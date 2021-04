Dette må du tenke på før du kjøper sykkelhjelm

Det er en rekke forhold som kan være vel verdt å ha i bakhodet når du skal skaffe deg ny beskyttelse til hodet og hjernen din.

Til tross for at stadig flere har skaffet seg sykkel de siste årene og salget av hjelm har økt, er det fremdeles ikke innført nasjonalt påbud om å bruke sykkelhjelm når man er ute på tur med tohjulingen. Til sammenlikning har det vært påbudt for barn under 15 år å bruke sykkelhjelm i Sverige siden 2005.

I forbindelse med en undersøkelse gjort av Trygg Trafikk i 2020, kom det frem at 7 av 10 spurte mente det burde være påbudt med hjelm, uavhengig av om man bruker vanlig sykkel eller elsykkel. De aller fleste trafikksikkerhetseksperter anbefaler både barn og voksne å bruke sykkelhjelm.

– Vår oppfatning er at det bør bli et hjelmpåbud for syklister. Andelen hardt skadde syklister i de største byområdene i Norge har økt dramatisk de siste ti årene, uttalte kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring om den aktuelle undersøkelsen.

– Spesielt i møte med biler er myke trafikanter som syklister, veldig sårbare. Å bruke hjelm er enkelt, og den viktigste beskyttelsen en syklist kan ha, fortsatte han.

Ha ørene fri og la hjelmen være på



Det er en rekke forhold du bør ta med i vurderingen når du skal skaffe deg sykkelhjelm. Forbrukerrådet har i den forbindelse utarbeidet noen tips som er verdt å lese gjennom:

Det er essensielt at en sykkelhjelm inneholder støtdempende materialer hvis fremste oppgave er å dempe den belastningen hodet blir utsatt for når hjelmen treffer en hindring. Videre skal hjelmen motvirke punktbelastning ved å spre belastningen på en større del av hodeskallen.

Det kan være fristende å droppe hjelmen på glovarme sommerdager. Sykkelhjelmen bør derfor ha god ventilasjon slik at hjelmbruken opprettholdes når gradestokken kryper høyt opp på termometeret.

For å sikre at du har så god kontakt som mulig med trafikken omkring deg, bør ikke hjelmen dekke over ørene. Dette er ikke minst viktig med tanke på at både elbiler og hybridbiler i elektrisk modus produserer svært lite støy når de nærmer seg bakfra.

Hakeremmen bør være enkel å justere, husk at den skal sitte godt uten å føles ubehagelig. Dette er spesielt viktig når det kommer til sykkelhjelmer for barn.

En hjelm forhindrer ikke at man faller av sykkelen, men den kan gjøre skadeomfanget mye mindre. Foto: Colourbox.com

MIPS (Multi-Directional Impact Protection System) er en unik teknologi som reduserer rotasjonsenergien med opptil 50 prosent. MIPS er et ekstra beskyttelseslag på innsiden av hjelmen som lar hjelmen rotere relativt til hodet for å minimere rotasjonsvolden som påføres hjernen når hodet treffer underlaget. Sykkelhjelmer utstyrt med MIPS har et eget, gult merke.

Du kan lese mer om MIPS her.

Kast hjelmen etter fall



Tenkt tydelighet når du skal velg deg hjelm. Prangende, sterke farger og/eller reflekterende materiale øker sjansen for å være synlig for bilister med flere hakk.

Ettersom hjelmen skal sitte tett og godt på hodet ditt, er det anbefalt at du ikke kjøper en hjelm som du tenker barnet ditt kan «vokse i». Godkjente sykkelhjelmer skal videre være merket med CE og EN 1078, alternativt EN 1080 for de minste barna.

Hjelmen skal sitte tett og godt på hodet, men skal samtidig oppleves behagelig å ha på.

Det er viktig å være klar over at sykkelhjelmer som har fått seg en smell, skal kastes umiddelbart. En hjelm er laget for å «gå i stykker» ved et fall, nettopp for å dempe sammenstøtet. Skader i hjelmen etter et hardt fall kan medføre både synlig og usynlig krakelering som vil svekke denne evnen.

Sjekk alderen på sykkelhjelmen

Unngå å kjøpe brukte sykkelhjelmer. Arving av pent behandlet sykkelhjelm kan la seg gjøre dersom du er hundre prosent sikker på at den ikke har vært utsatt for støt eller store belastninger.

Sist men ikke minst: Egenskapene til hjelmens støtdempende materialer svekkes med alderen. En sykkelhjelm bør derfor av sikkerhetsmessige årsaker skiftes ut etter omkring 5-7 års bruk. Svette, salter og andre «forurensinger» er med på å fremskynde aldringsprosessen.

Dersom du er usikker på hvor gammel hjelmen din er, er det heldigvis enkelt å sjekke. Dersom du har kjøpt en godkjent hjelm, så kommer den med datolapp. Sjekk derfor på lappen inni hjelmen for å finne ut produksjonsår. Dersom den er over fem år gammel, er det på tide å vurdere sterkt å kjøpe ny før du setter deg på sykkelsetet.