føler seg levende og sexy, selv med inkontinens.

Helene mener det er for mye fokus på hvordan vi kan føle oss bedre. Såkalte idealer blir presentert på alle flater og useriøse budskap som «Hvis du tar disse tablettene blir du mer kvinnelig, slankere og vakrere», nærmest er blitt normalen.

– Hele samfunnet er bygget på å ta seg bra ut. Jeg mener det som er forbundet med det motsatte bidrar til skam og tabuer, slik som inkontinens, rynker, cellulitter og vektøkning, sier hun.

Men Helene vil ha frihet til å være seg selv og mener at kvinner må få være levende og sexy, og kunne fryde seg over den sjarmen hver alder har, uten at vi skal fortelles hvordan vi kan reparere ting som er helt naturlig.

– Som det å tisse på seg, gjentar hun.

– Og dette skal ikke få definere meg som kvinne. For det er ikke slik at vi går rundt og tisser på oss og lukter vondt, ler hun videre.

Bort med skam

Helene Spro (46) lar ikke inkontinens hindre henne i å trene yoga, være sosial og leve som normalt.

Latter og livsglede sitter like mye utenpå Helene, som inni. Når hun ler, er det med hele seg. Som et tykt lag av gnist. Snakkesalig, selvironisk og levende. Eminent formidler 46-åringen at hun ikke har tenkt til å legge opp, selv om hun blir eldre.

– Vi må forstå egen kropp og eget sinn, og hvordan uro og stress fester seg. Alt dette henger sammen og det påvirker vår egenopplevelse. Hvis du ser på deg selv som en vridd skurefille, ja, da blir du det.

– Men jeg har et valg. Jeg kan godkjenne situasjonen og glede meg over det jeg har, eller jeg kan sutre over kroppens forfall.

Helene snakker klokt om alder. Grensene for hva som er vakkert, flyttes. En gang var det krise å fylle 30, så kom vi til 40, nå er det greit å fylle både 50 og 60. Hun er opptatt av å være raus med seg selv. Pleie selvbildet.

– Kroppens endringer er normalt. Jeg er ferdig med livsoppgaven det er få barn, og hva den får til setter faktisk ting i perspektiv. Så jeg har tenkt til å omfavne kroppen min.

– Alle kan praktisere yoga

Helene gir seg selv pusterom og påpeker at en klesvask ikke rømmer bare fordi vi tar en pause. Jag etter sommerkroppen, dietter, svette økter på treningssenteret er ikke noe hun bruker tid på. Men flytende yogaøvelser og dype pust med magen, er viktig for henne.

Hun vet at yoga gir mange helsefordeler, og mener dette er noe alle kan gjøre - helt uavhengig av kroppsfasong og ferdigheter. Hun lar seg heller ikke stoppe av at hun må bruke innlegg i trusa.

– Jeg vet at mange som sliter med inkontinens, opplever det som utfordrende å være så aktiv som de ønsker å være. Men jeg råder likefullt kvinner til å prøve, sier Helene.

Ifølge NHI er blant annet yoga fint som forebyggende mot inkontinens. Hvis inkontinens skyldes at du er dårlig trent, anbefales det å trene bekkenbunnen. Du kan lett både trene bort inkontinens og samtidig få bedre livskvalitet.

– Yoga er ikke bare bra trening, men også mental helse og følelsesliv nyter godt av å utøve yoga regelmessig. Dessuten passer øvelsene utmerket på stuegulvet, tipser Helene.

– Det deilige er at jo eldre jeg blir, desto modigere blir jeg

Mange bruker vanlige bind for å håndtere urinlekkasje, men menstruasjonsbind er ikke egnet for urinlekkasje.

Helenes erfaring er at jo eldre vi blir, desto mer synes innsiden på utsiden. Kvinners godhet, intellekt, omtanke for andre. Kvaliteter som er med på å gjøre oss vakre. I tillegg heier hun på humor og ironi.

Med alderen kommer også innsikt. Helene er mer sikker på seg selv, noe som gjør det lettere å gi litt blaffen.

– Jeg har ikke lenger det «uten-ifra-perspektivet». Jeg er Helene, og jeg har ro i det å være akkurat meg.

– Jeg mener vi skal akseptere og omfavne kroppen slik den er gjennom livet, med eller uten truseinnlegg. Med smale kropper, store kropper og korte kropper.

Selvkjærlighet, kaller hun det. Den som handler om å akseptere hele seg. Helene avslutter med å snakke om det ytre presset, kravene vi setter for oss selv, og den følelsen av å være bortkommen eller usikker.

– Vi ender opp med å behandle oss selv dårlig, men hvis vi vil føle oss bedre, må vi først og fremst være snille mot oss selv!