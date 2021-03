Hvordan beskytte deg selv og kjæledeggen din mot flåttbitt

Mange tror at flått er noe som først kommer om sommeren, men så lenge det er mer enn fem grader ute, kan den være aktiv. Her får du tips til hvordan beskytte deg mot blodsugeren.

Ifølge Folkehelsesinstituttet er skogflåtten regnet som den verste smittesprederen blant blodsugere i de nordlige delene av Europa. Her i Norge er skogflåtten – også kalt skogbjørn – en mye hatet gjenganger på Østlandet, i kystområdene i Sør-Norge og nordover opp til Helgeland.

Generelt sett er det ganske mye flått langs kysten av Norge, og det er ikke alltid like enkelt å unngå flåttbitt selv om man har kledd godt på seg. Derfor er det viktig å sjekke seg så lenge man ferdes på steder med høyt gress og skog.

Gjennomsnittlig flåttstørrelse er to millimeter. Men når den først har begynt å suge blod fra dyr eller mennesker, kan den vokse til 1,5 centimeter. Det er ikke slikt som nødvendigvis frister til å sove utendørs en vakker, norsk sommernatt i Guds frie sørlandsnatur.

Flått er en liten midd som tilhører edderkoppdyrene. Foto: Colourbox.com

Hvordan redusere flåttfaren

Årsaken til at bare tanken på flått kan gi gåsehud på ryggen til selv den tøffeste tømmerhugger, skyldes at den lille blodsugeren kan spre sykdommer til både mennesker og dyr. Spesielt stor er frykten for Borrelia-bakterien og skogflåttcefalitt, eller TBE-viruset som det også kalles.

Mange får ingen eller milde symptomer, men både borreliose og TBE kan potensielt gi svært alvorlig sykdom.

Ikke alle som blir bitt, blir syke. Men det er verdt å nevne at eldre personer med lavt immunforsvar er særlig utsatt. Det sjeldne TBE-viruset kan i verste fall kan gi betennelse i hjerne og ryggmarg. Viruset har blitt påvist over hele Norge, men det er kun i enkelte fylker at mennesker har blitt syke.

I et intervju med Godt forberedt sier lege Nina C. Bryhn i Dr. Dropin at det er vanskelig å helgardere seg mot flåttbitt. Hun har likevel flere tips på lager til hvordan du kan redusere risikoen for nærkontakt:

Dekk deg til med sko, bukse, sokker som trekkes over buksebeina og langermet overdel.

Bruk et myggmiddel som inneholder DEET eller Icaridin til å spraye eller smøre inn klærne dine med.

Når du er ute på vandringstur i terrenget så skal du heller velge oppgåtte stier fremfor kratt, lyng og høyt gress.

Husk å sjekke både huden din og klærne dine for flått når du kommer hjem etter endt tur. Vær ekstra nøye med knehasene, armhulene, lysken og området bak ørene. Spør gjerne noen andre om hjelp.

Skulle du finne en flått så er det viktig at du fjerner den med én gang enten med fingrene, en vanlig pinsett eller en flåttfjerner. Husk at det er viktig at du får ut hele flåtten og ikke bare bakparten.

Sjekk hunde- og kattepelsen grundig hver dag

Det er ikke bare vi mennesker som trenger beskyttelse mot flått, også våre firbente venner er i en utsatt posisjon når de beveger seg gjennom busker, kratt og høyt gress. De samme potensielle sykdommene gjelder for hund og katt.

I tillegg har en engelsk studie vist at dyreeiere er betraktelig mer utsatt for å få flåttbitt, ettersom løse flått i pelsen til Fido eller Gråtass kan finne veien til huden din.

– Forebyggende flåttmiddel anbefales til hunder og katter som lever i områder med mye flått. Rådfør deg med veterinæren om hvilket middel som passer best for dyret ditt: spray, dråper eller halsbånd som er impregnert med flåttmiddel. Det er nok mest vanlig å gi tabletter. De beskytter godt og lenge mot smitte , sier veterinær Trude Mostue til Godt forberedt.

Hun anbefaler dyreeiere å sjekke kjæledeggens pels hver dag slik at du kan fjerne utysket før det rekker bite seg fast.

– I tillegg unngår du at hunden eller katten din drar flåtten med seg opp i sofaen eller sengen din, avslutter Mostue.

